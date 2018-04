„Daugiau skaidrumo ir viešinimo LRT veiklai tikrai nepakenktų. Tą ir planuojame padaryti, drauge su taryba nuspręsime, kokia apimtimi turi būti išviešinti procesai“, – ketvirtadienį po susitikimo su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu žurnalistams sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė. „Manau, kad didesne apimtimi (galėtų būti skelbiami – BNS) ir konkursų dalyviai, ir rezultatai. Aišku, ne visos detalės, bet ir sąmatos, jų dalis jų. Tikrai galima daugiau paviešinti informacijos. Galbūt algų vidurkiai“, – pridūrė ji. Parlamento vadovas taip pat teigė per susitikimą akcentavęs LRT veiklos skaidrumą ir viešumą. „Aš paklausiau, ar galėtų būti viešumas palyginimas kaip su BBC, sako: „Taip“. Tai turėtų atitikti žmonių lūkesčius“, – tvirtino V. Pranckietis. Susiję straipsniai: Pranckietis su naująja LRT vadove aptars įstaigos laukiančius pokyčius Nerimo dienos LRT: nauja vadovė žada pokyčius Jis sakė skaitęs M. Garbačiauskaitės-Budrienės programą, ir jų požiūriai sutampa. „Skaičiau jos programą, kai ji tik pretendavo į tas pareigas. Man imponavo visi tie klausimai, jie labai sutampa, ir tai yra visų mūsų žmonių bendras interesas daugiau žinoti apie LRT“, – tvirtino V. Pranckietis. LRT generalinė direktorė teigė jau pasirinkusi kandidatą į pavaduotojus, tačiau jį įvardyti žadėjo vėliau – iki balandžio 17-ąją numatyto LRT tarybos posėdžio. Kalbėdama apie pirmuosius darbus nacionalinio transliuotojo vadovė minėjo, kad vienas jų bus naujų laidų įsigijimas būsimam sezonui bei nepriklausomo audito užsakymas. M. Garbačiauskaitė-Budrienė LRT generaline direktore išrinkta kovo 20 dieną, pareigas ji pradėjo eiti trečiadienį. Ji pareigas perėmė iš dvi kadencijas visuomeniniam transliuotojui nuo 2008 metų vadovavusio Audriaus Siaurusevičiaus. LRT šiuo metu valdo tris televizijos kanalus, tris radijo programas, naujienų portalą. Valstybės asignavimai nacionaliniam transliuotojui šiais metais siekia 36,5 mln. eurų. Tai yra didžioji dalis nacionalinio transliuotojo biudžeto.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.