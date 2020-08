Gyventojai priversti mokėti už privačias medicinos paslaugas: tikina, kad kitos išeities tiesiog nebėra

Ar teisinga, kad dirbantiems Lietuvos gyventojams, kurie moka iš savo atlyginimo už privalomąjį sveikatos draudimą (PSD), tenka gydytis privačiose medicinos įstaigose, nes dėl įvairių sąlygų jie negali patekti į valstybines? Didžioji dalis pacientų, sutiktų prie vienos iš privačių Vilniaus klinikų durų, teigė, kad kitos išeities nemato.

„Jeigu man reikia, kad išrašytų receptus dėl to, kad kažką skauda, tai galima gauti tas paslaugas. Tačiau jeigu nori patekti pas specialistą, pavyzdžiui, pas chirurgą, reikia vėl eiti užsirašyti į polikliniką. Man tada yra kebliau,“ – pasakojo garbingo amžiaus moteris.

Ji pripažino, kad privačiai suteikiamos paslaugos vis dėlto yra brangus dalykas.

„Aišku, jeigu reikia eiti pas stomatologą, tai ir valstybinėje klinikoje taip pat plėšia pinigus kaip ir privačios. Aš jau nesupranta, kur yra taikomos valstybinės nuolaidos, tik gražiai kalbama. Daugiau, kaip mus skuto taip ir skuta.

Kiek ateini, tiek nepriima, lauki mėnesius, o galiausiai atėjęs, nebeatsimeni, ko atėjai. Kreipiesi tada, kada skauda, o kol sulauki eilės, jau būni užmiršęs, ko atėjai“.

Kitas vyras tvirtino, kad valstybinės poliklinikos sugeba tik biuletenį išduoti, o daugiau naudos iš jų nėra. Pasak jo, jau antrą mėnesį niekur negalėjo prisibelsti dėl rankos bėdų.

„Nematau prasmės ten eiti dėl siuntimo. Čia kreipiausi dėl to, kad tikiuosi, jog bent gausiu paslaugą. Aišku, gaila tų pinigėlių, bet ką padarysi? Sveikata yra brangiau. Jau du mėnesius su ranka vargstu ir niekas nepadeda. Jau geriau pinigėlius sumokėsiu, negu kankinsiuosi“.

Kita moteris taip pat buvo labai pasipiktinusi susidariusia situacija ir aiškino, kad visiškai neįmanoma patekti pas tam tikros srities gydytojus ne privačiose įstaigose.

„Jeigu prieš karantiną buvome užsirašę pas vieną specialistą, nes tikrai buvo didelės sveikatos problemos, tai viską atšaukė, o dabar aš iš naujo turiu užsiregistruoti, kad patekčiau pas tuos pačius specialistus. Vėl reikia laukti, velnias žino, kiek mėnesių, kai mane kamuoja nežmoniški skausmai.

Jauti, kad reikia rimtai susizgribti, nes paskui pasako, kad per vėlu. Be abejo, tokia netvarka yra negerai, galų gale, jeigu poliklinikose nėra specialistų, gal tada reiktų siųsti kažkur kitur? Pavyzdžiui, į Santariškes? Tada suprantu. Aš šiaip einu į Šeškinės polikliniką, bet patekti pas specialistus praktiškai neįmanoma“.

Pacientė pritarė, kad brangu mokėti už medicinos paslaugos iš savo kišenės, tačiau tokioje situacijoje nėra kitos išeities.

„Gerai, jeigu gauni siuntimą, tuomet gali dar kažkiek pigiau mokėti. Tačiau jeigu jo negauni, tuomet išvis problemos. Aš šįkart atėjau su siuntimu, bet jeigu ir nebūčiau gavusi, vis tiek būčiau ėjusi, nes reikia kažką daryti. Iš poliklinikų pusės visiškai nėra jokios atsakomybės, jeigu kalbame apie patekimą pas specialistus“, – nusivylimą išsakė moteris.

Nerimą patiria ir moksleivių tėvai – trijų vaikų motina tvirtino, kad dar nėra aišku, kada jiems bus galima gauti sveikatos pažymas, kurias reiks pateikti mokyklai.

„Pirmiausia, aš registravausi dėl darbo ir mėnesį laukiau, dabar registravau vaikus pas gydytoją dėl pažymų mokyklai, tačiau neaišku, kada bus galima jas gauti, nes net neperskambino. Dabar į valstybines poliklinikas yra be šansų pakliūti, todėl aš geriau vietoje to, kad mokėčiau tą sumą, kurią mes mokame už PSD, geriau pati susimokėčiau ir eičiau į privačią, nes kai man buvo blogai, aš per dvi dienas pakliuvau pas gydytoją. Tikrai neįsivaizduoju, kada bus patikrinta vaikų sveikata“.

Karčių žodžių negailėjo ir į privačią kliniką skubėjęs vyras, kuris sakė, kad visa sistema yra bardakas. Buvo galima matyti ir per pietus registratūroje nusidriekusias eiles, o į darbą ėjęs gydytojas tvirtino, kad panaikinus karantino režimą jiems iš tikrųjų pacientų netrūksta.