DELFI Dėmesio centre – Europos Parlamentos narys Antanas Guoga

– Pone Guoga, į Europos Parlamentą kandidatuojate su Centro partija, vadovaujama Naglio Puteikio. Kodėl?

– Iš tikrųjų tai yra tinkamas iššūkis. Paskutinės minutės iššūkis. Tai primena man, kaip buvo su Lietuvos krepšinio rinktine 2009 m. – Mindaugas Balčiūnas kreipėsi nupirkti kelialapį ir važiuoti į pasaulio čempionatą, kur mes iškovojome Lietuvai bronzą.

– Tai jūs dabar norite nupirkti Puteikiui kelialapį, ar sau?

– Iš tikrųjų reikėjo užstato, kurį atgausiu. Nenupirksiu. Aš manau, kad buvo galimybė dalyvauti...

– Reikėjo užstato ir ką, į jus kreipėsi Puteikis?

– Taip, Puteikis kreipėsi paskutinę minutę, kad dalyvaučiau Europos Parlamento rinkimuose ir formuočiau mūsų poziciją – Centro partijos poziciją. Nepamirškime, kas yra centro partijos Europoje – Macrono partija irgi yra centro.

– Pone Guoga, nemaišykime pavadinimo su turiniu.

– Bet tame ir esmė, kad turinį aš galėsiu formuoti. Man suteikė visišką laisvę formuoti centro turinį Lietuvoje. Tai yra labai svarbu.

– Tai jūs į tai žiūrite dabar kaip į ilgalaikį savo sprendimą – eiti į Centro partiją?

– Be abejo ilgalaikį. Man tai yra nuoširdžiai svarbu.

– Tai dabar jūs jau liekate politikoje? Jau turite ilgalaikių planų su Centro partija?

– Matote kaip yra politikoje – lieki, kol žmonės tave renka. Žmonės galės pasakyti, jie nuspręs ar man likti politikoje, ar ne.

– Pone Guoga, kaip manote, ar jūs atrodo rimtai su vienas kitam prieštaraujančiais pareiškimais?

– Aš manau, kad atrodau rimtai. Aš pasakiau, kad nedalyvausiu Vilniaus mero rinkimuose ir tai įvykdžiau. Ir jūsų laidoje sakiau, kad yra ir kiti variantai, kad durys paliktos atviros.

– Pažaiskime tokį žaidimą: aš perskaitysiu kelias citatas, o jūs pasakykite, kas jų autorius. Pirmoji: „nesu šventas, todėl esu liberalas, būčiau šventas – būčiau konservatorius“.

– Taip, teisingai, aš sakiau.

– „Aš balsuosiu už konservatorių partiją. Gabrieliu aš pasitikiu 100 proc. Galiu dėt už jį galvą.“ Kas tai sakė?

– Čia aš sakiau prieš Seimo rinkimus.

– „Ramūnas su Sauliumi daro tai, ko konservatoriams nepavyko. Jie daro teisingus dalykus“.

– Taip, jie tikrai daug teisingai darė. Be abejo, tai mano žodžiai.

– „Edmundai, jei sąžiningai, Europos Parlamentas, nors ten gerai atrodau ir kažkaip vertina mane, ir girdi, man yra labai sunkus darbas. Nes kelionė yra sunki, ir aš jau ten atidaviau virš keturių metų. Mano svajonė būtų garbingai baigti savo kadenciją, ir norėčiau, kad geresni žmonės net už mane ateitų.“

– Taip, tai aš sakiau. Ir aš norėčiau, kad tokie ateitų. Ar jūs matote daug geresnių žmonių už mane? Ar matote kas geriau kalba angliškai? Kas gali papulti į CNN eterį ir atstovauti Lietuvos interesams? Aš jų nematau. Dėl to ir leidžiu žmonėms spręsti ar man likti poltikoje, ar nelikti. O tie pasisakymai… Visi gali ištraukti, ką mes kada nors sakėme. Bet vertybės ir noras veikti dėl Lietuvos interesų liko ir žmonės spręs.

– Ar EP nario mandatas padeda jūsų verslui?

– Aš nemanau, kad padeda.

– O organizuojant verslo susitikimus su įvairių užsienio kompanijų atstovais, valdžios atstovais?

– Be abejo, tai padeda organizuoti „Switch“ konferenciją Lietuvoje. Ir kaip matome, kasmet 15 tūkst. jaunų žmonių atvežu nemokamai gauti žinių apie naujausias technologijas.

– Ne nereikia būti EP nariu, kad galėtumėt organizuoti konferenciją.

