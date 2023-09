Po skandalą sukėlusių ministro pasisakymų į kovą dėl milijardų vertės sandorio stoja naujas žaidėjas

Lietuvoje bus steigiama lengvoji pėstininkų divizija, sudaryta iš trijų brigadų, taip pat bus kuriamas tankų batalionas. Apie tai dar gegužę užsiminęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys pabrėžė, kad tankų bataliono steigimas šaliai yra būtinas.

O tai reiškia naujo pajėgumo atsiradimą – pirmą kartą po Tarpukario. Tai taip pat reiškia dideles papildomas išlaidas, susijusias ne tik su pačių tankų įsigijimu, bet ir mokymais, infrastruktūra, šaudmenimis, atsarginėmis dalimis, išlaikymu – visam tam, kaip tikino prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys, gali prireikti apie 2 mlrd. eurų.

Bet jau tada, liepos mėnesį visa kalba pakrypo ne į paties poreikio ir su juo susijusių klausimų svarstymą, bet į faktą, kad Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas leptelėjo apie siūlymą išsiųsti ketinimų laišką Vokietijos gynybos ministerijai dėl „Leopard“ tankų įsigijimo.

Toks „neįpareigojantis“ siūlymas arba rekomendacija viešojoje erdvėje nuskambėjo kaip konkretus pasirinkimas, nors viešai pripažinta, kad „sulaukta, ne vieno, ar dviejų, o trijų pasiūlymų“.

Ir tada užvirė skandalas: nuo nepatogių klausimų ministrui, siūlant „stabdyti pirkimą“ (kurio dar nėra), Seimo NSGK narių priekaištų, netgi prezidento kritikos A. Anušauskui, kuris esą vaikosi reitingų. Galiausiai politinis spektaklis įsisiūbavo iki kreipimosi į prokuratūrą.

O pats tankų pirkimo klausimas buvo nustumtas į šoną – net kariuomenės vadas pripažino, kad be papildomo finansavimo tai nėra prioritetas.

Tačiau kilusio skandalo neužmiršo „Hyundai Rotem“ – Pietų Korėjos pramonės milžinė, kuri gamina ir Lietuvai pasiūlė tankus K2 dar populiariai vadinamus „Black Panther“.

Ir nors Gynybos resursų agentūra prie KAM išsiuntė ketinimų protokolą Vokietijos gynybos ministerijai dėl tankų „Leopard“ įsigijimo, tai esą dar nieko nereiškia – beje, taip aiškina tiek Lietuvos pareigūnai, tiek korėjiečių gamintojai, kurie neslepia vilčių sudalyvauti pačiame konkurse. O pasirinkta taktika rodo, kad konkurencinė kova dar nesibaigė.

Purvini žaidimai, interesai ir politika

Tai, kad konkurencinė kova dėl didelių užsakymų gynybos srityje gali būti arši, o tokioje kovoje gali būti nesilaikoma taisyklių atskleidė dar 2015 metų skandalas dėl „Boxer“.

Tuomet rekordiniu vadintas pusės milijardo eurų vertės sandoris apaugo intrigomis, įtarinėjimais, o užkulisinių ir purvinų žaidimų tvaikas pasklido dar prieš tai, kai šalį supurtė „auksinių šaukštų skandalas“. Tad nenuostabu, kad, galimai 2 mlrd. eurų atsieisiantis tankų sandoris neišvengiamai sukėlė ginčų bangą, nors ir, iš pirmo žvilgsnio, visai dėl kitų priežasčių.

Jokia paslaptis, kad tokioje kovoje dėl stambių valstybinių užsakymų gamintojai sau leidžia naudoti įvairius triukus, taktikas, strategijas, siekdami sprendimų priėmėjų, susijusių valstybinių, verslo, kitų juridinių ar pavienių asmenų palankumo. Kartais tai tėra reklama, kartais – kruopščiai pasvertas, nors ir ant ribos balansuojantis lobizmas. Taip elgiasi visi gamintojai, įskaitant ir Vokietijos koncerną Krauss-Maffei Wegmann, jau įleidusį šaknis Lietuvoje.

