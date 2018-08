Kai kurie neslepia, kad lėšas naudoja ne tik kurui, telefonų sąskaitoms apmokėti, automobilių remontui, bet ir automobilių nuomai. Keisčiausia, kad automobilį vienas tarybos narys nuomojasi iš savo įmonės.

Visi – iki cento

Nuo 2015-ųjų metų populiariai vadinamųjų kanceliarinių išlaidų atsisakė tarybos nariai Sigitas Mičiulis, Iveta Skurvydienė, Darius Stankus ir iš tarybos jau pasitraukę Linas Stankus ir Antanas Stankus. Per mėnesį tarybos nariams gali būti išmokėta iki 400 eurų. Tiek tarybos nariai ir išleidžia – kaip informavo savivaldybės atstovė spaudai Rasa Liorančienė, per I šių metų ketvirtį visi tarybos nariai išleido po 1200 Eur. Vienintelis Stasys Lapė „sutaupė“ biudžeto lėšų – per pirmąjį ketvirtį jam išmokėta tik 510 eurų. Per I metų ketvirtį iš viso tarybos nariams išmokėta 25 791,59 Eur, balandžio mėn. – 7 968,12 Eur. Per praėjusius metus savivaldybės tarybos nariams išmokėta 88 289 eurų išmokų. Kaip teigia savivaldybės atstovai, pagrindinės tarybos narių išlaidos yra už kanceliarines prekes, ryšių paslaugas, kurą, automobilio nuoma.

V.Liorančas: „Nei taip, nei ne“

Vienintelis tarybos narys, liberalas Vilmantas Liorančas, kaip teigė savivaldybės spaudos atstovė Rasa Liorančienė, vienitelis, kuris kanceliarines lėšas skiria automobilio nuomai. Ir pasirodo, iš savo įmonės. Detalesnės informacijos apie išlaidas tarybos nario funkcijoms vykdyti valdančiųjų atstovas V.Liorančas nelabai norėjo pateikti. Paprašytas detalizuoti išlaidas atsakė labai lakoniškai: dalis išmokų kurui, dalis kanceliarinėms ir, kaip pavyko išsiaiškinti, automobilio nuomai. Kiek atsieina automobilio nuoma, politikas neatskleidė.

– Pagal situaciją, – nedaugžodžiavo politikas.

Paprašytas patvirtinti arba paneigti informaciją, kad automobilį nuomoja iš savo vadovaujamos įmonės, kiek pagalvojęs V.Liorančas atsakė:

– Nežinau, ką čia tokio durniau jums atsakyti. Tai gal nei taip, nei ne.

Pasak politiko, bendrovė „Televizijos komunikacijos“ užsiima automobilių nuoma, bet kiek kartų sumokėta iš savivaldybės biudžeto už automobilio nuomą, teigė neprisimenąs.

S.Statkus atviras

Pasak išmokų tema kalbiausio tarybos nario Silverijaus Statkaus, pagrindinės išlaidos tenka kurui ir kanceliarinėms prekėms. Kaip suskaičiavo pats politikas, apie 60 proc. išlaidų tenka kurui, apie 30 proc. – kanceliarinėms išlaidoms.

– Ne visada dėl rašiklio ar priemonių spausdintuvui prašai išrašyti sąskaitą. Sako, kad kiek kilometrų turim nuvažiuoti, jei tiek išleidžiam degalams. Jei reikėtų tik čekių, būtų paprasčiau pateikti reikalingus dokumentus, pagrindžiančius išlaidas, skirtas tarybos nario veiklai. Ir automobilį kartais remontuoji, o sąskaitos nepateiki. Kaip ir ne kartą esu sakęs, išlaidomis kurui pasidengiame kitas išlaidas, kurioms pagrįsti reikia sąskaitų, – neslėpdamas teigė S.Statkus.

Bet ar nevertėtų pakeisti tvarkos, kad politikams nereikėtų patiems „pasilengvinti“ išlaidų pagrindimą?

– Gal ir galima pakeisti reglamentą, kad nereikėtų sąskaitų. Būtų žymiai lengviau, – svarstė S.Statkus.

Kalbėdamas apie kanceliarines prekes politikas sako perkąs ir spausdintuvus, kurie dabar nelabai „laiką“.