– Taip, bet tai labai padeda. Ne tik suorganizuoti tokią konferenciją, bet ir kelia Lietuvos įvaizdį. Aš manau, kad tinkamai atstovauju mus kaip technologijų bastionas Lietuvoje.

– Gerai, grįžkime prie Centro partijos. Tai idėja jums eiti kartu su jais kilo tik dėl to, kad jūsų paprašė pinigų?

– Ne, baik. Iš tikrųjų tai yra milžiniškas iššūkis. Man lengviausia būtų eiti su Antano Guogos visuomeniniu komitetu. Tada būtų R. Pakso komitetas, A. Maldeikienės traukinys, mano – visi tokie vienadieniai reiškiniai. Man sustiprinti Centro partiją Lietuvoje, atnešti į ją naujų idėjų yra labai svarbu. Manau, kad yra visiškai normalu man kandidatuoti, leisti žmonėms nuspręsti ar balsuoti už mane ir Centro partiją.

– Agituosite už kandidatą į Prezidentus Naglį Puteikį, nes jis, jūsų nuomone, geriausias kandidatas?

– Pirmame ture mes, be abejo, palaikysime Naglį Puteikį. Tai yra normalu. Antrajame ture priimsime adekvatų sprendimą kartu su partijos nariais ir paremsime geriausią kandidatą Lietuvai. Galų gale Prezidento rinkimuose renkiesi iš to, ką turi. Ir antras turas nulems tinkamą kandidatą.

– Jūs, traukdamasis iš Liberalų sąjūdžio pirmininko pareigų, sakėte, kad per 5 dienas nuveikėte daugiau negu Remigijus Šimašius per visą savo pirmininkavo kadenciją. Bet nepaisant to, jūs Remigijų Šimašių parėmėte kaip kandidatą į merus – pervedėte jam 1000 eurų. Žinoma, jūs, kaip patyręs lošėjas, pervedėte pinigus jam tada, kai buvo jau labiau aiški pergalė – tarp pirmojo ir antro turo.

– Ne, aš gal ir anksčiau buvau jam pažadėjęs. Bet ne tame esmė. Remigijus Šimašius gal ilgiau delsė neišeidamas iš Liberalų sąjūdžio. Aš priėmiau sprendimą pirmas. Ir tas sprendimas buvo teisingas ir adekvatus. O paremti Remigijų Šimašių, renkantis tarp tų dviejų kandidatų, manau, buvo teisinga.

– Pone Guoga, jeigu taip susiklostytų, kad jūsų neišrinktų į EP, kas yra gana didelė tikimybė einant su Centro partija, jums tiktų toks pasitraukimas iš politikos? Na, tiesiog neišrinko... Užuot laikiusis to, ką jūs anksčiau sakėt.





– Galvojate, kad žmonės gali už jus balsuoti kaip už patikimą politiką, kuris agituoja už liberalus, už konservatorius, už „valstiečius“, tada sakote, kad trauksitės iš politikos, o dabar einate su Centro partija?

– Manau, kad žmonės balsuos už mane ir balsuos už Centro partiją, už mano nuveiktus darbus.

– O ką jūs tokio esate nuveikęs dėl Lietuvos žmonių, būdamas EP nariu? Kokio komiteto jūs esate narys?

– Vidinės rinkos ir vartotojų apsaugos. Pavyzdžiui, Roaming’o mokestis. Visi žinome, kad anksčiau išvažiavus į užsienį ryšys būdavo brangesnis. Tai aš būtent ir dirbau šešėliniu pranešėju šio įstatymo, kuris dabar mums visiems sumažino tas ryšio kainas. Taip pat „Switch“ konferencija ir kiti darbai, kuriuos nuveikiu žmonėms. Kad ir interviu CNN – atstovavau mūsų pozicijai dėl sovietinės simbolikos naudojimo.

– Pone Guoga, būkime sąžiningi – pirmieji tą procesą pradėjo ir kreipimusis į didžiuosius prekybos tinklus siuntė Lietuvos diplomatinė tarnyba, ambasada Vašingtone ir t.t.

– Be abejo. Ir jie atlieka labai svarbų darbą Lietuvai.

– Tai čia pirmiausiai yra Lietuvos diplomatų nuopelnas, o jūs jau paskui tai komentavote.

– Tai mūsų visų nuopelnas.

– Jūs sakote „pakeisti Centro partiją“. Žinoma, gal nedaugelis žmonių apskritai gerai žino tą partiją ir jos programą, pažįsta tik partijos lyderį Puteikį, bet ką jūs norite ten pakeisti?

