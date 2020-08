Po Cichanouskajos spaudos konferencijos policija sulaikė provokatorių

„Ačiū už tai, kad šiandien jūs čia susirinkote. Tai reiškia, kad jus domina situacija Baltarusijoje“, - sakė ji.

„Gerai žinoma, kad aš nesirinkau šito kelio, nenorėjau tapti politike. Bet likimo taip lemta, kad buvau pastatyta prieš pasirinkimą. Pasirinkimą tarp laisvės ir baimės, tiesos ir melo, tarp meilės savo šaliai ir nuolankumo sistemai. Ir aš padariau savo pasirinkimą“, - spaudos konferencijoje sakė ji.

„Baltarusijos žmones muša tik dėl to, kad jie reiškia savo nuomonę. Baltarusijoje šiandien žmones meta už grotų tik dėl to, kad jie dalyvauja taikiose demonstracijose. Baltarusijoje mano sutuoktinis sėdi kalėjime tik dėl to, kad išdrįso svajoti apie šalį, tinkančią gyvenimui. Mes nebenorime gyventi baimėje ir mele, norime to, kas teisėtai priklauso kiekvienam pasaulio žmogui“, - kalbėjo S. Cichanouskaja.

Ji patikino savo pasirinkimą padariusi. Ji pasakojo politikės kelią pasirinkusi ne savo valia. Anot jos, prezidento rinkimuose turėjo dalyvauti jos sutuoktinis, bet negalėjo, todėl ji ėmėsi šių pareigų.

Buvusi kandidatė pasisakė už tai, kad būtų surengti nauji skaidrūs ir laisvi rinkimai, ir paragino visas šalis gerbti Baltarusijos suverinitetą. Ji pakartojo pažadą grįžti į šalį tada, kai jausis saugiai.

„Aš labai myliu savo tėvynę ir labai noriu ten grįžti. Aš ten grįšiu, būtinai grįšiu, kai jausiuosi saugi“, – penktadienį spaudos konferencijoje patikino S. Cichanouskaja.

Politikė taip pat teigia, kad šiuo neramiu metu turbūt kiekvienas Baltarusijos pilietis jaučia baimę, tačiau akcentuoja, kad su baime reikia kovoti.

„Aš manau, kad kiekvienas žmogus mūsų šalyje jaučia baimę dabar pakankamai baisu, bet mes turime peržengti per šią baimę ir eiti toliau“, – sakė ji.

Buvusi kandidatė taip pat kalbėjo apie jos šalies žmonių ryžtą.

„Mes baltarusiai taikūs ir ramūs žmonės, bet kas mus laiko bailiais ir neryžtingais klysta“, - sakė S. Cichanouskaja.

Buvusi kandidatė nenorėjo kalbėti apie tai, kas atsitiko tą naktį, prieš tai, kol ji atvyko į Lietuvą.

„Žinote, dabartiniu metu aš nepasirengusi šito klausimo svarstyti“, - sakė S. Cichanouskaja.

Išreiškė paramą protestuojantiems

Buvusi kandidatė išreiškė paramą protestuojantiems.

„Aš remiu visus protestuojančiuosius, visus taikius būdus ginti savo teises, žodžio laisvę. Aš labai tikiuosi ir labai tikiu tuo, kad (Baltarusijos – ELTA) vadovybė išgirs savo tautą. Kaip mums buvo sakoma, kad prezidentas myli savo šalį, myli savo tautą... Tai, ką jis dabar mato, – tai žmonės labai nori permainų, ir aš labai tikiuosi, kad sveikas protas nugalės ir tauta bus išgirsta. Jie pradės dialogą ir įvyks rinkimai“, – Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje teigė S. Cichanouskaja.

Po Cichanouskajos spaudos konferencijos policija sulaikė provokatorių





Po spaudos konferencijos policija sulaikė Jurijų Subotiną. Jis vos pasibaigus oficialiai spaudos konferencijai ėmė rėkauti, kad A. Lukašenka surinko daugiau balsų, buvo iškviesta policija.

Vyras policijai priešinosi, vartojo necenzūrinius žodžius.

Į Lietuvą atvyko praėjusios savaitės pradžioje

Praėjusios savaitės pradžioje į Lietuvą po prezidento rinkimų Baltarusijoje atvykusi S. Cichanouskaja iki šio penktadienio su žiniasklaida nebendravo, priminė BNS.

Ketvirtadienį ji lankėsi Vyriausybėje, susitiko su Lietuvos premjeru Sauliumi Skverneliu.

Lietuvoje moteris kurį laiką buvo saviizoliacijoje, vėliau jai atliktas koronaviruso testas, jis buvo neigiamas.

Būdama Vilniuje S. Cichanouskaja kreipėsi į Europos šalių vadovus ragindama nepripažinti balsavimo rezultatų Baltarusijoje ir pažadėjo, kad jos inicijuota Koordinacinė taryba nedelsdama paskelbs naujus rinkimus su stebėtojais iš užsienio.

Prezidento rinkimai Baltarusijoje vyko rugpjūčio 9 dieną. Autoritariniam lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai lojali centrinė rinkimų komisija paskelbė, esą jis laimėjo rinkimus surinkęs per 80 proc. balsų, o S. Cichanouskaja tegavo apie 10 procentų. Opozicija ir Vakarų valstybės tvirtina, kad rezultatai buvo suklastoti. Šalyje kilo masiniai protestai, streikai. Per keletą dienų pareigūnai suėmė kelis tūkstančius protestuotojų, dalį jų jau paleido. Pranešama apie pareigūnų smurtavimą prieš juos.