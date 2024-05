Dėl slaptojo Jurijaus Borisovo požemio posėdis su tarnybomis: užkliuvo policijos generalinis komisaras

Nors geofizikai tiksliai nustatė, kur yra šis pastatas, Statybos inspekcija teisme nieko nepešė. Teismas konstatavo, kad ne tam atsakovui buvo surašytas privalomasis nurodymas nugriauti be leidimo įrengtą požeminį statinį. Be to, inspekcija taip ir nerado įėjimo į šį statinį.