Lingė pasakė, kada bus pristatytas planas

Valdančiųjų atstovas M. Lingė laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ teigė, jog gyventojai turi taupyti savo resursus, kur tik galima tai daryti.

„Gyventojai, matyt, turi dvi žinias ir dvi elgsenas ir pasirinkimus. Vienas – visi turime įprasti prie kitokio gyvenimo būdo ir persižiūrėti, kur galima savo resursus taupyti. Nes pati energetika brangiai kainuojanti yra. Kuo daugiau jos reikės pagaminti, tuo daugiau tai kainuos ir žmonėms, ir valstybėms“, – sakė politikas.

Kita svarbi žinia – „ši Vyriausybė dabar didžiausią dėmesį ir koncentruoja būtent į energetinių kainų situaciją, jų amortizavimą“.

Valdančiųjų Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) atstovas M. Lingė teigė, jog visas pagalbos gyventojams planas bus pristatytas su kitų metų biudžetu.

Anot jo, jis bus pristatytas anksčiau nei yra įprasta, bet vis tiek Finansų ministerija turi laukti pirmadienio, kai bus atnaujintos ekonominės prognozės.

„Mes esame priklausomi nuo to, kas vyksta rinkose. Ir turime žiūrėti, ką galima padaryti trumpuoju laikotarpiu – tai yra galvoti apie kompensacijos mechanizmus. Vyriausybė šiuo metu ruošia ir su biudžeto projektu, kuris turėtų pasirodyti šiemet daug anksčiau nei kitais metais, toks yra lūkestis projektuojamas.

Pirmadienį jau bus atnaujintos ekonominės prognozės, kurių reikia Finansų ministerijai, kad sudėtų baigiamuosius štrichus“, – laidoje sakė parlamentaras M. Lingė.

Paklaustas konkretaus laiko, kada šis planas bus pristatytas, valdančiųjų atstovas M. Lingė tikino, kad tai įvyks„artimu metu“.

„Gal tai ir savaičių. Mes turime rugsėjo mėnesio aprėptį“, – teigė parlamentaras M. Lingė.

Butkevičius: galime sulaukti piketų vien dėl Vyriausybės nežinojimo

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas, buvęs premjeras Algirdas Butkevičius laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ teigė, kad Vyriausybė jau turėjo paskelbti planą.

„Visuomenės ir verslo informavimas, ką Vyriausybė ruošiasi daryti, tikrai sukėlė labai daug klausimų. Būdamas opozicijoje nenoriu užsiiminėti tam tikru populizmu, bet savaitgalį susirinkau informaciją iš visų ES šalių, kur buvo prieinama, kas jau yra padaryta“, – sakė A. Butkevičius.

Jis, kreipdamasis į valdančiųjų atstovė M. Lingę, prašė aiškiai pasakyti du dalykus.

„Pirmas turi būti energetikos krizės suvaldymo planas. Ir šitas planas turi būti greitai priimtas ir su aiškiomis priemonėmis. Pirma – ar žmonėms bus išmokamos vienkartinės išmokos. Antra – ar bus pagalba verslui per paskolas, garantijas, subsidijas, toms įmonėms, kurios sunaudoja daug energetinių išteklių. (…) Ar supranta Vyriausybė, kad esant bet kokiai giliai krizei, kad turi jau būti valstybinis reguliavimas. Ar ji ruošiasi reguliuoti elektros energijos kainų tarifų didėjimą?“ – įžvalgomis dalijosi A. Butkevičius.

Opozicijos atstovas teigė, jog jam kyla labai daug klausimų. O kitų metų valstybės biudžeto priėmimas turi išlaikyti visas procedūras ir bus priimtas tik prieš pat Kalėdas.

„Dabar kalbama, kad tai bus daroma su biudžetu. Taip, biudžeto įstatymo projektas yra svarbus, tai – svarbiausias įstatymas. Bet tai užtruks iki Kalėdų, jo priėmimas bus tik tada, nes reikia išlaikyti visas procedūras. Susiduriame tada su aibe įstatymų projektų, kuriuos teiks tiek opozicija, tiek ir valdančioji dauguma“, – sakė jis.

Minėtame plane, anot opozicijos atstovo A. Butkevičiaus, turi būti aiškiai nurodytos konkrečios vienkartinės išmokos žmonėms, priklausomai nuo jų padėties.

„Vienkartinės išmokos turi būti žinomos jau lapkričio mėnesį, tai per spalį mes turime šį planą patvirtinti Seime ir nuraminti visuomenę. Jeigu visuomenė neturės konkrečios informacijos... Tikrai to nesiūlau, kad kiltų tam tikri socialiniai neramumai. Bet vien tik dėl nežinojimo, ką ruošiasi Vyriausybė daryti ir ką Seimas ruošiasi priimti, galime sulaukti tam tikrų piketų“, – įžvalgomis dalijosi buvęs premjeras A. Butkevičius.

Vienkartinės išmokos, anot jo, leidžia padengti dalį pabrangusios elektros energijos ir apsimokėti dalį šilumos sąskaitų bei pabrangusius gyvenimo kaštus.

Vyriausybė aptars tik energijos taupymo planą

Vyriausybė trečiadienį aptars Energetikos ministerijos parengtą energijos taupymo planą.

Plane siūloma valstybės institucijoms iki 19 laipsnių mažinti temperatūrą patalpose žiemą , o vasarą – didinti iki 27 laipsnių, išjungti karštą vandenį, mažinti apšvietimą, be to, siūloma dviem mėnesiais ilgiau – nuo spalio iki gegužės – riboti leistiną greitį keliuose iki 110 km per valandą.

Skaičiuojama, kad valstybei tai padėtų sutaupyti apie 140-160 GWh energijos, arba apie 50 mln. eurų per metus.

Be to, siūloma leisti tų biudžetinių įstaigų, valstybės institucijų ir įmonių, kurios jau taiko nuotolinį darbą, darbuotojams nuotoliu dirbti penktadieniais ir pirmadieniais – taip būtų galima keturioms dienoms iš eilės šildymo temperatūrą patalpose sumažinti iki 17 laipsnių.

Preliminariais skaičiavimais, augant energijos kainoms ir nesiėmus jokių priemonių valstybės sąnaudos vien už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 mln. eurų. Turto banko duomenimis, dar 2021 metais jos buvo 98 mln. eurų.

