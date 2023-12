Be JAV lauktų prapultis

Be to, gali būti ir blogiau: vis labiau įsibėgėjantis rinkimų spektaklis JAV paramą Ukrainai pavertė įkaite – Kongrese respublikonai ir demokratai niekaip nesugeba susitarti dėl naujo paramos paketo ukrainiečiams. O be jo Ukrainai gali būti labai blogai. Kaip blogai?

Nuo šio klausimo išsisuko ir M. Kofmanas, bet atsakymas jau dabar yra akivaizdus fronte– sviedinių badas iš esmės reiškia, kad ukrainiečių galimybės stabdyti rusų atakas kasdien vis labiau ribotos. Situacija gal ir nėra tokia bloga, kaip 2022-ųjų vasarą, kai Rusija iš pradžių turėjo milžinišką artilerijos pranašumą ir iššaudė milijonus sviedinių, o tada pati pajuto jų stygių ir dabar tik iš dalies gali kompensuoti jį parama iš Šiaurės Korėjos ir Irano, bet padėtis nėra gera.