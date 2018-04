Taip pat bus apsispręsta dėl komisijos atliekamo tyrimo ribų. „Mes negalime teisėsaugos tyrimų dubliuoti ir negalime taikyti apkaltos už iki priesaikos buvusį laikotarpį“, – BNS teigė komisijos pirmininkė „valstietė“ Agnė Širinskienė. 2017 metų birželį STT po žiniasklaidos pranešimų grupei Seimo narių prašant pradėjo ikiteisminį tyrimą, ar A. Skardžius nepadarė korupcinių nusikaltimų, dalyvaudamas svarstant teisės aktus dėl vėjo energetikos, kai tuo pat metu nuomojo žemės sklypus šiam verslui plėtoti. Susiję straipsniai: LVŽS lyderis abejoja Skardžiaus apkaltos komisijos perspektyva Dėl Skardžiaus apkaltos spręsianti komisija kvies STT atstovus Kaip BNS pranešė STT atstovė Renata Endružytė, ikiteisminis tyrimas yra tęsiamas, įtarimai niekam nėra pareikšti. „Analizuojami duomenys, vertinama, ar buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, rengiant ir svarstant atskirus teisės aktų projektus, kuriais reglamentuojamas vėjo energetikos ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos rūšių plėtros skatinimas“, – teigiama atsakyme BNS. Seimo Antikorupcijos komisijos, pernai tyrusios parlamentaro veiklą, prašymu STT atliko 2011-2017 metais A. Skardžiaus teiktų pataisų analizę. 2017 metų rugsėjo mėnesį STT atstovai komisijos narius informavo, kad A. Skardžiaus pataisos, susijusių su atsinaujinančia energetika, galėjo sudaryti išimtines sąlygas kai kurioms verslo grupėms, pavyzdžiui, mažųjų saulės elektrinių (iki 30 kW) savininkams. A. Skardžius STT išvadas vadina suklastotomis. Tada STT atstovai aiškino, kad A. Skardžiaus teiktų pataisų vertinimo tikslas nebuvo nustatyti konkrečias naudas ar žalas, o tik nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius.

