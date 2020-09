Mokytojos pastaba kaukę pamiršusiam vaikui įsiutino mamą: pasiūlė paskaičiuoti, kiek tai kainuoja

Moteris, kuri nenorėjo viešinti mokyklos pavadinimo, kad vėliau jos vaikas nesusilauktų pasekmių, o tik pačią problemą, papasakojo, kaip viskas nutiko.

„Teko vaikui užsidėti kaklaskarę kaip kaukę, nes paliko namie savo daugkartinę. Išgirsta iš mokytojos, tu ką, bomžas, negali nueiti į vaistinę kaukės nusipirkti. Skaičiuokime! Kaukė – 1Eur/2val. Taigi, mokslo dienai reikia 4-5 kaukių. Mėnesiui apie 125 Eur. Jei šeimoje daugiau vaikų? Pavyzdžiui, mes – 5. Tai išeitų 625 Eur mėnesiui!

Ar mes bomžai ir negalime nusipirkti kaukės vaistinėje... Na, gal tada taip... Tokios sumos mėnesiui kaukėms tikrai neturiu. Ir tai paskaičiuota „ant minimumo“, dar yra būreliai ir kitos veiklos, kur reikia eiti su kauke.“, – piktinosi ji.

Ji taip pat akcentavo, kad ją labai nuliūdino, jog mokyklos yra linkusios neįleisti vaikų į pamokas arba juos žeminti, o ne pasiūlyti kaukę tokiais atvejais.

Kaukės reikalingos tik bendrose erdvėse

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai komentavo, kad mokiniams kaukės reikalingos tik bendrose erdvėse, jei neužtikrinamas 2 metrų atstumas ir susiduria skirtingų klasių mokiniai. Per pamokas mokiniams kaukės nereikia dėvėti, nebent to nori pats mokinys. Taigi įprastai per dieną mokiniui užtektų ne daugiau kaip vienos kaukės.

„Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja keisti vienkartinę kaukę kas 4-5 val., nes paprastai po tiek laiko ji sudrėksta ir neatlieka savo funkcijos. Kitas variantas – dėvėti daugkartinio naudojimo kaukę, kurią galima dėvėti visą dieną, tačiau ją reikėtų reguliariai skalbti ir išlyginti prieš naudojimą. Taip pat galima dėvėti respiratorius“, – nurodė ministerija.

ŠMSM teigimu, dažniausiai mokyklose yra sutariama, kas pasirūpina atsarginėmis veido apsaugos priemonėmis, jei vaiko turima kaukė suplyšta, pametama ar pan., kur jas vaikas gali gauti, į ką kreiptis.

„Jei tokios sutarimo ir sprendimo nėra, tėvai galėtų jį inicijuoti, kreipdamiesi į mokyklos administraciją arba mokyklos tarybą, į kurią įeina ir tėvų atstovai. Problema išsprendžiama, tiesiog situacija visiems dar nauja, ir reikėtų klasėje, mokykloje aptarti kiek įmanoma įvairesnius variantus, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Kaukėmis mokykloms padeda apsirūpinti ir mokyklų steigėjai, dažniausiai tai savivaldybės“.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) paklausti, ar iš tikrųjų kaklaskarės netinkamos naudoti tokiais nenumatytais atvejais, nurodė, jog operacijų vadovo sprendimuose kalbama apie nosį ir burną dengiančias priemones ir tai „apima tiek kaukes, tiek respiratorius, tiek kitas tokią funkciją atliekančias priemones“.