– Aš nesakau pakeisti. Centro partija yra nuo Ozolo laikų – tai tam tikros vertybės, kur mes galime turėti tikrą centrą Lietuvoje ir turėti programą. Pavyzdžiui, bazines pajamas, pensijų subsidijas. Tai tos idėjos, apie kurias mes galime kalbėti Europoje ir kurios gali paliesti kiekvieną žmogų Lietuvoje.

– Bet jūs kandidatuojate į EP, o kalbate apie bazines pajamas, subsidijas prie pensijų ir t.t.

– Europos Parlamentas yra virš Seimo ir direktyvos ateina į Seimą, kurias reikia įgyvendinti. Taigi vėl tai yra idėjos, apie kurias Centro partija gali Europos Parlamente kalbėti, nes be to subsidijų nebus.

– Ar spėjote susipažinti su savo bičiuliais partijoje? Be Naglio Puteikio iš žinomų žmonių ten yra gal dar Kristupas Krivickas, daugiau pavardžių nelabai ir žinome.

– Bet aš manau, kad ta partija kils ir tikrai turi daug gerų idėjų. Mes parašysime programą, kuri tikrai gali padėti žmonėms.

– Negalvojate kandidatuoti į Seimą, jeigu kalbate būtent apie tokias idėjas. Kam jums Europos Parlamentą?

– Bet reikia dabar pradėti. Reikia dabar likti politikoje ir dirbti šiais klausimais. Negali sustoti ir nieko neveikti, o tada mąstyti apie Seimo rinkimus. Ateis laikas ir spręsime, ar kandidatuoti į Seimą.

– Pone Guoga, papasakokite, prašau, tą virsmą: jūs buvote apsisprendęs palikti politiką ir tai sakėte jau tvirtai, dabar sakote, kad tvirtai apsisprendėte likti, keisti ir priėmėte iššūkį. Kada įvyko tas virsmas ir kodėl?





– O kodėl Centro partija? Yra daugybė mažų partijų, kurios būtų su malonumu jus priėmusios.

– Dėl to, kad Centro partija leidžia man vesti sąrašą ir formuoti rinkiminę programą. Tai leidžia daugeliui žmonių suprasti, ką reikia daryti, kad pagerintume žmonių gyvenimą. Populizmo banga visoje Europoje yra didžiulė ir centro jėga Lietuvoje yra labai reikalinga.

– Kas yra centro vertybės?

– Tai yra vertybės, kurios yra vidury.

– Taip, bet kokios yra tos centro vertybės? Pasakykite, kokią nors konkrečią centristinę vertybinę poziciją.

– Pavyzdžiui, bazinės pajamos kiekvienam žmogui Lietuvoje.

– Tai centristinė pozicija? Tai viso labo ekonominė idėja, kuri diskutuojama visame pasaulyje, yra net pilotiniai bandymai daromi. Jie daug kur nepasiteisina: Suomija atsisako, Kanada atsisako. Tai yra viso labo ekonominė idėja, bet kas yra centristinė ideologinė idėja?

– Stovėti už paprastą žmogų.

– O kairieji nestovi už paprastą žmogų?

– Matote, toje kairėje yra labai daug populizmo. Centristinė idėja yra stovėti už paprastą žmogų.

– Kaip jūs suprantate stovėjimą už paprastą žmogų?

– Priimti adekvačius sprendimus, kad leistų žmonėms jaustis oriai. Kad žmonės galėtų gyventi, susimokėti už šildymą, už maistą ir t.t. Kad visi jaustųsi oriai.

– Jeigu paklausčiau dar vienos idėjos, kuri jus vienija su bendraminčiais? Kas yra centristinė idėja? Tikrai įdomu.

– Mes kalbame apie bazines pajamas.

– Bazines pajamas jūs jau minėjote...

– Bet ar mes turime išsikelti labai daug tikslų? Juk negalėsime visų įgyvendinti. Bazinės pajamos, apmokestinus Lietuvoje turtą ir turtingus žmones ir tas lėšas paskirsčius kiekvienam Lietuvos žmogui, kartu su BVP paskirstymu, tai būtų esminis pokytis.

– Tai jūs dar vienas milijonierius – „apačių“ kandidatas.

– Aš esu žmonių kandidatas ir jie nuspręs. Manau, kad man apie tai kalbėti yra adekvatu, nes aš daugybę metu užsiimu labdara ir remiu sunkiai gyvenančius. Tai dariau ir prieš tapdamas politiku. Jeigu mes nepereisime prie adekvačios politikos, kai leisime daugiau pasidalinti bendru gėriu, tai tikrai Lietuvoje toliau degraduosime.