Tad kai rugsėjo pabaigoje korėjiečiai iš „Hyundai Rotem“, o taip pat ir Vilniuje surengė seminarą, pirmiausiai skirtą Lietuvos pramonės gamintojams ir pristatė Lietuvai pasiūlytą tanką K2LT, o į šį seminarą pakvietimą gavo ir „Delfi“, nebuvo sunku suprasti, ko siekiama.

Oficialiai tai yra prisistatymas, supažindinimas ir kontaktų užmezgimas, prieš tai jau identifikavus reikiamas įmones bei žmones, su kuriais galima rasti bendrą kalbą ir, galimai, abipusę naudą.

„Hyundai Rotem“ interesus Europoje atstovaujančios įmonės atstovas Christianas Bøgekjæris „Delfi“ iš pat pradžių patikino, kad nenorima sudaryti klaidingo įspūdžio, esą korėjiečiai bandys žaisti kokius nors purvinus žaidimus su korupcijos tvaiku.

Namų darbai, vis dėlto buvo atlikti – žinota ir apie „Boxer“, kuris virto į pėstininkų kovos mašiną (PKM Vilkas) problemas, ir apie kilusį skandalą dėl būsimojo tankų įsigijimo. Tarsi apsidraudžiant iš karto kalbėta apie būsimą sąžiningą konkurencinę kovą, pripažįstant, kad Vokietijos gamintojai yra tarsi priekyje, nes būtent jiems išsiųstas ketinimų protokolas.

O ir pristatymas, kurį surengė Pietų Korėjos gamintojų delegacija atrodė beveik nepriekaištingai: tipiška, bet neperspausta tokiuose renginiuose savigyra, pažymint, kad „korėjiečių tankas yra geresnis už „Leopard“, o argumentų netrūksta“, informacinės skaidrės, vaizdo įrašai, statistika ir paties tanko K2 modelis, rodant dėmesį ir atsakant į susirinkusiųjų klausimus sugebėjo užgožti vos pastebimą svečių jaudulį – vis dėlto lietuvos rinka yra maža, menkai pažįstama, ištirta su vietos kontaktų pagalba, identifikuojant galimą svečių sąrašą.

Šis sąrašas buvo trumpas, bet konkretus – kelios asociacijos, pramonės įmonės, kurios gali būti suinteresuotos komponentų ar kitokių dalių gamyba korėjiečių tankams.

Toks žingsnis, pirmiausiai proaktyviai einant į šalies, kurioje nori parduoti savo produktą, rinką, anot Ch. Bøgekjærio yra pernai vykusio tankų konkurso Norvegijoje pamoka.

Ten varžėsi būtent Vokietijos gamintojų tankai „Leopard 2“ ir Pietų Korėjos K2. Po įnirtingos kovos nugalėjo vokiški tankai, nors pačių norvegų Gynybos resursų agentūra, anot Ch. Bøgekjærio, rekomendavo rinktis korėjiečių tankus.

„Politika“, – vienu žodžiu Norvegijos vyriausybės pasirinkimą apibūdino vokiečių konkurentai, tačiau pripažino, kad nepaisant viso dėmesio, laiko ir investicijų, Norvegijos pramonei Vokietijos gamintojai pateikė patrauklesnius bendradarbiavimo pasiūlymus.

Kuo Lietuva panaši į Korėją?

Renginyje su Lietuvos verslo (o ir valdžios) atstovais ši pamoka, regis, buvo išmoka. „Laba diena“, – kruopščiai dėliodamas prezentaciją lietuviškai pasisveikino vienas aukščiausių „Hyundai Rotem“ vadovų, viceprezidentas Jun Mo Seo ir ištarė dar kelis išmoktus ir repetuotus mandagumo žodžius. Ir tada ėmė rodyti Lietuvai skirto tanko K2LT privalumus.

Tai, kad raidės LT žymi Lietuvai skirtą modifikaciją tėra vienas iš kelių iškalbingų ženklų, jog korėjiečiai nusiteikę rimtai kovai. Anot Jun Mo Seo, Lietuvai siūlomi tankai būtų aprūpinti antidronine ir aktyvios apsaugos sistemomis, kurios leidžia aptikti tiek dronus, tiek atskriejančias raketas, granatas ar kitus panašius grėsmę keliančius taikinius ir juos sunaikinti dar nepasiekus tanko.

Kitaip, nei esamiems K2 modeliams, lietuviškiems tankams būtų skirta pažangesnė nuotolinio valdymo sistema, kuria iš tanko vidaus valdomas kulkosvaidis, taip pat mūšio valdymo sistema.

O svarbiausi argumentai susiję su logistika – tankas esą būtų lengvesnis, nei konkurentų ir su papildomais šarvais, aktyvios apsaugos sistema svertų kiek daugiau, nei 60 tonų.

Tai yra labai svarbus argumentas Lietuvai, kurioje žemės paviršius, kaip pastebėjo „Hyundai Rotem“ viceprezidentas, yra minkštas, kaip Korėjoje.

Nors 70 proc. Korėjos sudaro kalnai, į ką atsižvelgta kuriant tanką ir ypač bokštelį, kuriame įtaisytas 120 mm pabūklas, galintis pakrypti žemyn, taip sumažinant paties tanko siluetą ir suteikiantis galimybę šaudyti iš už kalvos, kita Pietų Korėjos ypatybė yra daug upių ir upelių. O tai reiškia persikėlimą per juos – arba tiltais, kurie ne visada yra patvarūs ir galintys atlaikyti sunkesnius tankus, arba specializuota technika.

Žinoma, lengvesnis tankas stebuklingai tokiu netampa vien dėl gerų norų – aukojama kažkieno sąskaita. Šiuo atveju, silpnesnio šarvo sąskaita. Neatsitiktinai K2 šonuose, o ir ant pažeidžiamiausios vietos, bokštelio viršaus pritvirtintos ERA dinaminių šarvų dėžutės.

Korėjiečių slapta korta – Lietuvos kaimynė

Tačiau dar svaresnis argumentas, anot „Hyundai Rotem“ atstovų yra atstumas. Iš pirmo žvilgsnio Pietų Korėja yra gerokai toliau, nei Vokietija. Tačiau korėjiečiai turi lietuviams, iš pirmo žvilgsnio, svarų privalumą – Lenkiją, kurioje po kelerių metų turėtų būti gaminami tankai K2.

Tai, kad korėjiečiai pasirinko Lenkiją ir būtent čia rizikuoja savo investicijomis, reputacija yra reikšminga, turint omenyje, kad visai neseniai apie tokį bendradarbiavimą nebuvo įmanoma nė pagalvoti. Juk kas ryžtųsi pirkti ginkluotę iš už kitos pasaulio pusės, ypač iš nedidelės šalies, šalia kuriose visada yra neprognozuojamos ir pavojingos kaimynės – Šiaurės Korėja, Kinija?

Didelė korėjiečių karo pramonės pažanga per pastaruosius kelis dešimtmečius, ypač didelės investicijos į Mokslinius tyrimus ir plėtrą (MTTP arba tarptautinėje erdvėje geriau žinomą R&D) -virš 3,3 mlrd. dolerių kasmet, leido Pietų Korėjai ne tik pasiekti įspūdingų ekonominių rezultatų, bet ir panaikino atstumo kliūtis.

„Iki Korėjos Karo mūsų pramonė nesugebėjo pagaminti net šautuvo. Karo metu tankai buvo labai svarbūs mūšiuose, o mes neturėjome nė vieno. 1970-siais įsteigta karo pramonė pamažu pakeitė šį paveikslą ir dabar turime apie 2 tūkst. modernių tankų, iš kurių pusė yra K2“, – pažymėjo „Hyundai Rotem“ viceprezidentas.

