„Alytaus padalinyje patikrinimas pradėtas gavus signalą apie galimai neteisėtą veiklą. Patikrinimo metu užfiksuoti reikšmingi neatitikimai tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių. Daugiau informacijos įmonė atskleis pabaigus tyrimą“, – antradienį Seime atsakydamas į interpeliacijos klausimus sakė K. Navickas. „Man tikrai labai nemalonu apie tai kalbėti, tačiau mano interpeliacijos ir šio tyrimo pradžios sutapimas kelia daug klausimų. Manau, jog tai tikrai ne sutapimas, todėl laikau pareiga tai viešinti ir siekti, kad valstybės turtas būtų naudojamas tinkamai, miškus prižiūrintys asmenys savo pareigas ir darbus atliktų tinkamai“, – kalbėjo ministras. jis teigė, kad po miškų reformos skiriant šešiolikos regioninių padalinių vadovus sulaukė „ne vieno nusistebėjimo, kad nesikonsultuojame su vietos politikais“. „Ėmęsis reformų, stengiuosi būti kurčias siaurų interesų gynėjams. Noriu, kad visi suprastumėte, jog aš vykdau pažadą iškelti profesionalumo reikalavimus aukščiau politinių", – teigė K. Navickas. Valstybinė miškų urėdija skelbė, jog nustačius neatitikimus tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių Alytaus padalinyje nuo gegužės 28 dienos nuo pareigų nušalinti laikinai padalinio vadovo pareigas ėjęs miško apsaugos ir želdinimo inžinierius Egidijus Mensevičius bei dar du darbuotojai. Dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėtos veiklos Valstybinių miškų urėdijoje sudaryta komisija ir pradėtas vidinis tyrimas. Urėdijos atstovė Vilija Railaitė BNS antradienį teigė, jog kol kas daugiau informacijos neteikiama, kol nebus atliktas tyrimas. Opozicija per interpeliacijos procedūrą K. Navickui uždavė klausimus dėl buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“, padėties atliekų sektoriuje, miškų reformos įgyvendinimo. Ministras pateikė raštiškus atsakymus, o antradienį Seime žodžiu atsakė į užduotus klausimus. Vėliau bus balsuojama, ar pritarti jo atsakymams. Jei siūloma nepritarti atsakymams ir ministrui pareikšti nepasitikėjimą, tokiam nutarimui priimti reikia ne mažiau kaip 71 balso „už“. Atsakydamas į klausimus dėl buvusios darbovietės laimėtų projektų ministras teigė esąs nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, kurie gali būti susiję su šia viešąja įstaiga. K. Navickas nurodė, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. „Vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, 2017 metų sausio 11 dieną ministrui pirmininkui įteikiau prašymą nušalinti mane nuo sprendimų, susijusių su buvusiu darbdaviu. Mano prašymą ministras pirmininkas patenkino 2017 metų sausio 13 dieną potvarkiu, pavesdamas žemės ūkio ministrui atlikti aplinkos ministro funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su BAF“, – teigia K. Navickas. Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016–2023 metais vykdomas daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai atrinkus šį projektą ir skyrus finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų. „(...) Viešojoje erdvėje tendencingai kartojami kaltinimai tariamu mano buvusios darbovietės protegavimu yra nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Dirbdamas aplinkos ministru, esu nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su buvusia darboviete, ne pelno siekiančia nevyriausybine organizacija viešąja įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“, rengimo ar priėmimo“, – pirmadienį Seimui pateiktuose atsakymuose į interpeliacijos klausimus sakė K. Navickas. Ministras taip pat atmetė opozicijos interpeliacijos klausimuose jam keliamus priekaištus dėl netinkamos atliekų tvarkymo kontrolės ir dėl to galėjusios kilti žalos, kaip ir dėl jo vadybos ar kompetencijos stygiaus. „Tai, kad mano pasiūlytos ir įgyvendintos priemonės buvo veiksmingos, rodo ir įplaukos į Atliekų tvarkymo programą iš sumokėtų mokesčių už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis – nuo 2014 metų į šią specialiąją programą kasmet buvo gaunama apie 2 mln. eurų įplaukų iš sumokėtų mokesčių už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis, 2017 metais tokios įplaukos padidėjo iki 3,3 mln. eurų, šiemet jau gauta 11,2 mln. eurų“, – pabrėžia ministras, atsakymuose Seimui išvardindamas savo darbus šioje srityje. Opozicija taip pat klausė ministro dėl „Lietuvos energijos“ planuojamos statyti Vilniuje atliekų deginimo jėgainės, primindama, kad ir premjeras Saulius Skvernelis ir K. Navickas prieš rinkimus kritikavo šį projektą. Po rinkimų, jau 2017 metais Vyriausybė šį projektą dar kartą pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu. O aplinkos ministras, kaip nurodoma interpeliacijoje, priėmė sprendimą šiam projektui finansuoti skirti didelę ES lėšų sumą. Tačiau šiuo metu premjeras vėl kritikuoja projektą kaip neskaidrų ir netinkamą. K. Navickas aiškina, kad sprendimas dėl Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių statybos ir šių projektų pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektais priimti dar iki jam tampant ministru, t. y. buvusios Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės. Pasak ministro, atsižvelgiant ir į kitus pirmtakų sprendimus, jis neturėjęs teisinio pagrindo nepritarti finansavimo iš ES Sanglaudos fondo skyrimui. Iš viso ministro atsakymai į interpeliacijos klausimus sudaro 20 puslapių. Birželio pradžioje opozicija surinko 34 parašus po interpeliacija K. Navickui. Interpeliaciją pasirašė skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, daugiausiai iš opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ frakcijos narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų.

