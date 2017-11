Ji pažymėjo, kad popiežiaus vizitas vyks Baltijos šalims svarbiu metu – minint valstybių atkūrimo šimtmetį, kitąmet Lietuva minės ir diplomatinių santykių atkūrimo 25-ąsias metines. „Proga yra nuostabi. Džiaugiuosi, kad iš principo turime sprendimą, girdime jį, oficialiai jis, aišku, bus paskelbtas greičiausiai gruodį, tikslios rudeninės datos taip pat bus vėliau paskelbtos“, – prezidentūroje žurnalistams sakė D. Grybauskaitė. Ji svarstė, kad tai bus ilgesnės trukmės oficialus arba valstybinis vizitas. „Labai tikimės, kad vizitas bus labai aukšto lygio, gal net valstybinio – žiūrėsime. Nes Vatikanas mums svarbus ne tik dėl popiežiaus, svarbūs ir tarpvalstybinai santykiai. Tai bus didžiulė dovana Lietuvai, tikiuosi, mūsų kaimynams taip pat“, – sakė D. Grybauskaitė. Prieš dvejus metus Vatikane su pontifiku asmeniškai susitikusi prezidentė sako davusi pažadą pavaišinti jį lietuviškais pusryčiais – baltu sūriu su medumi. „Įtariu, kad reikės vykdyti pažadą. O parodyti bus galima viską: mūsų bažnyčias, mūsų Vilnių, mūsų gamtą, o svarbiausia – mūsų tikinčiuosius, mūsų žmones“, – kalbėjo ji. Apie kitąmet planuojamą popiežiaus Pranciškaus vizitą BNS trečiadienį patvirtino Prezidentūra. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas trečiadienį žurnalistams akcentavo, kad popiežius „nevažiuoja į šimtmečius, nevažiuoja į valstybines šventes, bet važiuoja pas žmones“. Lietuvoje pontifikas vienintelį kartą lankėsi 1993 metais. Tada šalyje viešėjo popiežius Jonas Paulius II.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.