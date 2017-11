Pagrindinis dienos renginys tradiciškai numatytas Katedros aikštėje Vilniuje, kur vyks Lietuvos ir sąjungininkų karių rikiuotė bei paradas Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės. Rikiuotėje dalyvaus šalies kariuomenės pajėgų ir dalinių, NATO sąjungininkų, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados kariai. Skrydžiu virš Vilniaus Lietuvos kariuomenę planuoja pasveikinti NATO oro policiją Baltijos šalyse vykdantys JAV naikintuvai „F-15“. Į renginį taip pat atvyks šalies vadovai, užsienio šalių diplomatai ir gynybos atašė. Lietuvos kariuomenės diena bus minima ir kituose Lietuvos miestuose, pateikiame numatytų reginių programą. Šia proga kariuomenę pasveikino ir šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Šiandien keliame trispalves mūsų kariuomenės garbei! Atkurta prieš 99 metus ji šiandien kaip niekada stipri ir pasirengusi apginti šalies dabartį ir ateitį – mūsų teisę gyventi, dirbti ir kurti laisviems bei nepriklausomiems. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena!“, - rašoma prezidentės spaudos tarnybos išplatintame pranešime.