Anot jo, K2 kurtas su mintimi, jog teks kariauti trigubai didesnes tankų pajėgas turinčia Šiaurės Korėja – net jei pastarosios tankai nėra tokie pažangūs, jų kiekis atstoja trūkumus. O tai reiškia, kad korėjiečių tankai privalo būti patvarūs, lengvai prižiūrimi ir pristatomi laiku, su galimybe sparčiai išplėsti gamybą arba vykdyti ambicingus užsakymus. Tokios ambicijos reiškia, kad užsisakiusi tankus Lenkija juos gauna greičiau nei per pusę metų ir jua gali parodyti kariniame parade.



Būtent tada į sceną žengė svečias iš Lenkijos, atstovaujantis ten įsteigtam „Hyundai Rotem“ padaliniui ir ėmė pasakoti priežastis, kodėl Lenkija pasirinko būtent K2. Pirmiausiai esą buvo poreikis – greitai įsigyti daug pažangių tankų, kita sąlyga buvo dėl lankstumo palankios apmokėjimo galimybės, o dar vienas netikėtas privalumas buvo įgulos narių skaičius.

Kitaip, nei įprastai moderniuose vakarietiškuose tankuose, korėjietiško K2 įgulą sudaro ne keturi, o trys žmonės, nes tanke įtaisyta automatinė šaudmenų padavimo sistema. Lenkams tai leidžia sutaupyti taip trūkstamo personalo sąskaita. Taigi, Pietų Korėja visas šias sąlygas tenkino.

Per rekordiškai trumpą laiką, 4 mėnesius, Lenkija suderėjo kelis sandorius su Pietų Korėjos gamintojais, įskaitant „Hyundai Rotem“, su kuria pasirašyti įspūdingiausi sandėriai: iš pradžių dėl 180 tankų K2 pardavimo, numatant ypač ambicingą pristatymo grafiką iki 2025-ųjų pabaigos.

O tada numatoma pagal licenciją pagaminti dar 820 lenkiškos modifikacijos tankų K2PL, pirmąjį pristatant jau 2026-siais. Tokia ambicija, kai pir visi pastarojo metu Varšuvos užsakymai gynybos srityje stebina savo užmojais ne mažiau, nei korėjiečių gamybiniai tempai – pirmieji 28 tankai K2 jau yra Lenkijoje, jais aktyviai mokosi naudotis pirmieji lenkų tankistai, o kitais metais į NATO priešakinių pajėgų grupę Latvijoje ketiname permesti pirmąją tankų kuopą, aprūpintą tankais K2.

Poland has announced that it will create a consortium in the coming days with South Korea, which will be responsible for building K2PL in Poland.

Žinoma, korėjiečių atstovai renginyje neslėpė, kad Lenkijos reikalavimai ir ambicijos dėl užsakymų yra neįprasti – norima viską gauti kuo greičiau. Kol kas daugiamilijardinius kreditus toje pačioje Pietų Korėjoje už tankų ir kitos ginkluotės bei technikos įsigijimus paėmusią Lenkiją tenkina korėjiečių tempai – nors jiems teko atiduoti Pietų Korėjos armijai pagamintus K2, šiuos tankus gaminančios gamyklos dabar dirba trimis pamainomis ir neatsilieka nuo grafiko.

Esami tankai lenkų ir korėjiečių vadinami K2GF, paskutiniosios dvi raidės reiškia „gap filler“ arba tą atsivėrusią spragą, kurią reikia užpildyti Lenkijai perdavus šimtus tankų Ukrainai. Lenkija perdavė daugiausiai sovietinės gamybos tankus T-72M1, PT-91 ir 14 senesnės modifikacijos „Leopard“.

Neslepiama, kad po dešimtmečio Lenkijos šarvuotose pajėgose bus tik dviejų rūšių tankai – kelių modifikacijų „Abrams“ ir korėjietiški K2, kurie bus naudojami daugiausiai šalies rytuose ir šiaurės rytuose, daliniuose, esančiuose arčiau Lietuvos, pavyzdžiui, 16-oje divizijoje. Ką Lenkija darys su turimais 240 tankų „Leopard“ dar nežinoma – tikėtina, kad jie bus pasiūlyti Ukrainai.

