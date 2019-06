Lavoną dvi savaites slėpė sofoje, bet smarvė įtarimų nesukėlė nei kaimynams, nei pareigūnams

Kaip praneša LNK žinios, žiauriu nužudymu įtariamas plungiškis stojo prieš teismą. Vyras teisme aiškino, kad peilio griebėsi gindamasis, esą gynė save ir tuo metu bute buvusią moterį. Minima moteris taip pat buvo sulaikyta, bet, kaip LNK žinių žurnalistams teigė prokuroras, sulaikytoji paliudijo, kad jos ginti nereikėjo.

„Kodėl buvo nužudytas? Kaip būna 99 proc., kai išgeria labai daug degtinės. Visi buvo labai girti. O dėl to, kad nebuvo rastas lavonas, dabar nieko negaliu pasakyti, užduokite klausimus Klaipėdos VPK vadovams“, – žinių reportaže komentavo prokuroras Jurijus Petuchovas.

Klaipėsdos apskrities policijos komisariato pareigūnai jau aiškinasi, kodėl nužudytojo kūnas nerastas net 16 dienų. Kaip teigiama reportaže, jiems teks nustatyti, kaip nutiko, kad nužudyto 35 m. plungiškio kūnas daugiau nei dvi savaites slėptas įtariamojo žudiko bute. Klaipėdos pareigūnai tirs, ar Plungės policininkai tinkamai atliko savo darbą.

Kaip LNK žurnalistams teigė aukos brolis, nužudytojo kūną, paslėptą sofoje, rado ne pareigūnai, o artimieji. Nužudytojo brolis pasakoja, kad dingusiojo artimieji ieškojo su kinologais, išnaršė visas apylinkes. Galiausiai esą atvyko prie namo, kuriame paskutinį kartą matė savo brolį. Čia, teigė vyras, pajuto baisų tvaiką.

„Viena kaimynė, su kuria bendravome, sako – tai man ir per skyles eina. Per berods anteną ar ten kažkokį kabelį krito kirminai, tai... Jeigu mes nebūtume atvažiavę ir nebūtume prie to pastato taip intensyviai stovėję, ir sakę, kad tikrinam, ieškom to žmogaus, tai neaišku, kiek dar dienų būtų tas kūnas buvęs“, – baisėjosi nužudytojo brolis.

Anot vyro, kai pasirodė buto savininkas ir atrakino buto duris, abejonių esą nebekilo.

„Aš jam iš karto pasakiau – rodyk, kur yra, nes vis tiek atrasim. Jis sako – nieko nėra, čia tokia netvarka pas mane, čia dėl netvarkos ta smarvė. Ta tyrėja irgi kažką prieš tai sakė, kad čia dėl netvarkos ta smarvė. Sakau – kaip gali būti tokia smarvė, čia neįmanoma išsitvert. Ten buvo sofoj“, – apie sofos dėžėje surastą žiauriai nužudyto brolio kūną pasakojo reportaže aukos brolis.

Kraupų vaizdą pamatęs vyras teigė, kad iš karto seserį išvedė iš buto, nenorėjo, kad ji matytų šį sukrečiantį vaizdą.

Kaip teigiama žinių reportaže, nužudytojo brolis nesuvokia, kaip namo gyventojams ir pareigūnams net baisi smarvė nusikėlė įtarimų.

„Kaip gali būti kūnas bute paslėptas 16 dienų, gesti ir neapieškoti normaliai to buto. Aš neįsivaizduoju. Jeigu dar paskutinį kartą jį ten matė“, – piktinosi nužudytojo giminaitis. Jis žurnalistams teigė, kad vienas pareigūnų jam esą pasakė, kad tai – žmogiškoji klaida.

Įtariamąjį žudiką teismas leido suimti trims mėnesiams.