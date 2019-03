Buvusio ministro Navicko malonės sulaukusiam elitinio medžiotojų klubo vadovui – rimti nemalonumai

Nedeklaravo 9 savo ir sutuoktinės sandorių

Kovo 20 dieną VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius A. Stanislovaitis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad jis per įstatyme nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios“. Be to, nustatyta, kad A. Stanislovaitis laiku nedeklaravo 9 savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių bei sutuoktinės darbovietės UAB „Ūlos baldai“.

DELFI peržiūrėjo A. Stanislovaičio privačių interesų deklaraciją. Ji papildyta šių metų kovo 9 dieną. Deklaracijoje nurodyta, kad A. Stanislovaitis turi ryšių su UAB „Baltoji buhalterija”. Jo sutuoktinė Sonata Stanislovaitienė yra šios įmonės vadovė.

Taip pat papildytoje deklaracijoje nurodyti ir sutuoktinės ryšiai su šiais juridiniais asmenimis: UAB „Ūlos baldai”, UAB „Ekplore Baltija” ir „Baltoji buhalterija”.

Ji yra dviejų įmonių vadovė. Trečiajai įmonei (UAB „Ekplore Baltija”) vadovauja Mindaugas Tamošiūnas. Privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad S. Stanislovaitienė yra šios įmonės akcininkė.

Tiesa, paskutinė UAB „Ūlos baldai” finansinė ataskaita Registrų centrui pateikta tik 2014 metais. Nuo to laiko finansinių ataskaitų įmonė neteikia. 2014 metais nurodytas įmonės pelnas siekė 29764 litų, 2013 metais - 18110 litų (ataskaita pateikta iki euro įvedimo).

Registrų centrui pateiktoje „Baltosios buhalterijos" finansinėje ataskaitoje už 2018 metus nurodyta, kad pernai įmonės pelnas buvo 2291 Eur, 2017 metais – 3393 Eur.



O štai UAB “Explore Baltija” Registrų centrui praėjusių metų finansinės ataskaitos dar nėra pateikusi. Paskutinė pateikta 2017 metais. Joje nurodytos įmonės pajamos siekė 183305 Eur. Nepaisant to, įmonė deklaravo 5616 Eur nuostolį. 2016 metai įmonei buvo sėkmingesni. Pelnas siekė 6434 eurus.

Įstatymą pažeidė dar keturi medžiotojai

Reikia paminėti, kad VTEK kovo 20 dieną vienbalsiai nusprendė, kad įstatymą pažeidė ne tik A. Stanislovaitis. Nemalonumų sulaukė ir kitas medžiotojų klubo „Girios” narys, buvęs VĮ Valstybinių miškų urėdijos 6-ojo Miškotvarkos skyriaus vedėjas Šarūnas Bėčius. VTEK nustatė, kad jis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Kaip ir A. Stanislovaitis, Š. Bėčius per įstatyme nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios“. Be to, Š. Bėčius laiku nenurodė ir narystės medžiotojų klube „Miškotvarkininkas“.

DELFI išsiaiškino, kad šio klubo vadovas yra Vaidotas Beržanskis. Jis, kaip ir klubo „Girios” vadovas Aleksas Žebrauskas, dirba Valstybinių miškų urėdijoje. V. Beržanskas yra Miško išteklių apskaitos ir ūkinių priemonių projektavimo skyriaus vadovas.

Taip pat VTEK nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, nutraukė tyrimą dėl buvusio VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo Benjamino Sakalausko.

Kovo 13 dieną VTEK priėmė sprendimus dėl kitų trijų medžiotojų klubo „Girios” narių. Jie medžiotojams nepalankūs.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad buvę VĮ Valstybinių miškų urėdijos girininko pavaduotojas Marius Gerulaitis ir miško apsaugos inžinierius Kornelijus Alekna bei šiuo metu Miško apsaugos skyriaus vadovo pareigas einantis Marius Ivanauskas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad minėtieji asmenys, turėdami pareigą deklaruoti privačius interesus, per VPIDVTĮ nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios”.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko padalinio girininko Antano Kamaičio elgesio vertinimą VTEK atidėjo dėl procedūrinių priežasčių.







