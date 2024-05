Olegas Šurajevas teisme atsikirto į kaltinimus: norėjau apsaugoti save fiziškai

Visuomenės veikėjas klijuodavo ant šio automobilio lipdukus palaikančius Ukrainą. Dėl to Vadimas Butrimas atėjo pas komiką į namus ir jį primušė. Už tai V. Butrimas buvo nuteistas.

Iškart po to, kai V. Butrimas buvo nuteistas už smurtą, O. Šurajevas viską papasakojo filmuke „Mano istorija apie kovą su vatniku“. Šiame filmuke prokuroras Šarūnas Šimonis įžvelgė šmeižtą, nes komikas pasakė, kad jo skriaudėjas nemoka mokesčių. Be to, esą rinko ir atskleidė privačią informaciją.