– Anksčiau medžiagą gaudavome visą atspausdintą, o dabar visa medžiaga yra elektroninėje sistemoje. Patogiau, kai popierius po ranka. Pasižymi, jei reikia kokias pastabas, – vardijo S.Statkus, tarybos Aplinkos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

Paklaustas apie keliones po rajoną, politikas paminėjo paskutinę išvyką į Gaurės olimpiadą. Ne kartą politikas vyko į Juodpetrius dėl melioracijos problemų.

– Kai nagrinėjome asfaltuosimų gatvių eiliškumą, visas gatves per kelias dienas apvažiavau, kad galėčiau dalyvauti diskusijose ir pateikti pasiūlymus. Vykau ir į Žygaičių kraštą pas ūkininkus, – vardijo politikas. – Gi nepasakysi žmonėms, kad neturi, kaip atvykti. Ar atvažiuok parsivežti.

T.Arvasevičius: „Tikrai nesuku galvos dėl to, kur buvau“

Pasak savivaldybės tarybos valdančiųjų atstovo Tomo Arvasevičiaus, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet politiko išlaidos skirtos kurui, interneto paslaugoms, telefonui. Pasak politiko, dažnai praleidinėjančio komitetų posėdžius, didžiausia dalis išlaidų skirta kurui. Šiuo metu sostinėje gyvenantis ir ten dirbantis politikas paprašytas išvardinti, kur šiemet važiavo į susitikimus su rinkėjais, kokiuose renginiuose dalyvavo, detalizuoti nepanoro, tik pabrėžė, kad vyksta į susitikimus su rinkėjais, renginius.

– Kiek yra bendruomenių, gi Tauragės rajono savivaldybė, ne miesto, – sakė T.Arvasevičius. Paprašytas konkrečiai paminėti, kur tarybos narys vyko, paklausė, ar tai turėtų būti visas sąrašas su valandomis ir datomis. Valandų tai nereikia, bet gal politikas gali prisiminti, kur paskutinius keturis mėnesius buvo nuvykęs.

– Tikrai nesuku galvos dėl to, kur buvau. Nesistengiu atsiminti ir užsirašyti. Turiu svarbesnių darbų ir dalykų, kuriuos man reikia atsiminti, negu, kur buvau ar kur nebuvau nuvažiavęs. Kur kviečia, visur dalyvaujam, – teigė T.Arvasevičius.

S.Lapė: „Kažkaip dirbtinai atrodo“

Tarybos narys Stasys Lapė sako, kad jo, kaip tarybos nario išlaidos tokios, kokias leidžia nustatyta tvarka – kanceliarinėms prekėms, ryšiui, automobiliui. Pasak politiko, jis išleidžia ir kurui, ir, jei pasitaiko, automobilio remontui. Paprašytas paminėti paskutinę išvyką, politikas teigė sekmadienį vykusį rajono mero jubiliejinį koncertą – jaunųjų talentų koncertą Tauragėje.

– Dabar kasdien važiuoju automobiliu, tai darbo priemonė ir vykstu į įvairias priemones, renginius, – teigė S.Lapė.

Politikas labai nustebo, kad visi išmokas gaunantys savivaldybės tarybos nariai išnaudoja maksimalią išmokų sumą.

– Keistokai atrodo, anksčiau ne visi maksimaliai išnaudodavo. Dabar kažkaip dirbtinai atrodo, – svarstė S.Lapė.

D.Bredelis daug važinėja

Darius Bredelis tarybos nariui skirtas lėšas naudoja ryšio išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, kuro sąnaudos ir automobilio remontui padengti. Didžiausią dalį išlaidų sudaro kuras. Tenka kartais remontuoti ir ne naują automobilį.

Paklaustas, ar dažnai tenka važinėtis po rajoną, atsakė, kad dažnokai, renginių kašte esą daug.

Ir pavardijo politikas tolimesnius rajono taškus, į kuriuos tenka važiuoti – Žygaičiai, Skaudvilė, Gaurė, Adakavas.

Pasak politiko, į jį besikreipiantys tauragiškiai domisi įvairiais klausimais. Politikas kaip vieną aktualesnių minėjo ketinamą įvesti pedagogų etatinį darbo apmokėjimą.

– Kol kas pateiktas projektas dėl etatinio pedagogų apmokėjimo, besiteiraujantiesiems nelabai aišku, nori sužinoti, pasikonsultuoti, – tikino politikas. – ir dėl asmeninių problemų žmonės kreipiasi.

Paskutinė politiko išvyka pas rinkėjus – į Adakavą. Pasak D.Bredelio, kreiptasi dėl asmeninių problemų. Politikas besikreipusiuosius pakonsultavo, patarė, kur kreiptis.