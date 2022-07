Gali grįžti kovos dėl Seimo komiteto vadovo kėdės: ar Vyriausybė ir Prezidentūra užkasė karo kirvį

Kiek anksčiau viešojoje erdvėje kaip galimi kandidatai į šią poziciją buvo aptariami Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas, buvęs valstybės kontrolierius, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Premjerė Ingrida Šimonytė yra sakiusi, kad kandidatų paieškos užtruko, nes dėl to buvo nesutariama su prezidentūra.

„Prezidentas neigiamai vertina susiklosčiusią situaciją ir faktą, kad Vyriausybė iki šiol nepateikė Seimui kandidato į Europos Audito rūmus. Juo labiau kad tvirtinimo procedūra yra pakankamai ilga, joje dalyvauja tiek Lietuvos Respublikos Seimas, tiek Europos Parlamentas. Sunku suprasti, kodėl delsiama ir kalbama apie menamus derinimo sunkumus“, – buvo teigiama prezidento patarėjo Tomo Beržinsko Eltai kovo mėnesį perduotame komentare.

Kritikos, kad vėluojama pateikti Lietuvos atstovą negailėjo ir opozicija. Plačiau apie nesutarimus tarp prezidentūros ir Vyriausybės šiuo klausimu galite skaityti čia.

Visgi panašu, kad sutarimas galiausiai buvo rastas.

„Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkės Laimos Liucijos Andrikienės kandidatūra į Europos Audito rūmus buvo derinta ir suderinta su Prezidentūra“, – Delfi patvirtino Prezidentūra.

URK pirmininkas turėtų būti konservatorius

Seimo pirmininkės pirmojo pavaduotojo konservatoriaus Jurgio Razmos vertinimu, skubėti su URK pirmininko paieška nereikėtų – esą Vyriausybė L.L.Andrikienės kandidatūros į Europos Audito Rūmus dar nepatvirtino. Bet, anot jo, surasti naują pirmininką nebus sunku.

„Mūsų frakcijoje tikrai, manau, kad nebūtų problemų, nes turime daug kompetetingų žmonių, dirbančių toje srityje. Aš tikrai nesiimu spėlioti, kuris iš jų galėtų užimti tas pareigas“, – ketvirtadienį „Delfi“ komentavo J.Razma.

Tvirtinant naują pirmininką, anot jo, nebūtų problema ir pakeisti URK sudėtį.

„Nėra sudėtinga procedūra ir komitetų sudėties pakeitimas, jeigu to prireiktų. Juk visiškai neseniai Seimo narys Emanuelis Zingeris buvo laikinai perkeltas į Sveikatos reikalų komitetą, po to sugrįžo [į URK], tas nesudaro sunkumų. Bet ar to prreiktų, nesiimu spėlioti“, – pasakojo politikas.

Seimo URK narys konservatorius Audronius Ažubalis nesiėmė plačiai komentuoti, kas galėtų būti naujasis komiteto pirmininkas. Bet, pasak jo, pareigos tikrai liktų konservatoriams.

„Tai turėtų būti, tai viena iš svarbiausių pozicijų, ypatingai šiais neramiais laikais“, – „Delfi“ dėstė jis.

Sausio mėnesį iš URK pirmininko pareigų pasitraukė Prezidentūros ir opozicijos pyktį savo veikla bei komentarais užsitraukęs Žygimantas Pavilionis. Dėl jo pasitraukimo virė tikra kova: iš pradžių parlamentaras atsisakė palikti poziciją, tačiau vėliau sprendimą pakeitė, argumentuodamas tai stabilumo siekiu ir tikėjimu TS-LKD veikla. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Tuomet TS-LKD frakcija rinkosi iš trijų kandidatų, kurie visi yra URK nariai: Emanuelio Zingerio, Laimos Liucijos Andrikienės ir Audroniaus Ažubalio. Frakcijos seniūnės teigimu, kandidatu buvo pasiūlytas ir Matas Maldeikis, tačiau kandidatuoti jis atsisakė.

Seimo konservatorių frakcijos seniūnės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės vertinimu, klausimas, kas galėtų būti kitas URK pirmininkas, ankstyvas, o kandidato tvirtinimo į Europos Audito Rūmus procedūra ilga.

„Kai jau bus priimti sprendimai dėl L.L.Andrikienės, tada ir spęsime“, – „Delfi“ sakė ji.

Frakcijoje, pasak R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, tikrai yra žmonių, kurie galėtų užimti minėtas pareigas, nes esą domisi užsienio politika, turi patirties. Kas jie, politikė neįvardijo.

Andrikienę Seime galėtų pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė

L. L. Andrikienė į šią poziciją siūloma gegužę pasibaigus buvusio šalies atstovo Rimanto Šadžiaus kadencijai.

Jos kandidatūrą ketvirtadienį Vyriausybės posėdyje teikia premjerė Ingrida Šimonytė. Jei L. L. Andrikienės kandidatūrai bus pritarta, pagal konservatorių sąrašą į Seimą turėtų patekti partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukra, sostinės savivaldybės tarybos narė Angelė Jakavonytė.

Socialinių mokslų daktarė signatarė L. L. Andrikienė Vilniaus universitete yra įgijusi ekonomistės-matematikės specialybę, tris kadencijas buvo Europos Parlamento narė, 1996–1998 metais ėjo Europos reikalų bei Lietuvos pramonės ir prekybos ministrės pareigas, iki tol kelias kadencijas buvo rinkta į Seimą.

Lietuvos atstovo kandidatūrai į Europos Audito Rūmus turi pritarti Vyriausybė, Seimas ir prezidentas.

Galutinį sprendimą dėl jo narių skyrimo šešerių metų kadencijai, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima Europos Sąjungos Taryba.

Liuksemburge įsikūrę Europos Audito Rūmai tikrina, ar tinkamai renkamos ir išleidžiamos Europos Sąjungos lėšos, teikia rekomendacijas Europos Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms.