Teisininko komentaras. Kaip bus kompensuojama už atšauktus renginius?

Seimas, bandydamas užtikrinti vartotojų interesus, taip pat apsaugoti renginių organizatorius nuo bankrotų, priėmė įstatymą, numatantį keletą kompensavimo už neįvykusius renginius būdų.

Šis įstatymas taikomas kompensacijoms už bilietus įsigytus iki 2020 m. kovo 15 d., kai renginio data buvo numatyta karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po karantino draudimų panaikinimo. Už bilietą į neįvykusį renginį sumokėta kaina bilietų pirkėjams grąžinama tokia tvarka:

* Pasibaigus karantino ribojimams, renginio organizatorius per 30 dienų gali nustatyti vėlesnę renginio datą. Renginys turi įvykti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, nuo karantino ribojimų panaikinimo.

* Apie naują renginio datą organizatorius turi tinkamai informuoti vartotojus.

* Iš vartotojo negali būti reikalaujama jokių papildomų mokesčių.

* Paskelbus naują renginio datą, vartotojas per 60 dienų, gali pranešti organizatoriui, kad jis nenori dalyvauti renginyje. Tuomet organizatorius per 30 dienų nuo tokio pranešimo gavimo suteikia vartotojui kuponą, kurio vertė ne mažesnė, nei bilieto vertė. Kuponu vartotojas gali apmokėti bilietų į kitus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainą ar jos dalį.

* Vartotojui nepasinaudojus kuponu per 12 mėnesių, jis gali reikalauti kad organizatorius per 14 dienų nuo kupono panaudojimo termino pabaigos grąžintų vartotojui pinigus už kuponą.

* Jei renginio organizatorius nesuteikia vartotojui kupono, už bilietą sumokėta suma turi būti grąžinta per 14 dienų nuo nustatytos vėlesnės renginio datos.

* Jei renginio organizatorius nenustato vėlesnės renginio datos (tai yra visiškai atšaukia renginį), vartotojas, praėjus 30 dienų nuo karantino ribojimų pabaigos, gali reikalauti grąžinti jam pinigus už bilietą. Pinigai grąžinami per 14 dienų nuo kreipimosi dienos.

Taigi šiuo įstatymu renginių organizatoriams suteikiama galimybė pakviesti vartotojus į planuotą renginį vėliau (kai pasibaigs renginius draudžiantys ribojimai) ar leisti sudalyvauti kitame organizatoriaus renginyje. Vartotojui nesutikus su šiais pasiūlymais – jis turi teisę į pinigų už bilietus grąžinimą, tačiau, skirtingai, nei tais atvejais, kai renginiai neįvyksta ne dėl karantino draudimų, šis grąžinimas vykdomas su tam tikrais įstatyme numatytais atidėjimais.