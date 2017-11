Tokią valstybės politikų, teisėjų, pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo pataisą antradienį Seime užregistravo šeši „valstiečiai“: Stasys Jakeliūnas, Tomas Tomilinas, Juozas Varžgalys, Agnė Širinskienė, Vida Ačienė ir Ramūnas Karbauskis.

Valdančiosios koalicijos partneriai iš Socialdemokratų darbo frakcijos sutinka su tokiu pakėlimu, nes didinti šį dydį iki 137 eurų, kaip siūlo Seimo Socialinių reikalų komitetas, pasak frakcijos narės Irenos Šiaulienės, biudžete nėra lėšų. Susiję straipsniai: Gerėjančiu gyvenimu besidžiaugianti valdžia daliai darbuotojų įšaldė algas

Tačiau su „valstiečių“ siūlomu dydžiu sutinkama su viena sąlyga – Vyriausybė turi parengti raštišką įsipareigojimą, kaip bus didinamos valstybės tarnautojų algos per artimiausius trejus metus.

„Apie tai buvo kalba. Nes nėra (algų kėlimo galimybių – BNS) daugiau šiame (2018 metų – BNS) biudžete, nors, žinoma, būtų gražu, bet yra kiti įsipareigojimai, reikia kažkaip proporcingai dalinti“, – BNS sakė I. Šiaulienė.

Pasak jos, toks susitarimas su „valstiečiais“ esąs galutinis ir atlyginimo kėlimo planas turėtų „eiti kartu su biudžetu“.

„Tada (planas – BNS) būtų, kaip (koalicijos partneriai – BNS) mato galimybes išspręsti problemą, kuri yra užsilikusi“, - teigė parlamentarė.

I. Šiaulienė nekomentavo, koks biudžetininkų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydį galėtų būti po metų ar trejų, tačiau sakė, kad jis turi pasiekti prieškrizinį lygį.

„Kai bus planas, tada galėčiau komentuoti, kaip jie sudėlios, pagal biudžeto surinkimą, kaip prognozuojama. Prieškrizinis lygis turi būti būtinai pasiektas. Ir galėtų viršyti, jeigu leistų (finansinės galimybės – BNS)“, – tvirtino I. Šiaulienė.

Vyriausybė siūlė pareiginės algos bazinis dydį, kuris dabar yra 130,5 euro, padidinti 1,5 euro, tačiau tam nepritarė Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Jis siūlė šį dydį kelti 6,5 euro – iki 137 euro.

Premjeras Saulius Skvernelis ir finansų ministras Vilius Šapoka pirmadienį po valdančiosios koalicijos partnerių pasitarimo BNS abejojo, ar atsirastų lėšų šį dydį pakelti iki 137 eurų – tam reiktų apie 100 mln. eurų.

„Valstiečių“ siūlymui 2 eurais padidinti pareiginės algos bazinis dydį biudžete papildomai reikėtų rasti 10 mln. eurų.

Dabar pareiginės algos bazinis dydis siekia 130,5 euro, jis nesikeitė nuo ekonominės krizės. Iki tol jis siekė 141,9 euro.

