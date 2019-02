Specialios priemonės – unikalus identifikatorius ir apsauginis įtaisas – pradedamos taikyti siekiant apsaugoti Europos rinką nuo falsifikuotų vaistų, nes su šia problema susiduriama daugelyje valstybių, teigia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT). „Unikalūs identifikatoriai leis nustatyti vaisto autentiškumą ir identifikuoti kiekvieną individualią pakuotę. Jie turės būti užkoduoti dvimačiu brūkšniniu kodu, po kuriuo slypės vaisto pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis, pakuotės individualus (serijinis) numeris, vaisto serijos numeris ir tinkamumo vartoti data. Tuo metu pakuotės apsauginiai įtaisai (pvz., lipdukai ar hologramos) parodys, ar nebuvo bandoma atidaryti pakuotę“, – pranešime teigia tarnybos viršininkas Gintautas Barcys. Susiję straipsniai: Augant mirčių nuo gripo skaičiui Veryga perspėja: didžiausią pavojų kelia prieš skiepus nusiteikusi grupuotė Pavojingos ligos išgąsdintai Lietuvai – žinia iš Briuselio: tai turi nuspręsti gydytojai Vaistininkas ar gydymo įstaigos, prieš išduodamos vaistą, turės nuskenuoti pakuotę ir patikrinti, ar vaistas yra įvestas į sistemą, ar jo unikalus numeris sutampa su gamintojo numeriu. Jei tokio pakelio sistemoje nebus, jo nebus galima parduoti. Be ES valstybių, naująją tvarką įgyvendins Šveicarija, Norvegija, Islandija. Informacija apie unikalius vaistų pakuočių identifikatorius saugoma specialiose ES saugyklose. Tarnyba pabrėžia, kad iki vasario 9-osios pagaminti vaistai galės būti parduodami ir senojo pavyzdžio pakuotėse. Taip pat, nors pakeitimai įsigalioja šeštadienį, iki gegužės pabaigos galios pereinamasis laikotarpis visiškai pereinant prie naujos sistemos, nes gamintojai ir registruotojai nespėja prisitaikyti prie naujovių, susiduriama su naujos duomenų bazės techninėmis problemomis.