– Pone Guoga, pasakykite dar vieną vertybinę centristinės politikos idėją.

– Kita idėja – pensijų subsidijavimas iš ES biudžeto. Apie tai jau daug kas kalba. Negali žmogus Lietuvoje už 200 eurų išgyventi. Politikai turi apie tai kalbėti ir nešti tą žinią Europos Sąjungai. Mes kol kas to nenešame.

– Kodėl? Jūs dabar esate EP narys.

– Jeigu Centro partija ir jos rinkėjai man suteiks mandatą – aš nešiu šią žinią ES.

– Jeigu būsite išrinktas ne kaip liberalas, o kaip Centro partijos atstovas, tai tada jau nešite tą žinią?

– Neklijuokime etikečių. Aš esu išrinktas žmonių. Bet kaip veikia EP rinkimai? Žmonės būtent reitinguoja. Liberalų sąrašą vedė Gintaras Steponavičius, žmonės mane reitingavo ir delegavo. Aš gerai atstovavau, sąžiningai atstovavau rinkėjams. Dabar prašau mandato, nes turiu tikslus, kurių sieksiu. Turiu jų kelis, nes labai daug tiesiog neįgyvendinsim. Būtent bazinės pajamos ES ir Lietuvoje. Mes nuo turtingiausių paimsime dalį pinigų ir padalinsime visiems žmonėms. Kitas dalykas – subsidijos pensijoms. Mes dabar duodame pinigus tik stambiems, turtingiems ūkininkams. Ir tie turtingiausi toliau lobsta. Mes galėtume dalį pinigų...

– Tiesiog suvalgyti?

– Nesuvalgyti, o skirti tiems, kam labiausiai reikia. Galėtume leisti žmonėms nebūti skurde.

– Panašu, kad tai prieštarautų esminei ES paramos politikai– investuoti į verčių kūrimą ir veiklas, o ne suvartojimą.

– ES investuoja ten, kur yra politinė valia. Jeigu yra politinė valia investuoti ir paremti sunkiausiai gyvenančius žmonės, tuomet tai ir galima padaryti. Mes dabar pagimdom, užauginam jaunus piliečius, jie įgauna Lietuvoje išsilavinimą ir išvažiuoja dirbti į ES šalį, kurioje uždirba pensiją vietiniams pensininkams. Mes turime atgauti dalį tų žmonių pajamų. Jie turi mums atiduoti. Mes turime gauti kreditus ir jie turi mums atiduoti už tuos žmones.

– O užsienio valstybių piliečiai, kurie dirba Lietuvoje? Yra tokių ir jūsų įmonėse, ar ne? Jūs irgi norėtumėte, kad jie GMP mokėtų savo šaliai, o ne Lietuvai?

– Mes kalbame apie solidarumo mokestį, kuris tikrai atsitiks. Tikrai. ES negali turėti tokios atskirties. Negali būti pensija Vokietijoje 3000 eurų, o Lietuvoje - 300.

– Vokietijoje pensija tikrai nėra 3000 eurų...

– Na taip, ne tiek.. bet svarbus faktas, kad taip būti negali. Mes turime turėti solidarumo mokestį. Mes naudojame tą pačią valiutą, bet mūsų pensininkai negali išvažiuoti iš Lietuvos ir pajusti ES gėrio, kurį mes visi bendrai sukuriame. Kuria ir tų pensininkų vaikai, anūkai.

– Tai jūs sakote, kad Vokietija, ar kokia kita šalis, turėtų tų asmenų pajamų mokestį pervesti į Lietuvą?

– Ar tai nebūtų sąžininga?

– O tai būtų sąžininga? Žmonės dirba toje valstybėje, gyvena ten, naudojasi viskuo ir susimoka ten mokesčius. Taip priimta visame pasaulyje.

– Mes praradome beveik 1 mln. žmonių. Jeigu mūsų politikai taip nusiteikę ir elitas gali su tuo gyventi ir nedaryti jokių bangų dėl to, tai tas toliau ir tęsis. Aš, jeigu žmonės mane įpareigos, darysiu dėl to bangas.

– O ar jas dabar darote EP? Ar parlamentas banguoja nuo Antano Guogos keliamų bangų dėl fizinių asmenų pajamų mokesčio ir pensijų solidarumo?

– Dar nebanguoja, be abejo. Jeigu žmonės duos mandatą, mes labai aiškiai dėl to pasisakysime. Ir aš juos atstovausiu. Aš atsakau už savo žodžius.