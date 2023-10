Libano „Hezbollah“ apšaudė Izraelio kariuomenės objektus

Irano finansuojama ir įspūdingą raketų arsenalą sukaupusi Libano šiitų grupuotė „Hezbollah skelbia surengusi išpuolį prieš Izraelio karinius objektus.

Šią žinią pranešė „Hezbollah“ valdoma Libano televizijos stotis „Al – Manar“. Remiantis šaltiniais „Hezbollah“ karinio sparno vadovybėje pranešama, jog šeštadienį 15 val. 15 min. vietos laiku atakuoti Izraelio kariuomenės postai ginčytinoje teritorijoje, Izraelio užimtame, prie Sirijos sienos esančiame nedideliame Shebaa Farms žemės ruože.

Hezbollah fired ATGMs from Lebanon on IDF post. pic.twitter.com/JQMfrfUYfi

„Taikiniais tapo šie objektai: Al-Radar, Ruwaisat Al-Alam, Zibdin, Al-Sammaqa ir Ramtha“, – teigiama pranešime bei patikslinama, jog į Izraelio kariuomenės postus šaudyta minosvaidžiais bei raketomis.

Teigiama, jog ši ataka surengta reaguojant į prieš tai vykusius Libano teritorijos apšaudymus. Socialiniame tinkle „X“ pranešama, kad Izraelio pasienyje girdėti artilerijos ugnis, danguje skraido kariuomenės bepiločiai orlaiviai, pranešama apie Izraelio atsakomąją ataką artilerijos ugnimi. atsakomąją ataką.

Tai ne pirmasis „Hezbollah“ ir Izraelio gynybos pajėgų (IDF) susidūrimas. Penktadienį Izraelis artilerijos ugnimi atakavo kelis „Hezbollah“ taikinius Libane, bepilotis lėktuvas raketa sunaikino į Izraelį prasiskverbti mėginusią teroristų grupę.

Karybos ekspertai baiminasi, kad pilnavertis „Hezbollah“ įsitraukimas į karą Izraelyje gali inspiruoti kur kas platesnio masto, dar daugiau šalių įtrauksiantį karinį konfliktą.

#BREAKING: Israeli Air Force strikes an attempted terrorist infiltration on the border with Lebanon. pic.twitter.com/l97PknM07p