Komiteto pirmininkas siūlo grįžti prie Stanislovaičio klausimo

Gali būti, jog nepalankus VTEK sprendimas nėra vienintelė bloga naujiena A. Stanislovaičiui. DELFI jau rašė, kad sužinojęs, jog turės palikti aplinkos ministro postą, Kęstutis Navickas antrai kadencijai iš eilės be konkurso Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai paskyrė vadovauti A. Stanislovaitį.

S. Skvernelis: paskirtas vadovas toliau dirbti negali

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, iš premjero Sauliaus Skvernelio užimti aplinkos ministro postą kvietimo sulaukęs Kęstutis Mažeika DELFI pateikė trumpą situacijos vertinimą.

Anot jo, VTEK A. Statnislovaičiui priėmus nepalankias išvadas yra rimtas pagrindas svarstyti, ar paskutinėmis K. Navicko darbo dienomis antrai kadencijai paskirtas VSTT vadovas gali toliau eiti pareigas.

„Manau, kad K. Navicko sprendimas skubotas ir pagrindas yra svarstyti”, - savo poziciją išsakė Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.

Premjeras Saulius Skvernelis išsakė dar griežtesnę poziciją. DELFI jis teigė, kad A. Stanislovaitis toliau dirbti negali.

„Po tokio VTEK verdikto man asmeniškai nelieka jokių abejonių. Jei VSTT vadovas sprendimo nepriims pats - lauksiu principingo ir ryžtingo laikinojo aplinkos ministro Žygimanto Vaičiūno žingsnio. Visa ši istorija taip pat parodo, jog tikriausiai verta atidžiau bei išsamiau susipažinti su sprendimais, kuriuos buvęs aplinkos ministras priėmė paskutinėmis savo darbo dienomis. Manau, tai ir bus padaryta", - teigė S. Skvernelis.

Lapkričio pabaigoje DELFI portale publikuotas tyrimas apie vieną įtakingiausių ir uždariausių Lietuvoje medžiotojų klubą „Girios”. Žurnalistai ištyrė, kad jo branduolį sudaro esami bei buvę Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Daugiausia jų – iš miškų sektoriaus. Taip pat klube – įtakingi verslo atstovai, yra susijusių su miškų pramone. Be to, yra ir Lietuvoje gerai žinomų gydytojų, teisininkų.

DELFI tyrimą galite rasti ČIA.

Šio klubo vadovas – buvęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojas ir dabartinis Valstybinės miškų urėdijos darbuotojas Aleksas Žebrauskas. Klubo valdybos pirmininkas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas A. Stanislovaitis. Jį paskutinėmis savo darbo dienomis antrai kadencijai iš eilės vadovauti tarnybai be konkurso savo įsakymu paskyrė buvęs aplinkos ministras K. Navickas.

Kad šis klubas nėra eilinis, parodo viena įdomi detalė. Pasirodo, jis valdo netgi 3 medžioklės plotus. Lietuvoje tai išskirtinis dalykas. Retai kada pasitaiko atvejų, kai medžiotojų klubas valdo netgi du plotus.

Aplinkos apsaugos departamento atstovė Ieva Krikštopaitytė DELFI informavo, kad medžiotojų klubo „Girios“ medžioklės plotai yra Jurbarko (dydis – 17625 ha), Širvintų (dydis - 8807 ha) ir Panevėžio (dydis – 4479 ha) rajonuose.

Medžiotojai traukia į medžioklę Shutterstock



Taip pat DELFI šaltinių teigimu, klubo nariai savo medžioklėse sulaukia Lietuvoje gerai žinomų įtakingų svečių. Ir tose medžioklėse galbūt sprendžiami ne tik medžioklės, bet ir valstybės reikalai. Kad tai patikrintų, DELFI į Aplinkos apsaugos departamentą kreipėsi su prašymu pateikti klubo medžioklės lapus. Tačiau departamento vadovas Vaidas Laukys atsisakė tai padaryti.

Redakcija gavo kelis AAD atsakymus. Visuose buvo pateikti skirtingi motyvai, kodėl nesutinkama pateikti medžioklės lapus. DELFI gavo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išaiškinimą, kad nėra jokių priežasčių žurnalistams nepateikti medžioklės lapų.

