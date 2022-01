Kraštutine vadinta priemonė Akmenės savivaldybėje lieka: situacija kol kas tik blogėja

„Pratęsėme savaitei, nes situacija nėra pagerėjusi“, – BNS sakė rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Anot jo, šiuo metu COVID-19 serga daugiau kaip pusšimtis mokytojų, vien dėlto būtų sudėtinga užtikrinti kontaktinį ugdymą.

„Dabar didžioji dalis moko nuotoliniu, neima nedarbingumo pažymėjimo. Būtume susidūrę su situacija, kad užtikrinti ugdymo proceso negalėtume dėl pačių mokytojų susirgimų“, – tvirtino meras.

Koronavirusu taip pat yra užsikrėtę apie 180 moksleivių, jie sudaro daugiau kaip trečdalį visų sergančiųjų šioje savivaldybėje.

Pasak V. Mitrofanovo, papildoma nuotolinio ugdymo savaitė turėtų stabilizuoti padėtį.

„Manau, kad ta savaitės pagelbės, turėtų nusistovėti (užsikrėtimų skaičius – BNS), nes šuolis buvo praėjusį antradienį–trečiadienį, po šimtą sergančiųjų, dabar tiek neturime. Manau, turėtų nusistovėti per šią savaitę“, – sakė meras.

Po savaitės Akmenės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras vėl rinksis į posėdį ir spręs, ar grąžinti moksleivius į klases.

Blogėjant epidemiologinei situacijai Akmenės rajone 5–12 klasių moksleiviai nuo sausio 24-osios perėjo į nuotolinį ugdymą.

Tuomet V. Mitrofanovas teigė, kad du trečdaliai susirgimo židinių yra ugdymo įstaigose, todėl nutarta tokiu būdu stabdyti susirgimų plitimą.

Klasėse liko mokytis tik pradinukai.

Be to, iki vasario 28 dienos Akmenės rajone uždrausti visi kultūros ir sporto renginiai uždarose patalpose, aukšto meistriškumo sporto renginius leista organizuoti be žiūrovų, uždraustos suaugusiųjų sporto treniruotės ugdymo įstaigose esančiose sporto salėse.

Statistikos departamento duomenimis, Akmenės rajone COVID-19 serga per 550 gyventojų.