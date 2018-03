20 tūkst. eurų bus pervesta Jungtinių Tautų (JT) vaikų fondui (UNICEF), o 35 tūkstančiai eurų – Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetui (ICRC), informavo Užsienio reikalų ministerija. JT duomenimis, 2018-aisiais humanitarinių poreikių planui Ukrainoje įgyvendinti reikia 187 milijonų JAV dolerių. Anot JT ataskaitų, konfliktas Rytų Ukrainoje tiesiogiai paveikė 4,4 milijonus žmonių, 3,4 milijonams reikalinga humanitarinė pagalba, žuvo 10,3 tūkst. asmenų, dar beveik 24,8 tūkst. sužeisti. 70 proc. asmenų, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba, sudaro senyvo amžiaus asmenys, moterys ir vaikai. Ukrainoje šiuo metu yra apie 1,5 milijonų šalies viduje perkeltų asmenų, kurie yra labai priklausomi nuo teikiamos humanitarinės paramos. Itin aktualūs išlieka vaikų poreikiai, ypač galimybė mokytis, nes daug švietimo įstaigų yra sunaikintos ar laikinai uždarytos. Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 2018 metais humanitarinei pagalbai Ukrainai, Palestinos pabėgėliams ir JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui jau skyrė 95 tūkstančius eurų.











6 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.