Armonaitę pritrenkė koalicijos partnerio žodžiai: drąsos, kviečiu įsivardinti

Trečiadienį posėdžiavęs valdančiųjų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiumas nusprendė, kad koalicijos partneriai, o tiksliau „laisviečiai“, pažeidė koalicijos sutartį, kai pasiūlė ir balsavo už 9 proc. lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pratęsimą maitinimo paslaugoms metams, ir taip neparėmė Vyriausybės politikos bei matymo.

Jeigu koalicijos partneriai ir toliau taip elgsis, konservatoriai nepersistengs rinkdami balsus tais klausimais, kurie svarbūs „laisviečiams“, pavyzdžiui, narkotikų dekriminalizavimui, TV3.lt teigė vienas portale neįvardytas TS-LKD prezidiumo narys.

„Čia paliktas toks Damoklo kardas, kad mes matome, mums nepatiko, pažeistas pasitikėjimas ir kamuolys jūsų pusėje. Jeigu jūs norite atstatyti pasitikėjimą, tai turėsite šliaužti ant kelių ir sakyti, kad mes geri būsim“, – komentavo politikas.

Vyšniauskas: pasitikėjimo egzaminas neišlaikytas

Kad atsiradęs nusivylimas partneriais turės įtakos tolimesniems santykiams su jais, sutiko ir Delfi kalbintas TS-LKD prezidiumo narys Andrius Vyšniauskas.

Jis teigė, kad bent jau artimiausiu metu „laisviečiams“ svarbių klausimų neketinama įtraukti į Seimo posėdžių darbotvarkes, tad esą sunku pasakyti, „kaip ten bus“ iš tikrųjų. Bet, anot politiko, nusivylimas partneriais atsispindės santykiuose su jais.

„Be abejo, jis tikrai negerina koalicijos darbo“, – teigė A. Vyšniauskas.

„Ką mes vakar fiksavom, kad tam tikras pasitikėjimo egzaminas yra neišlaikytas. Kad pasitikėjimo krizelę turime“, – komentavo politikas.

Kaip tą „krizelę“ išspręsti?

„Nemanau, kad pasitikėjimą galima taip racionaliai, pasiūlymais ar kitais dalykais išspręsti. Manau, kad kalbėsimės koalicijoje. Manau, kad koalicijos partneriai išgirdo mūsų galbūt labiau emocinį požiūrį, kad mes esame nusivylę jų požiūriu.

Kas liečia biudžetą, tai yra tuos 60 mln. eurų, kurie buvo įbalsuoti (patvirtinus lengvatinį PVM maitinimo paslaugoms metams, o ne pusmečiui, kaip siūlė Vyriausybė – Delfi), reikia suprasti, kad turės būti kažkokie sprendimai Vyriausybėje matomai perskirstant lėšas, nes pinigai iš dangaus nenukris“, – pridūrė A. Vyšniauskas.

Šimonytė: čia nėra „dantis už dantį“ principas

Kiek kitaip kalbėjo konservatorių į premjerus deleguota Ingrida Šimonytė. Ji atmetė svarstymus, kad po balsavimo dėl PVM konservatoriai nebepalaikys kai kurių „laisviečių“ inicijuojamų projektų.

„Čia nėra „dantis už dantį“ principas, jeigu pradedi taikyti „dantis už dantį“ principą koalicijoje, tai kokia yra koalicija“, – Seime žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.

Yra signalų, kad konservatoriai nedės tiek pastangų, kad „laisviečiams“, ir ne tik jiems, svarbios iniciatyvos praeitų Seime, sutiko Laisvės partijos pirmininkė A. Armonaitė. Ji reiškė viltį, kad šiais klausimais prekiaujama ir manipuliuojama nebus.

„Kalbas paraštėse ar žiniasklaidoje matau, bet esu įsitikinusi, kad civilinė sąjunga ar baudžiamųjų įstatymų panaikinimas yra ne prekė. Tai yra pokyčiai, reikalingi Lietuvos žmonėms ir už juos reikia balsuoti tam, kad Lietuva būtų arčiau Vakarų ir toliau nuo Rusijos. Ir tie žmonės, kurie balsuoja „už“, balsuoja ne dėl to, kad mainikaujame kažkaip, o dėl to, jog tiki, kad to reikia.

Tikiuosi, kad šiais svarbiais klausimais Lietuvai nebus manipuliuojama ir prekiaujama“, – Delfi komentavo politikė.

