„Dabar vyksta tam tikra koordinacija. Manau, kad kitos savaitės netgi pradžioje koordinuotas veiksmas tikrai įvyks“, – žurnalistams Briuselyje sakė šalies vadovė. Anksčiau ji teigė, kad Lietuva svarsto iš šalies išsiųsti Rusijos žvalybos pareigūnus, veikiančius po diplomatine priedanga. Pasak šalies vadovės, panašius sprendimus gali priimti ir kitos ES šalys. „Mes tuo pasakysime, kad mes žinome, kad jūs čia esate, žinome, kas jūs, žinome, ką darote, todėl jus ir išsiųsime“, – kalbėjo D. Grybauskaitė. Susiję straipsniai: ES ir Maskvos konfrontacija: kaltina buvusio šnipo apnuodijimu ir atšaukia ambasadorių Iš britų premjerės – griežtas pareiškimas dėl Rusijos Buvęs dvigubas šnipas Sergejus Skripalis ir jo dukra Jungtinėje Karalystėje apnuodyti kovo pradžioje. Reaguodama į tai Britanija paskelbė išsiunčianti iš šalies 23 rusų diplomatus. Rusija sako nesanti atsakinga už ataką ir Londonui atsakė tuo pačiu. Tuo metu ES nusprendė atšaukti iš Maskvos savo ambasadorių konsultacijoms. 2014 metais iš Lietuvos buvo išsiųstas Rusijos generalinis konsulas Klaipėdoje Vladimiras Malyginas. Šalies pareigūnai jį identifikavo kaip Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) darbuotoją. Po S. Skripalio apnuodijimo Lietuva taip pat svarsto išplėsti vadinamąjį nacionalinį Magnitskio sąrašą. Jame šiuo metu yra 49 Rusijos piliečiai, kuriems dėl korupcijos, pinigų plovimo ir žmogaus teisių pažeidimų uždrausta atvykti į šalį.