Bet pirmiau Lenkijai reikės pasigaminti minėtuosius K2PL, o kas konkrečiai, kaip ir kada tai padarys dar nėra iki galo aišku – kai kurios derybos, anot kalbintų Pietų Korėjos ir Lenkijos atstovų dar nė neprasidėjo, nes reikia išsiaiškinti daug detalių.

O ir atsiradus aiškumui dar nėra garantijos, kad Lenkijos karo pramonėje įsigalėjęs polonizacijos virusas neatsilieps gaminių kokybei – modernus tankas nėra vien plieno gabalas su mechaninėmis detalėmis, nors net ir kalbant apie plieną korėjiečiai pripažįsta, kad jau dabar kyla klausimų dėl to, iš kur lenkai gaus reikiamų plieno lydinių, kaip pritaikys arba sukurs tą gamybos infrastruktūrą, kurios reikia tankų gamybai, nes esama Lenkijoje netinkama modernių korėjietiškų tankų gamybai.

Vis dėlto modernus tankas turi daug smulkių detalių, technologinių sprendimų, specializuotos įrangos, pavyzdžiui, mūšio ir ugnies valdymo, ryšių, duomenų perdavimo sistemų, kurios turi idealiai veikti ne tik savaime, bet ir integruotos kartu su kitomis sistemomis. Kaip tai gali būti sudėtinga rodo vien lietuviškų PKM „Vilkas“ istorija, kurioje būtent esminių komponentų integracija atsiliepė operaciniam pajėgumui.

Jeigu korėjiečiai ir lenkai išspręs visus šiuos klausimus ir padarys tai greitai, tai būsimasis tankas K2PL, tikėtina, nedaug kuo skirtųsi nuo Lietuvai siūlomo K2LT. O tai, anot „Hyundai Rotem“, reikštų ir patrauklesnes sąlygas dėl tankų priežiūros, aptarnavimo, mokymų, nes daug ką esą galima būtų daryti kaimyninėje Lenkijoje.

Dar esą galima būtų spręsti ir dėl tankams skirtų komponentų, pavyzdžiui, stebėjimo, ryšių sistemų, daviklių ar kitų detalių gamybos – būtent tam į renginį buvo pakviesti Lietuvos pramonės atstovai. Bent jau renginyje oficialiai korėjiečiai nekalbėjo apie konkurencijos, sertifikavimo ir kitus iššūkius – tik galimybes.

Be to, lenkų atstovai pabrėžė, jog Lenkijoje renkantis korėjietiškus tankus atsisakyta varginančių ir nekenčiamų viešųjų pirkimų porcedūrų, viskas suderėta tarp vyriausybių – tiek Lenkijos, tiek Pietų Korėjos vyriausybės savo karo pramonės bendroves, įskaitant privačias laiko per trumpą pavadį ir siekia konsoliduoti siekiant maksimalaus rezultato.

Lenkijos ir Vokietijos vaidmuo



Tiesa, visoje šioje argumentų, liaupsių korėjietiškiems tankams jūroje bene dažniausiai kartojamas žodis, į kurį buvo galima atkreipti dėmesį, buvo „jeigu“.

Tik jeigu Lenkijos valstybiniam konsorciumui PGZ pavyks suvaldyti ne tik tankų, bet ir kitus stambius įsigijimus, užtikrinti nuoseklų, sklandų ir didelį (o, tikėtina, ir augsiantį) finansavimą, jeigu užteks kvalifikuotų darbuotojų, įgūdžių, medžiagų ir leis geopolitinė bei šalies vidaus, ekonominė situacija, tik tada lenkai gali tikėtis optimistiško scenarijaus išsipildymo, t.y. lenkiškų tankų K2PL gamybos neatsiliekant nuo grafiko ir išlaikant korėjietišką kokybę.

A tiny model of the K2 tank at #MSPO2023.

It is not similar to any previous ones K2, so perhaps it will be may be the future K2PL.

RCWS and Trophy HV APS visible on the ceiling of the turret.

Why not KAPS or the lighter Trophy VPS like in K2NO, I don't know.

Photo source:… pic.twitter.com/FDl0lI3ZP3