Ji įvertino ir anonimiškai komentavusio konservatorių prezidiumo nario retoriką, kad dabar „laisviečiams“, norintiems atstatyti pasitikėjimą jais, reikės „ šliaužti ant kelių“.

Armonaitė: į partnerius reikia žiūrėti kaip į lygiaverčius

A. Armonaitės matymu, tokia retorika daugiau pasako apie komentavusį konservatorių, o ne apie Laisvės partiją.

„Kviečiu taip drąsiai komentuoti įsivardijus savo vardą ir pavardę, o ne kažką slaptai kažkur kažkam – tai pirmas dalykas.

Antras dalykas, koalicija yra reikalinga, tikriausiai, ne tik Laisvės partijai, ne tik konservatoriams, bet abiem politinėms jėgoms tam, kad būtų įgyvendinti pokyčiai, ir tas požiūris vis dėlto turi būti lygiavertis į partnerius – nesvarbu, ar jie yra mažesni, ar jie yra didesni.

Tokia retorika, kokią jūs paminėjote, be jokios abejonės, daugiau pasako apie tą žmogų, kuris taip kalba, o ne apie Laisvės partiją. Drąsos kviečiu įsivardinti“, – pabrėžė Laisvės partijos lyderė.

Kokių priemonių reikia imtis, kad santykiai tarp koalicijos partnerių pasitaisytų?

„Pradėkime nuo to, kad nereikia tų santykių gadinti ir kurti papildomų įtampų. Yra koalicija ir koalicija aiškina koalicijos sutartį. Koalicijos sutartį aiškina koalicija ir tas yra numatyta koalicijos sutarty, to ir kviečiu laikytis“, – atsakė A. Armonaitė, taip kartu sukritikuodama konservatorių sprendimą susirinkti atskirai ir pareikšti, kad buvo pažeista koalicijos sutartis.

Mano, kad koalicija turėtų protokoluoti susitikimus

Laisvės partijos vedlė tikino, kad koalicijos susitikimai reguliariai vyksta. Tiesa, politikės nuomone, jie turėtų būti protokoluojami.

„Gal tada lengviau būtų pakelti ir pasižiūrėti, kas iš tikrųjų buvo kalbėta. [Dabar] mes tiesiog žmogiškai pasišnekam, matyt, reikės tą keisti“, – svarstė ji.

Jeigu konservatoriai nepalaikys iniciatyvių, tokių kaip civilinės sąjungos įteisinimas, nedidelio kiekio kanapių dekriminalizavimas, nors jų pačių atstovai padėjo parašus ant šių projektų, tai, pasak Seimo Laisvės frakcijos seniūno Vytauto Mitalo, reikš, jog nesilaikoma koalicijos sutarties.

„Koalicijos sutartyje yra punktas, kad mes dėsime maksimalias pastangas Seime, kad partnerystė Lietuvoje būtų įteisinta. Tai jeigu jie tų pastangų nedės maksimalių, tai bus koalicijos sutarties pažeidimas“, – Delfi nurodė politikas.

Trečiadienį Seime posėdžiavo valdančiųjų TS-LKD prezidiumas, kurio nariai kalbėjosi apie klausimus, susijusius su balsavimais dėl 2023 metų biudžeto.

Seimas antradienį priėmė 2023 metų valstybės biudžetą, o prieš tai valdančiųjų „laisviečių“ siūlymu lengvatinį 9 proc. PVM tarifą maitinimo sektoriui pratęsė iki 2023 metų pabaigos, o ne pusmečiui, kaip planavo Vyriausybė.

„Laisviečių“ siūlymą palaikė du konservatoriai, liberalas

Šį „laisviečių“ siūlymą, kuris, pasak premjerės I. Šimonytės, biudžete atvėrė apie 60 mln. eurų skylę, palaikė du konservatoriai Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Majauskas ir Mindaugas Skritulskas, taip pat – devyni Seimo Laisvės frakcijos nariai (balsavime nedalyvavo Kasparas Adomaitis ir Ewelina Dobrowolska, nors Seime tądien buvo) bei liberalas Andrius Bagdonas.

Konservatorių vadovybė anksčiau minėjo, jog po šio balsavimo reikės svarstyti tiek minėtų Seimo frakcijos narių elgesį, tiek aptarti padėtį koalicijoje.