Naikinti įstatymui prieštaraujančius L.Anužienės sprendimus pasiūlė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, šią savaitę pripažinusi, kad L. Anužienė pažeidė įstatymą sudarydama autorines sutartis su savimi pačia ir sau artimais asmenimis bei spręsdama savo ir jų darbo eigos klausimus.

„ŠMM analizuos VTEK nurodomus atvejus, kad būtų galima priimti tolimesnius sprendimus“, – BNS nurodė švietimo ir mokslo ministrės atstovė spaudai Gabrielė Vasiliauskaitė.

Ji taip pat teigė, kad ŠMM auditoriams nurodyta, atliekant būsimus patikrinimus profesinio mokymo įstaigose, papildomai įvertinti, ar sudaromi ir anksčiau sudaryti sandoriai neprieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui.

„Esminių pertvarkų profesinio mokymo sistemoje ir ėmėmės siekdami kuo didesnio šios srities skaidrumo, kad valstybės lėšos daugiau nebebūtų švaistomos. Visuomenei atskleisti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre lėšų naudojimo, įsisavinimo atvejai negali būti toleruojami ir toliau laikysimės griežtos pozicijos“, – sakoma ministrės komentare, kurį perdavė jos atstovė.

Trečiadienį VTEK pripažino buvusią Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadovę sistemingai pažeidinėjus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. VTEK vertinimu, L. Anužienė naudojosi pareigomis asmeninei naudai gauti, kai pati su savimi ir sau artimais asmenimis pasirašinėjo autorinių kūrinių užsakymo sutartis, o tuo pagrindu gaudavo autorinius honorarus. Taip pat tyrimas parodė, kad buvusi centro vadovė šioje mokymo įstaigoje nuolat sprendė savo artimųjų – sūnų bei marčios – tarnybos eigos klausimus.

BNS primena, kad ŠMM inicijuotas auditas mokymo centre jau anksčiau nustatė įvairių pažeidimų: ministerijai užkliuvo L. Anužienės ir jos artimųjų gautas autorinis atlygis, be ministerijos, kaip turto panaudos davėjos, sutikimo, suremontuotos centro patalpos Kaune padidinant jų plotą, pažeidžiant teisės aktus L. Anužienės išsinuomotas prabangus automobilis. Žiniasklaidoje skelbta, kad, be kita ko, centro diplomai būdavo išduoti studentams, kurie realiai jame nesimokė, taip pat portalas 15min.lt kėlė abejones dėl to, kad L.Anužienė galbūt gyvena Europos Sąjungos fondų ar valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose.

Tyrimą dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro dar atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, prie šio tyrimo prijungti du susiję Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrimai. L. Anužienė šiame tyrime apklausta kaip specialioji liudytoja.

FNTT ikiteisminį tyrimą atlieka dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Kaip nurodo FNTT, tyrėjai aiškinasi, kad Kaune rekonstruojant mokymo centro pastatus tarp profesinio mokymo centro ir rangovų bei tiekėjų nebuvo susitarta, jog projektuose vykdomų darbų atlikimo ir įrangos tiekimo kainos bus didesnes. Pasak teisėsaugos, rangovų ir tiekėjų nepagrįstai gautos lėšos galimai buvo naudojamos L.Anužienės asmeninio namo statybai ir įrengimui bei statant žirgyno maniežą, kuris veiklą vykdo L. Anužienei ir jos sūnui priklausančioje privačioje žemės valdoje.