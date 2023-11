Naujo pasaulinio karo nuojauta: niūrios nuotaikos verčia svarstyti sunkiai įsivaizduojamą scenarijų

Įžūlus, siaubingas į atskirą bloką besišliejančių valstybių ir grupuočių elgesys, nusistovėjusių taisyklių ir tvarkos pamynimas, nusimetus visas kaukes. Taip galima buvo apibūdinti prieškario Europą praėjusio amžiaus 4-ojo dešimtmečio pabaigoje.

Ir nacistinė Vokietija, ir Sovietų Sąjunga nesugebėjo diplomatinėmis vingrybėmis nuslėpti savo banaliai grobikiškų interesų – atsiplėšti naujas teritorijas kitų valstybių sąskaita, fiziškai sunaikinti arba pavergti ištisas tautas. Karo nuojauta jau 1938-siais aiškiai tvyrojo ore.

Pasirašant Miuncheno sutartį. Iš kairės į dešinę N. Čemberlenas, E. Daladjė, A. Hitleris, B. Musolinis, G. Ciano. 1938 m. rugsėjo 30 d., leidyklos „Briedis“ nuotr.

Nepaisant to, kad tada žmonija jau žinojo, ką reiškiau pasaulinio karo siaubas, keršto troškimas, neišvengiamybės jausmas vertė kartoti klaidas. Ironiška, kad 1914-siais ant karo slenksčio atsidūrusios valstybės iš pradžių dėjo netgi daugiau pastangų ir bandė desperatiškai išvengti tiesioginio susidūrimo.

Bet ir anuomet nugalėjo karo kvaitulys – sąjungininkams sutartimis, sau – paskaičiavimais bei interesais įsipareigojusios valstybės jautė, kad negali nereaguoti į viena kitos agresyvius veiksmus. Todėl pasirinktas karas – tuomet dar nežinota, kad pasaulinis, nors jį sukėlė formalios dingstys.

Panašios nuotaikos tarptautinėje arenoje tvyro ir 2023-ųjų pabaigoje. Nejau viskas pasikartos dar kartą? Argumentų turi ir optimistai, ir pesimistai.

Palaukite, kokia dar eskalacija?

Optimizmo, žinoma, gali suteikti tas faktas, kad XX a. tragedijų – pasaulinių karų pamokos buvo išmoktos, įsisąmonintos, įskiepytos ateities kartoms ir saugo, kaip patikima vakcina nuo virusų.

Juk kai kiekvieną kartą kur nors pasaulyje kyla karas – ar tai būtų Artimieji Rytai, ar Tolimieji, Afrika ar net Europa, prie šiurpių dirgiklių įpratusioms visuomenėms spekuliacijos karo eskalacijos, išplitimo iki pasaulinio konflikto gali pasirodyti tik dar vienas šiurpinimo seansas.

Karo grėsmės, kaip temos eskalavimas, supranta, sulaukia įvairių reakcijų. Tačiau generinis pasakymas, kad vienas ar kitas konfliktas gali peraugti į pasaulinį, regis, tik atbukina, sumenkina tokios tikimybės realistiškumą. Karas Ukrainoje gali peraugti į Rusijos ir NATO susidūrimą?

Gali. Šie klausimai ir atsakymai svarstyti jau ne kartą nuo 2022-ųjų. Viskas gali prasidėti netyčiniu incidentu ir tada grėstų eskalacija, kurią gali pavykti suvaldyti, o gali ir nepavykti.

Tačiau kritikai atkirstų, jog tokių svarstymų silpnoji vieta yra realybė: nė vienas incidentas dar netapo dingstimi sukelti didesnį karą, nė viena Rusijos nubraižyta ir nesyk peržengta raudonoji linija neišprovokavo Kremliaus įgyvendinti visų tulžingų garsinimų, kuriais svaidėsi Maskva.

