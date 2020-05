Palangos verslininkui po praėjusio savaitgalio neramu: tokių poilsiautojų seniai neturėjome

„Delfi“ redakcijai parašęs svečių namų savininkas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) sakė, kad su tokia situacija jam teko susidurti pirmąkart.

„Tokių poilsiautojų Palangoje dar neturėjome, kuriuos reikėtų raminti su policija. Į mūsų svečių namus atvyko septynios merginos, kurios užsisakė tris kambarius vienai nakčiai. Atvyko malonios, tačiau netruks prasidėjo audringas ir triukšmingas vakarėlis iki 4 val. ryto. Visi mūsų svečiai gretimuose kambariuose neturėjo jokios ramybės“, – pasakojo vyras.

Pasak jo, merginos iš pradžių vakarėlį pasidarė kieme su atidarytomis mašinos durelėmis ir per visą rajoną skambančia muzika.

„Sudrausminus, kad vakarėliai pas mus draudžiami ir kad Lietuvoje karantinas, o būriuotis visa kompanija negali, jos nuėjo į vieną iš užsakytų kambarių, kur pratęsė savo vakarėlį. Ten į pastabas nereagavo, tad apie pusę pirmos nakties buvo iškviesta policija. Į iškvietimą atvažiavo du jauni vyrukai, kurie irgi nesugebėjo sudrausminti merginų, o tik pamirksėjo akutėmis ir palinkėjo gero vakaro“.

Savininko teigimu, kai atvažiavo pareigūnai, merginos išsilakstė po kambarius, bet parodyta filmuota medžiaga, kaip jos atvykus policijai išsivaikščiojo, nesuveikė.

„Kažkaip čia turbūt nieko naujo su tokiu policijos darbu. Keisčiausia buvo tai, kad pareigūnai, atvykę į svečių namus, nedėvėjo kaukių jokių apsaugos priemonių. Maža to, paprašę vienos merginų iš linksmos kompanijos dokumentų, policijos pareigūnai be jokių apsaugos pirštinių paėmė dokumentus iš rankų į rankas. Tai – tiesioginis kontaktas. Neaišku, iš kur atvažiavo ir kur po to išvažiavo policijos pareigūnai“, – aiškino jis.

© DELFI skaitytojas

Vyras pridėjo, kad, jo nuomone, pasirodo, išsikvietus policijos pareigūnus, reikia saugotis ir gintis pačiam.

„Jeigu taip važiuoja į visus iškvietimus, tai čia tik laiko klausimas, kada „užneš“ koronavirusą kam nors į namus. Matyt, karantinas jiems jau pasibaigė, o Lietuvos Respublikos įstatymai negalioja“, – stebėjosi jis.

Klaipėdos apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė nurodė, kad informacija perduota Palangos miesto policijos komisariato vadovams, jie peržiūrės medžiagą ir spręs dėl atsakomybės pareigūnams taikymo.

„Tačiau, be jokios abejonės, policijos pareigūnams galioja tokios pat taisyklės kaip ir visiems, privaloma laikytis karantino taisyklių ir dėvėti kaukes esant patalpose“, – komentavo ji.