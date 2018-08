Į ceremoniją atvykusi vieno ryškiausių Rusijos opozicionierių dukra, jo bendražygiai, Lietuvos valdžios atstovai pažymėjo, kad Vilnius tampa antruoju miestu pasaulyje po Vašingtono, suteikusiu B. Nemcovo vardą vietai greta Rusijos diplomatinės atstovybės. „Man, kaip Rusijos piliečiui, negali būti nieko patriotiškiau, nei pavadinti aikštę ar skverą priešais Rusijos ambasadą Rusijos valstybės veikėjo vardu. Ką bekalbėtų Kremliuje, (...) ar šiame pastate man už nugaros, žinau, kad ateis diena, kai Rusija didžiuosis tuo, kad mūsų ambasados Vašingtone, Vilniuje ir, tikiuosi, kitose sostinėse bus Boriso Nemcovo vardo gatvės, aikštės ir skverai“, – penktadienį pe ceremoniją sakė B. Nemcovo bendražygis, jo fondo valdybos pirmininkas Vladimiras Kara-Murza. Susiję straipsniai: Ramūnas Bogdanas. Rusė lapė vegetarė Nemcovo skvere politikai ragino Vakarų valstybes imtis konkrečių priemonių išspręsti konfliktą Sakartvele B. Nemcovo dukra Žana Nemcova, dėkodama Vilniaus valdžiai už sprendimą suteikti tėvo vardą skverui, pabrėžė, kad tai susiję ne tik su tragišku jo likimu, kad jis buvo nužudytas Maskvos centre, bet ir su tuo, kad jis „buvo unikalus politikas ne tik Rusijai, bet ir pasauliui“, nes sugebėjo tiksliai apibūdinti dabartį politiniais, socialiniais, ekonominiais aspektais. Jos manymu, būtent tai jam leido tapti sėkmingiausiu Nižnij Novgorodo gubernatoriumi. „Bet antroji jo vertybė dar unikalesnė: tik nedaugelis žmonių turi sugebėjimą matyti ateitį, kaip klostysis situacija. Rodos, mano tėvas turėjo šį sugebėjimą. Yra net trys man žinomi pavyzdžiai: kai jis išleido savo pirmąją knygą „Maištininko išpažintis“ 2007-aisiais. Įžanginiame žodyje jis rašė, kad Rusija žengia imperiniu keliu, t. y. renkasi imperialistinę retoriką, politiką. Tai buvo visiška tiesa, nors tuo metu mažai kas jį išgirdo“, – sakė ji. Pasak Ž. Nemcovos, partijos „Parnas“ suvažiavime 2012-aisiais, kalbėdamas apie prezidento rinkimus, B. Nemcovas ragino juos boikotuoti, tačiau taip pat nesulaukė didelio palaikymo. „Jis buvo stoikas. Nepaisant to, kad tiek daug žmonių jam priešinosi, nes tik nedaugelis turėjo tokią nuostabią savybę. Būtent todėl šiandien ir stovime šiame skvere, kuris bus pervadintas po kelių akimirkų“, – sakė ji. B. Nemcovo vardas nedideliam skverui priešais Rusijos ambasadą Žvėryno mikrorajone suteiktas šią gegužę. Tai sulaukė aštrios Rusijos kritikos – šalies ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udalcovas sostinės politikų sprendimą pavadino „bezdžioniavimu“ sekant Vašingtonu. „Argi gali būti didesnė garbė, nei erdvė priešais ambasadą, pavadinta šios valstybės veikėjo, kovotojo už žmogaus teises vardu? Manau, kad ateis ta diena Rusijoje, kai ambasada pasidžiaugs, kad yra įsikūrusi B. Nemcovo skvere“, – ambasadoriaus reakciją įvertino meras. Aktyvus Rusijos opozicijos narys B. Nemcovas nušautas 2015-ųjų vasario 27-ąją Maskvoje, netoli Kremliaus. B. Nemcovas ne kartą lankėsi Lietuvoje ir buvo vienas iš aktyviausiai palaikančių lietuvius per Sausio 13–osios įvykius ir vėliau.

