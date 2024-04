Kaip apsaugoti šeimos turtą, kai sutuoktinis keliauja į lošimo namus?

Kyla klausimas, ar yra galimybė apsaugoti šeimos turtą nuo į lošimus įnikusio sutuoktinio veiksmų. Atsakant vienu sakiniu, be sudarytos vedybinės sutarties tokių galimybių nėra. Laiku supratus, kad sutuoktinis vis dažniau užsuka į lošimo namus ar lošia internetu, galima būtų paslėpti, išvežti iš namų brangius juvelyrinius dirbinius, paveikslus ar kitą lombarduose lengvai realizuojamą materialųjį šeimos turtą, asmeninius daiktus, tačiau apsaugoti bendrą šeimos turtą nuo skolų išieškojimo be vedybinės sutarties galimybės nėra. T. y. atsiradus skoloms, net ir pripažinus, kad jos yra vieno iš sutuoktinio, antstolis turi teisę į priverstinį išieškojimą iš 1/2 bendro sutuoktinių turto. Tai reiškia, jog antstolis gali priverstinai varžyti net sutuoktiniams priklausantį gyvenamąjį būstą, nepriklausomai nuo to, ar jame gyvena šalių nepilnamečiai vaikai.