Tai BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Tauragės apylinkės prokuratūra, sprendimą dėl kardomosios priemonės priėmė Tauragės rajono apylinkės teismas. Rusijos pilietį Pagėgių rinkitės Rociškių užkardos pareigūnai sulaikė Lietuvos teritorijoje, ankstų šeštadienio rytą, kai šis perplaukė Šešupę. Vyras neturėjo dokumentų, o Lietuvos pasieniečiams prisistatė esąs Rusijos pasienio tarnybos pareigūnas. Kaip anksčiau BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Rusijos pilietis buvo neblaivus - jam nustatytas 1,8 promilių girtumas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.