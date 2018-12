Bendrovė šalies vadovams primena, kad praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras L. Linkevičius kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl „Agrokoncerno“ į Lietuvą importuotų trąšų, kurių gamintojas - „Minudobreniya“. Ministras išskyrė būtent vieną bendrovę (UAB „Agrokoncernas“), nors Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkoje veikia bent kelios dešimtys bendrovių, kurios pirko minimoje gamykloje pagamintas trąšas. „Agrokoncernas“ pažymi, kad jokia valstybės institucija (įskaitant Užsienio reikalų ministeriją) nesikreipė į bendrovę ir nenurodė pateikti kokių nors duomenų ar paaiškinimų.

„Agrokoncerno“ teigimu, nors pranešimas apie kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą buvo paskelbtas viešai, Užsienio reikalų ministras nei „Agrokoncernui“, nei visuomenei iki šiol nepaaiškino, kokiu teisiniu pagrindu buvo kreiptasi į teisėsaugos instituciją. Atitinkamai neabejotina, kad vieši ministro komentarai, jog dėl „Agrokoncerno“ yra kreiptasi į Generalinę prokuratūrą, sudarė įspūdį, esą bendrovė yra padariusi nusikalstamų veikų. Be to, L. Linkevičius, gruodžio 7 d. žiniasklaidos atstovų paklaustas, ar dėl santykių su A. Rotenbergu krinta šešėlis ir ant kurių nors kitų Lietuvos bendrovių, atsakė, esą šiuo metu tokios informacijos nėra: „Šiuo metu tokios informacijos neturime, bet jeigu taip atsitiktų, turbūt turėtume nagrinėti ir tuos atvejus, nes sankcijų režimo priežiūra yra mūsų kaip ir užduotis“.

Bendrovės teigimu, tokie užsienio reikalų ministro pareiškimai stebina ir patvirtina „Agrokoncerno“ nuogąstavimus, kad politikai, naudodamiesi valstybės institucijoms suteiktais įgalinimais, sąmoningai kenkia „Agrokoncerno“ reputacijai ir veiklai. Iš viešosios erdvės yra žinoma, kad „Minudobreniya“ gamintomis trąšomis prekiauja dar bent aštuonios bendrovės Lietuvoje. Žiniasklaidoje net yra skelbiami šių bendrovių pavadinimai. Tuo tarpu Užsienio reikalų ministerija, be kita ko, turinti visas galimybes gauti informaciją iš kitų valstybės institucijų (įskaitant Muitinės departamentą, disponuojantį duomenimis apie trąšų į Lietuvą importą, trąšų rūšis ir kiekį, importuotojus ir kt.), į Generalinę prokuratūrą kreipėsi tik dėl UAB „Agrokoncernas“. Be to, kaip matyti iš žiniasklaidoje pateiktos informacijos, į Generalinę prokuratūrą buvo kreiptasi po to, kai į Užsienio reikalų ministeriją savo ruožtu kreipėsi politikai - opozicinės frakcijos Seimo nariai Arvydas Anušauskas, Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas, atstovaujantys Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams.

Dėl to visą šią situaciją vertina kaip veiksmus, kuriais kenkiama bendrovei ir kartu siekiama politinių tikslų - „Agrokoncerno“ akcininkas yra politikas, Seimo narys Ramūnas Karbauskis - valdančiąją daugumą Seime sudarančios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininkas.