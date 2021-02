Jos teigimu, pasieniečiai nuo vasario 17 dienos patikrino per 2,8 tūkst. asmenų, iš kurių be būtinų QR kodų atvyko per 1,9 tūkst.

„Pasieniečiai jiems padėjo tai padaryti patikros vietose“, – rašoma pranešime.

Ministerijos teigimu, pasitaikė atvejų, kai asmenų nurodyta informacija neatitiko faktinių duomenų, todėl duomenis reikia tikrinti.

Iš viso nuo vasario 17 iki 23 dienos į Lietuvą atvyko per 6,8 tūkst. transporto priemonių.

Pasieniečiai tikrina, ar keliaujantys per sieną su Lenkija užpildę NVSC anketą – jeigu tai nepadaryta, pasieniečiai pasirūpina, kad anketa būtų užpildyta kontrolės poste.

Ministerija primena, kad nuo pirmadienio saviizoliacija privaloma vežėjams nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo.

„Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai siekdami išvengti eilių netikrina vežėjų“, – teigia ministerija.

Jos duomenimis, pasieniečiai nuo vasario 15 iki 22 dienos 30 žmonių pradėjo administracinių nusižengimų pažeidimo tyrimus dėl karantino ir Žmonių užkrečiamų ligų kontrolės ir prevencijos įstatymo pažeidimų

Ministerija taip pat praneša, kad praėjusią savaitę 61 proc. sumažėjo pažeidimų dėl kaukių nedėvėjimo, tačiau išaugo skaičius žmonių, kurie buvo nubausti dėl būriavimosi.

Policija, anot ministerijos, gavo nemažai pranešimų ir dėl to, kad viename būste būna daugiau kaip dvejų šeimų nariai. Tokių pažeidimų skaičius išaugo daugiau nei 800 atvejų.