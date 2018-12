„Pirmiausia, nereiktų „Agrokoncernui“ taip susireikšminti, tai ne vienintelė institucija, dėl kurios kreipėmės į prokuratūrą, kai yra abejonių. Ir ateityje taip darysime ten, kur nepakanka mūsų (URM – BNS) kompetencijos. Mes nesame tyrimų institucija, kartais negalime teisiškai pagrįstai atsakyti į klausimus, kurių yra. O į visas abejones, kurias kelia „Agrokoncernas“, – į visas be išimties galime atsakyti. Dėl to jokių problemų nejaučiu“, – BNS penktadienį sakė L. Linkevičius. Pagrindinis „Agrokoncerno“ akcininkas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, bet jis sako, kad valdymo teises yra perleidęs. R. Karbauskis penktadienį apkaltino URM politikavimu. Savo ruožtu ministras atsikerta, kad ministerija to nedaro. Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad URM veiksmai yra kartu ir prevencijos priemonė, raginimas Lietuvos bendrovėms atidžiau vertinti savo verslo santykius. „Mūsų įspėjimas galioja ir ateičiai, kitiems verslo subjektams, kad jeigu jie kažkokius verslo santykius turės, kad atidžiai pasižiūrėtų ir tuos aspektus – ne tiktai įmones, bet ir savininkus, kadangi tai irgi svarbu sankcijų kontekste“, – teigė ministras. „Agrokoncernas“ penktadienį kenkėjišku veikimu pavadino ministro kreipimąsi į prokurorus dėl importuojamų rusiškų trąšų, ir paprašė prezidentės bei premjero įvertinti jo elgesį. Pasak „Agrokoncerno“, ministras nepaaiškina, kokiu teisiniu pagrindu kreipėsi į prokurorus, o savo komentaruose minėdamas tik šią bendrovę, sudaro įspūdį, esą įmonė yra padariusi nusikalstamas veikas. „Agrokoncerno grupės“ generalinis direktorius Valdas Eimontas teigia, kad vienos įmonės išskyrimą Lietuvos ir ES rinkoje bei visuomenės dėmesio sutelkimą tik į šią įmonę vertina kaip sąmoningą politikų kenkimą „nepriekaištingai įmonės reputacijai ir veiklai“. Jo teigimu, „Agrokoncernas“ yra viena iš 9 Lietuvos ir viena bent iš kelių dešimčių ES įmonių, kurios, bendrovės duomenimis, importuoja trąšas, pagamintas minimoje gamykloje – „Minudobreniya“. V. Eimontas pabrėžia, jog „Agrokoncerno“ įmonių grupė politikoje nedalyvauja, o sąžiningai ir skaidriai vysto verslą. „Agrokoncerno grupė“ primena, kad „Agrokoncernas“ ir pats yra kreipęsis į URM ir pateikęs paklausimą dėl įgyvendinamų Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar kitų organizacijų nustatytų tarptautinių sankcijų. Savo ruožtu L. Linkevičius teigia, kad dabar dėl „Agrokoncerno“ kalbama kur kas konkrečiau. „Anksčiau buvo tų komentarų ir po mūsų komentarų, man atrodo, buvo ir paties „Agrokoncerno“ pareiškimas, jeigu aš neklystu, kad jie ketina atsisakyti tų verslo santykių. Tai kaip ir buvo kažkoks susirašinėjimas. Bet dabar mes kalbame žymiai konkrečiau ir kalbame dabar apie tai, kaip galima atsakyti į klausimą, ar buvo pažeistas sankcijų režimas. Šitoje vietoje mums (URM – BNS) šiek tiek trūksta kompetencijos ir todėl negalime taip teisiškai tiksliai atsakyti į šį klausimą“, – dėstė L. Linkevičius. Jis pridūrė, kad „niekaip nevertina“ „Agrokoncerno“ kreipimosi į prezidentūrą ir premjerą. „Niekaip nevertinu. Jie gali kreiptis kur mano, kad nori kreiptis. Čia jau vertins tos institucijos, į kur kreipėsi, ar jos atsakinės, ką atsakinės, – tai čia jau ne mūsų rūpestis“, – teigė L. Linkevičius. LRT yra paskelbusi, kad „Agrokoncernas“ per tarpininką Dubajuje perka Rusijos bendrovės „Minudobreniya“ trąšas. Daugiau kaip 80 proc. šios įmonės akcijų priklauso A. Rotenbergui – jam dėl artimų ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu nuo 2014 metų taikomos tarptautinės sankcijos, tačiau pačios „Minudobreniya“ įmonių, kurioms taikomos sankcijos, sąraše nėra. LRT Tyrimų skyrius yra gavęs Europos Komisijos išaiškinimą, kad automatiškai sankcijos taikomos ir toms bendrovėms, kuriose daugiau kaip pusė akcijų priklauso asmenims iš juodojo sąrašo. Anot LRT kalbintų teisininkų, tai reiškia, kad sankcijos gali būti taikomos ir „Minudobreniya“. L. Linkevičius penktadienį BNS paklaustas, ar dėl santykių su A. Rotenbergu krenta šešėlis ir ant kurių nors kitų Lietuvos bendrovių, sakė, kad šiuo metu tokios informacijos nėra. „Šiuo metu tokios informacijos neturime, bet jeigu taip atsitiktų, turbūt turėtume nagrinėti ir tuos atvejus, nes sankcijų režimo priežiūra yra mūsų kaip ir užduotis“, – sakė ministras. URM rekomenduoja Lietuvos įmonėms susilaikyti nuo verslo ryšių palaikymo su įmonėmis, kurių savininkai yra „juoduosiuose sąrašuose“.

