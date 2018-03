„Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė nuoširdžią užuojautą Rusijos žmonėms dėl daugybę gyvybių nusinešusio tragiško gaisro Kemerove. Šalies vadovė palinkėjo stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems“, – rašoma pirmadienį Prezidentūros išplatintame pranešime spaudai. Gaisras sekmadienį kilo viename prekybos centre, įsikūrusiame Vakarų Sibiro mieste Kemerove. Per jį žuvo 55 žmonės, dar dešimt asmenų laikomi dingusiais.

