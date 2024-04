Ko sulauks kritinėje padėtyje atsidūrusi Ukraina: tenka svarstyti apie tai, kas atrodė neįmanoma karo pradžioje

„Nei žmogiškai, nei strategiškai neturėtume sau to leisti. Stebėdamas diskusijas nesuprantu – ar žmonės išties praradę savisaugos instinktą, kai tokia dinamika? Juk jau du metus kalbama apie gynybos pramonės ES užkūrimą, o progresas juda, lėtai, biurokratiškai.

Turėjome veikti greičiau. Yra geras pavyzdys, kai viena-kita maža valstybė per kelias savaites identifikuoja milijoną sviedinių tarptautinėje rinkoje, iš kur galima greitai pristatyti, o ES to nepadarė.



Tai ar tai biurokratiniai procesai stringa, kai sistema per lėta, nerangi, ar nesugeba apsukų užsukti, kai mažos valstybės – Čekija, Estija juda greitai“, – teigė T. Jermalavičius, pažymėjęs, jog kol kas vienas svarbiausių prarastų išteklių yra laikas. Tai supranta ir Rusija.