Taip pat DELFI aprašė situaciją, kai du klubo medžiotojai, buvęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas Rolandas Masilevičius, ir buvęs aplinkos, o vėliau ir energetikos viceministras Aleksandras Spruogis, buvęs Prochorovas, sučiupti galimai brakonieriaudami. DELFI šaltinių žiniomis, visą atsakomybę už šią medžioklę bando prisiimti R. Masilevičius, kad nenukentėtų A. Spruogis. Tiesa, medžioklėje lemtingą vakarą dalyvavo dar vienas medžiotojas, tačiau jo tapatybę įtakingo medžiotojų klubo nariai slepia.

DELFI galėtų sužinoti, kas buvo trečiasis medžioklės dalyvis, tik gavęs medžioklės lapus, tačiau nei klubo vadovai, nei Aplinkos apsaugos departamentas nesutinka žurnalistams parodyti medžioklės lapus.

Buvęs ministras sprendimą priėmė paskutinėmis darbo dienomis

Portalo žurnalistams kilus įtarimų, kad klubo nariai galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų VTEK pradėjo tyrimą. Tačiau dar nesulaukus komisijos išvadų K. Navickas, prieš palikdamas ministro postą suskubo medžiotojų klubo valdybos pirmininką A. Stanslovaitį antrai kadencijai be konkurso paskirti vadovauti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai.



Medžioklė © Šiaulių RAAD



K. Navickas sužinojo, kad yra atleidžiamas gruodžio 3 d. O štai gruodžio 5-ąją pasirašo įsakymą, kuriuo antra vadovo kadencija patikima tam pačiam A. Stanislovaičiui.

Kalbant apie ministro įsakymo pasirašymą, vertėtų prisiminti dar vieną detalę. Baltijos aplinkos forumas, kurio dalininkas ir darbuotojas iki tapdamas aplinkos ministru buvo K. Navickas, CVPP duomenimis, yra laimėjęs VSTT skelbtą viešųjų pirkimų konkursą. Sutarties sudarymo data – 2014 m. rugsėjo 26 d. Galiojimo data – 2016 metų vasario 1 d. Paslaugų pirkimo sutarties pavadinimas – „50 vnt. rekomendacijų parengimas „Natura 2000" teritorijų gerai būklei palaikyti ir standartizuotos metologijos parengimas”. Sutarties vertė - 174,628,71 Eur.

Tiesa, reikia pažymėti, kad be Baltijos aplinkos forumo paslaugą kartu teikė ir Gamtos tyrimų centras. Be to, VSTT viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė DELFI informavo apie dar vieną VSTT ir Baltijos aplinkos forumo bendradarbiavimą.

„VSTT yra LIFE programos integruoto projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ partneris. Pagrindinis projekto pareiškėjas – Aplinkos projektų valdymo agentūra. Kiti partneriai - Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas, VĮ „Varėnos miškų urėdija“ ir VĮ „Druskininkų miškų urėdija“, - DELFI teigė D. Rakauskaitė.

Verta paminėti, kad projekte dalyvaujančių valstybinių parkų direkcijos yra pavaldžios Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai. O vienos iš projekto partnerių – Aplinkos projektų valdymo agentūros – vadovas Ignotas Šalavėjus, kaip ir A. Stanislovaitis, paskutinėmis K. Navicko darbo dienomis buvo paskirtas be konkurso antrai kadencijai vadovauti Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

Primename, kad reaguodama į portale DELFI pasirodžiusią informaciją, VTEK pernai gruodį ėmėsi analizuoti valstybinėje tarnyboje dirbančių arba per pastaruosius trejus metus dirbusių asmenų, kurie dalyvauja medžiotojų klubo „Girios“ veikloje, privačių interesų deklaracijų duomenis. VTEK tikrina, ar šie asmenys tinkamai įvykdė pareigą atskleisti ryšius su juridiniais asmenimis. Nuo pernai lapkričio šios analizės pagrindu VTEK atliko tyrimus ir priėmė sprendimus dėl 14 asmenų. Šiuo metu tebevykdomi tyrimai dėl 2 asmenų.

Su pačiu A. Stanislovaičius po premjero išsakytos nuomonės kol kas susisiekti nepavyko.