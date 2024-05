Realybė, kuri šokiruoja: dėl to, kad išžaginau savo dukrą, kalta jos motina

Be to, jis kitą savo nepilnametę dukrą bei jos mažametę pusseserę skatino ir vertė vartoti alkoholinius gėrimus, dėl ko mergaitės nuo suvartoto alkoholio stipriai apsvaigo. Šių išgertuvių metu vyras mažametei mergaitei siūlė pinigų, už kuriuos ji savo telefone galėtų žaisti įvairius žaidimus, tačiau už tai ji turėjo būti jo „žaisliuku“. Be to, vyras mergaitei davė 100 eurų, už tai ji turėjo ateiti pas jį į lovą, tačiau mažametė atsisakė.