Tad apie kokią eskalaciją ar juo labiau pasaulinį karą dar beverta šnekėti, jeigu Rusija jau esą įrodė, kad visi bauginimai tėra jos tradicinis būdas, siekiant tokia taktika laimėti laiko, priversti kai kurias šalis nusileisti arba atsisakyti Kremliui pakenkti galinčių planų.

Juk tokia eskalacijos grėsmė, regis, išties veikia – ja, kaip argumentu naudojasi tiek JAV, tiek Vokietija ar kitos šalys, kai bando paaiškinti, kodėl viena ar kita ginkluotės ar technikos priemonė nepasiekia jos prašančios Ukrainos.

O kai galiausiai pasiekia – ar tai būtų HIMARS salvinės ugnies sistemos, ar tankai „Leopard“, ar balistinės raketos ATACMS, būna jau per vėlu – efektą mūšio lauke tai sukelia, tačiau ne tokį, kuris leistų ukrainiečiams pasiekti reikšmingą pergalę.

Apie tai savo komentare ir interviu leidiniui „Economist“ iš esmės leido suprasti ir Ukrainos kariuomenės vadas generolas Valerijus Zalužnas. Jo teigimu, specifinės Vakarų šalių ginkluotės ir technikos reikėjo dar pernai, ji pavėlavo ir dabar jau per vėlu pasiekti proveržį.

Ukrainian Chief of Staff, General Valerii Zaluzhnyi, released in the Economist the essay:

"Modern positional warfare and how to win it"

He outlined the 5 most necessary measures for Ukraine to be implemented in order to avoid a lengthy and drawn out war:

1. Gain air… pic.twitter.com/ZrseztNFd9

— (((Tendar))) (@Tendar) November 1, 2023





Net jei tai nėra vienintelė nesėkmingo ukrainiečių kontrpuolimo priežastis – priešo pajėgų ir sumanymų neįvertinimas, naujų technologijų masinis naudojimas, kuris sukuria visai kitą karo realybę, vadovavimo ir planavimo trūkumai taip pat pripažįstami, kaip klaidos iš ukrainiečių pusės, Rusija sugeba rasti būdų, kaip sumažinti naujų Ukrainos sistemų keliamą grėsmę.

Dar daugiau, Rusija nesijaučia atgrasyta, bet kartu ir negali padaryti daugiau, nei jau yra padariusi – Ukrainos miestų apšaudymai raketomis, artilerijos sistemomis, bombomis, karo nusikaltimai prieš ukrainiečių karius ir civilius – viso to iš Rusijos gauta su kaupu, dar, tikėtina, ne viena ukrainiečių karta tai atsimins. Bet daugiau Kremlius nieko nesugeba – tik svaidytis grasinimais.

O jei tektų iš tikrųjų stoti į tikrą kovą – tikrą karą su NATO šalimis, dabartinė Rusijos armija, optimistų manymu, subyrėtų akyse. Jei ukrainiečiai sugeba su dalimi to arsenalo, kurį teoriškai turi Aljanso narės, sudaužyti kadaise „antrąja pasaulyje“ vadintą Rusijos armiją, tai ką pastaroji pajėgtų prieš visą NATO galią?

Racionalumą tenka mesti į šiukšliadėžę

Visas šis optimizmas paremtas tuo, kad valstybės elgsis racionaliai, apgalvotai, adekvačiai vertinant savo ir priešininko galimybes. Pats V. Zalužnas pripažįsta, kad Ukraina gali nugalėti ir didesnį akcentą ragina skirti pirmiausiai Ukrainos karo pramonei, jos produkcijai, o ne Vakarų karinei pagalbai, kad ir kokia kritinė ji bebūtų.

Vis dėlto suvokimas, kad Vakarų karinės pagalbos kranelis gali užsisukti vien todėl, kad baigsis racionalumas Vakarų sostinėse – ar tai būtų Vašingtonas po 2024-ųjų rinkimų, ar Berlynas po 2025-ųjų rinkimų gali pakeisti dabar nusistovėjusią tvarką, susitarimus, pažadą remti Ukrainą.

Kol kas Vokietija yra antra pagal paramą Ukrainai – nepaisant kritikos vokiečiams, nepaisant jų vėlavimų ir atsisakymų suteikti kai kurias ginkluotės sistemas, pavyzdžiui, kruizines raketas „Taurus“, Vokietija įsipareigojo remti Ukrainą.

Nes vokiečių logika paprasta: jei Ukraina pralaimės, jei ją Rusija okupuos, rusų pajėgos pajudės į Vakarus, į Baltijos šalis, vienoje kurių – Lietuvoje vokiečių kariai jau turi pajėgas ir žada plėsti iki brigados dydžio.

O kas tada? Tada bus naujas karas, šį kartą tikras ir karštas tarp Rusijos ir NATO. Ar tai realu? Net atsargusis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pripažino, jog tai realu.

„Turime priprasti prie minties, kad Europoje gali kilti karo grėsmė. Turime būti tam pasiruošę – ruošti ir Bundesverą ir visuomenę“, – teigė Vokietijos gynybos ministras. Net jei karas Europoje jau vyksta – Ukrainoje, suvokimas, kad karas gali išplisti į NATO erdvę, regis, tampa realybe, kuri netgi ne visus jaudina ar baugina. Ypač anapus Atlanto.

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas bei jo rėmėjai jau nesyk suabejojo JAV parama Ukrainai, o pats milijardierius, kuris sieks dar vienos kadencijos, netgi atvirai pripažįsta, kad pokalbio metu su vienos NATO narės lyderiu jis esą pareiškęs, kad jo šalies negintų.

“Does that mean if Russia attacks my country you will not be there?”

“That’s right, that’s what it means, I will not protect you.”

[cheers] https://t.co/d2seqhYGHK pic.twitter.com/qAG9Qv7Sl5

— Pete Strzok (@petestrzok) October 30, 2023





Jeigu D. Trumpo vadovaujamos JAV – o toks scenarijus po 2024-ųjų rinkimų yra vis dar realus – atsisakytų vykdyti Vašingtono sutarties įsipareigojimus, tai ką galima kalbėti apie Amerikos pažadą Ukrainai? Tokią tikimybę pastaruoju metu tenka rimtai svarstyti, o ją atmesti – vis sunkiau.

Bet net jei JAV šie scenarijai neišsipildytų, ar tik iš dalies, dėl veikiančios galių atsvaros sistemos, kur JAV prezidento žodis priklauso ir nuo Kongreso (ir atvirkščiai), tokio racionalumo nebūtinai verta tikėtis iš Rusijos. Šios šalies lyderiai bei juos nepaisant šaliai pragaištingo karo liaupsinantys propagandistai pastaruoju metu nekalba apie nieką, išskyrus apie konfrontaciją su Vakarais – vykstančią ir dar vyksiančią, kuriai Rusija esą privalo pasiruošti.

Racionalumo tame nedaug – absurdiški kaltinimai Vakarams, kad tai esą jie sukėlė karą Ukrainoje, o dabar siekia sunaikinti Rusiją, gali pasirodyti tik teorija. Tačiau visa Rusijos karo pramonė, vaikų ir jaunimo švietimo sistema pajungta ilgalaikei konfrontacijai su Vakarais: perrašinėjama istorija, vietoje pasitraukusio vakarietiško verslo gaminama karui reikalinga karo produkcija – nepaisant komponentų trūkumo Rusija sugeba pasigaminti ir raketas, ir dronus, ir tankus, ir gamybą plečia.

Tokios ilgalaikės konfrontacijos strategijos išvestinė vargu ar gali būti pozityvi artimiausioje ar vidutinėje ateityje: Rusijos visuomenė programuojama neišvengiamam susidūrimui ne šiaip su tariamais „fašistais“ Ukrainoje, bet ir visuose Vakaruose, net jei, atrodo, turėtų būti racionaliai suvokiama tokio susidūrimo beprasmiškumas ir rizikos.

Pats karas Ukrainoje buvo neracionalus sprendimas, kaip ir nuostata jį tęsti. Bet Rusija vis tiek pasirinko šį kelią ir neketina iš jo išsukti.

Kaip regioninė krizė gali tapti pasauline

Vis dėlto netgi Rusija nėra neracionaliausiai beiselgiantis tarptautinis žaidėjas šiuo metu. Tai, ką sukėlė „Hamas“ savo teroristine ataka prieš Izraelį spalio 7-ąją gali nesunkiai išvirsti į regioninį konfliktą, įtraukiant ir pasaulio galybes, kurios savo ruožtu, kaip ir tos didžiosios šalys 1914-siais jaustų pareigą reaguoti – nes negali nereaguoti.

Iš pirmo žvilgsnio tokio konflikto išplitimo rizika nėra garantuota, netgi nebūtinai tikėtina. Juk 1,4 tūkst. žmonių per teroristinę ataką netekęs Izraelis kol kas apsiriboja Gazos šturmu iš oro, jūros ir sausumos. Kol kas kenčia tūkstančiai palestiniečių, ypač civilių, tapusių „Hamas“ įkaitais ir atsidūrę Izraelio atsako taikiklyje.

Tačiau su kiekviena Izraelio pajėgų ataka, per kurią žūsta moterys, vaikai, kiti niekuo dėti žmonės, kurie atsiduria netinkamoje vietoje, netinkamu metu, nes dažniausiai tiesiog neturi galimybių kur kitur būti, auga ne šiaip tarptautinis spaudimas, bet ir pyktis, kuriuo, kaip degalais naudojasi Izraelio priešai. Pirmiausiai tai yra pati „Hamas“, tačiau ir daug rimtesni žaidėjai – „Hezbollah“, Iranas.

Būtent Irano sukurstyti hučių sukilėliai – iš tikrųjų pusę Jemeno kontroliuojantys kariškiai, artimai susiję su Irano respublikos gvardija arba derinantys tiek bendrus veiksmus, tiek panaudojantys iranietišką iginkluotę, jau kelis sykius atakavo Izraelio ir JAV objektus.

Abu sykius nesėkmingai – vieną raketinę ataką atrėmė JAV karo laivas, kitą – Izraelio priešraketinės gynybos sistema „Arrow“.

Vis dėlto pati ataka ir hučių oficialus karo paskelbimas Izraeliui yra tam tikras ženklas, kad tai tėra pradžia ir Izraelio priešai gali ryžtis dideliam konvenciniam (o gal ir ne tik) karui. Iranui ypač niežti rankos smogti mirtinam priešui. Tokia proga, kai Izraelis šokiruotas, pažemintas ir išprovokuotas smogti atgal visa jėga teroristams, siekiant juos sunaikinti, pasitaiko ne kasdien.

Kol kas nėra jokių garantijų, kad Izraelio palnas sunaikinti „Hamas“ bus sėkmingas, įgyvendintas ir ar tai ką nors pakeis, turint omenyje visą karo metu padarytą žalą.

Irano išlaikomos teroristinės grupuotės „Hezbollah“ grasinimai atverti antrąjį frontą Izraelio šiaurėje, paties Irano režimo ir „Hamas“ atstovų anonsavimai, kad Izraelis bus sunaikintas gali būti eilinis provokavimas. Bet tai gali būti ir naujo didelio karo pradžia, kuriame neverta tikėtis kompromisų. Izraelį ginti įsipareigojusios JAV jau įrodė, kad nejuokauja ir nori užkirsti kelią eskalacijai.

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims - Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP — MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2023



Būtent tam į regioną, pirmiausiai į Viduržemio jūrą prie Izraelio krantų telkiamos įspūdingos pajėgos: dvi lėktuvnešių grupės su smogiamąja aviacija bei raketiniais pajėgumais.

Amerikiečių pajėgas regione sustiprino ir papildomos naikintuvų, bombonešių eskadrilės, o per kelias paras keliasdešimčia transporto lėktuvų iš JAV į regioną atgabenta, kaip spėjama, dešimtys priešraketinės gynybos sistemų „Patriot“ ir THAAD. Jų tikslas – apsaugoti izraelį bei JAV objektus regione nuo „Hezbollah“, hučių Jemene, o galimai ir Irano balistinių bei kruizinių raketų atakų.

Bet tai, kad Iranas hučių rankomis jau peržengė šią liniją ir JAV bei Izraelis atsakė tik numušdami atskriejusias balistines raketas, gali sudaryti įspūdį, kad tai tėra viena iš būsimųjų provokacijų, į kurias izraeliečiai ir amerikiečiai kol kas linkę reaguoti pasyviai.

BREAKING:

Yemen has declared it is officially at war with Israel! pic.twitter.com/LOda9F0kOw

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2023



Bet viskas gali pasikeisti JAV ir sąjungininkams regione sutelkus pakankamai pajėgumų, kuriais būtų galima ne tik apsiginti nuo raketinių atakų, bet ir suduoti raketinius smūgius.

Kas lauktų po tokio atsakomojo smūgio – ar naujas eskalacijos etapas, ar nusiraminimas, dabar niekas negali pasakyti. Juk regione yra daugiau žaidėjų, kurie su JAV, Iranu ir Izraeliu žaidžia dvigubus žaidimus – Saudo Arabija, JAE, Kataras, kurie „negali likti nuošalyje“.

Vien galimybė, kad regione gali įsisukti karas, kurio, regis, niekas nenori, bet negalėdami nereaguoti būtų priversti atsakyti kasdien tampa vis realesnė.

Tokią galimos eskalacijos spiralę aprašęs ir su 1914-siais palyginęs leidinys „Financial Times“ priminė, kad anuomet, prieš daugiau nei šimtmetį karo bandė išvengti dvi būsimosios jo sukėlėjos – Vokietija ir Rusija, kurių imperatoriai tarėsi, kad tik nekiltų katastrofa. Ji vis dėlto kilo.

Bet koks karas Artimuosiuose rytuose gali tapti detonatoriumi kitiems karštiesiems taškams – ar tai būtų Ukraina, kur Rusija ryžtųsi mesti viską, ką tik turi lemiamu momentu, kai ukrainiečių sąjungininkų dėmesys nukrypęs kitur, ar Taivanas, į kurį nusitaikiusi Kinija, regis, neišvengiamai vieną dieną pradės karo veiksmus.

46 Surface Combatants Currently in the Eastern Mediterranean or Enroute from the United States and Allies

Including

2x Aircraft Carriers

2x Amphibious Assault Ships

2x Amphibious Transport Dock's

1x Dock Landing Ship

1x Command and Control ship

10x Destroys

16x Frigates

2x… pic.twitter.com/Zr7p57F7TM — Intelschizo (@Schizointel) October 30, 2023



Globalios tokių karo židinių pasekmės, ypač besiformuojant naujiems blokams, gali būti ne šiaip tragiškos bendrąja prasme. Jos gali būti ypač nepalankios mažosioms šalims, kurios gyvena šalia tokių nestabilių valstybių, kaip Rusija, istoriškai linkusia pasinaudoti tarptautinėmis krizėmis.

Dabar tai atrodo sunkiai suvokiama, menkai tikėtina, nes nelogiška, pavojinga ir rizikinga. Bet jei 2022-ieji turėjo ko nors išmokyti, kad tokie scenarijai gali išsipildyti, o įspėjančius ženklus reikia vertinti rimtai – kai tvenkiasi karo debesys, kai tvyro naujo didelio karo nuojauta, verta ne tik reaguoti ramiai ir blaiviai, galvojant, kad, galbūt, neįvyks blogiausia, bet ir pagalvot, kaip tokiam blogiausiam scenarijui pasiruošti.