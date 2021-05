„Tai nėra paslaptis“

Ekonominės sankcijos Rusijai jau tapo tam tikra rutina, diskusijoje sakė RESC vadovas Linas Kojala. Jis kėlė klausimą, galbūt jau laikas pereiti prie griežtesnių sprendimų?

„Šitame priemonių arsenale vis dar yra tokių, kurios būtų gerokai paveikesnės, kurias galima pritaikyti. Šioje vietoje reikia rasti kompromisą tarp ES valstybių, nes dabar diskutuojame skirtingais balsais. (…) Mes mėginame kalbėtis ir gerokai labiau susivienijame tada, kaip Čekijos atvejis 2014 metų sprogdinimas, visi suprantame, su kokia grėsme mes susiduriame, kai pamatome, kaip tai brutalu, ciniška, tada sureaguoja visi“, – RESC diskusijoje sakė prezidentas.

Jis kalbėjo, jog Rusijai grįžti prie „normalaus dialogo ar elgesio“ būtų naudingesnis kelias absoliučiai visiems.

„Žvelgiant į ateitį, mes neišnaudojame viso arsenalo, prie tų klausimų grįšime. Bet kai kalbate, kad sankcijos veikia, taip, jos veikia. Ir kada Kremlius puikiai supranta, kad jos veikia, turi įtakos jų ekonomikai, jie turi pasirinkimo galimybę – grįžti prie normalaus dialogo ir elgesio, arba toliau izoliuotis. Mano manymu pirmas kelias yra daug perspektyvesnis ir naudingesnis absoliučiai visiems, įskaitant ir Rusiją. Bet dėl tam tikrų priežasčių, dėl to, kad tos didžiaimperiškos ambicijos niekaip nepalieka Kremliaus valdovų galvų, pasirinktas antrasis kelias.

Blogiausia, kad jį bandoma įteigti ir visuomenei, kad toks ir yra Rusijos kelias – izoliuotis, tvirtai ginti didžiarusiškąsias vertybes, traktuoti išorinį pasaulį kaip priešą“, – RESC diskusijoje sakė šalies vadovas.

Šalies vadovas teigė, kad noras nenueiti nuo derybų stalo signalizuoja apie silpnumą.

„Kai kas sako, kad mes turime nusistatyti raudonas linijas. Bet aš sakau, kad jau senokai yra peržengtos. Mes tiesiog demonstruodami orumą ir norą bet kokia kaina nenueiti nuo derybų stalo, mes tam tikra prasme siunčiame oponentui, kad pagąsdinus juos galima priversti susigūžti. Ir tai priimamas kaip tam tikras silpnumo ženklas. Tai nėra paslaptis“, – sakė prezidentas.

Jis teigė, kad būtina principingai vertinti situaciją.

„Šioje vietoje aš už tai, kad reikia bandyti, niekada nepavargti ieškoti to galimo sutarimo. Bet sutarimas neįmanomas kol vyksta tai, kas vyksta Donbase, kol Krymas yra aneksuotas ir tai bandoma padaryti nauju normalumu, vyksta intensyvus kišimasis į Baltarusijos reikalus. To mes negalime ignoruoti, apsimesti, kad to nevyksta. Ir jeigu teigiamų jokių poslinkių nėra, privalome tai konstatuoti ir principingai tai vertinti“, – sakė G. Nausėda.

Nusisukti nuo Baltarusijos būtų išdavystė

Praėjusių metų vasarą po įvykusių prezidento rinkimų Baltarusijoje įvyko lūžis. Ir nors po suklastotų prezidento rinkimų rezultatų tauta „pabudo“, bet režimas vis dar veikia. G. Nausėda priminė, kad pokyčiai visuomenėje užtrunka.

„Lietuva nuo pat pirmų dienų buvo kartu su baltarusių tauta. Rėmė, remia ir rems jų kelia į laisvę. Bet turime įsisąmoninti, kad revoliucijos ar teigimai pokyčiai visuomenėje užtrunka ir ilgesnį laiką. (…) Šiandien mes turime konstatuoti, kad režimas brutalia jėga, kitokios minties persekiojimo konsolidavo savo situaciją. Ir tikisi, kad kartu su Rusijos pagalba sugebės kontroliuoti ją ir artimiausioje ateityje“, – RESC diskusijoje sakė G. Nausėda.

Jis teigė, jog baltarusių tauta prabudo ir jos užmigdyti jau nepavyks.

„Aš galvoju, kad baltarusių tauta pabudo. Ir pabudusios tautos užmigdyti net radikaliomis priemonėmis nepavyks. Kas dabar labai svaru, kad išorinės valstybės, kaimynės, kitos šalys suprastų, kad tai yra procesas. Kad kelias į laisvę gali užtrukti, bet mes negalime būti abejingi ir tiesiog nusisukti. Padaryti tai būtent dabar mano akimis būtų išdavystė“, – sakė G. Nausėda.

Jis teigė, kad Lietuva to tikrai nedarys. O ir kartu su kitomis šalimis kels šiuos klausimus visais įmanomais lygiais.

„Yra dar nepadarytų namų darbų. Pirmiausia – ketvirtas sankcijų paketas Baltarusijos režimui, tai yra programa, kurią Europos Komisija (EK) turėjo parengti ir pateikti juos juodraštį dėl Baltarusijos demokratinės visuomenės pažangos ir paramos jai po Aleksandro Lukašenkos valdymo. Šie darbai dar kol kas yra eigoje“, – RESC diskusijoje sakė šalies vadovas G. Nausėda.