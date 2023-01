„Pasaulis dažnai nenonori to matyti, jūs puikiai tai žinote. Vis dėlto būtina ryžtingai tai rodyti. Todėl labai jums dėkoju kaip Ukrainos kaimynas, kaip tas, kuris lankėsi Borodiankoje. Kaip tas, kuris matė Irpinę, po to, kai rusai buvo iš ten išvaryti“, – ukrainiečiams sakė A. Duda.

„Kas yra šis karas? Iš tiesų jis niekuo nesiskiria nuo Antrojo pasaulinio karo. Tai nėra subtilus XXI amžiaus karas ar karas, kuris vyksta ekranuose. Ne, tai žiaurus, baisus karas, kurio metu žmonės miršta, netenka artimųjų, namų, praranda viltį.

Tai turi būti sustabdyta, rusai turi būti sustabdyti. Šis karas gali baigtis tik vienu būdu – rusų pralaimėjimu, išstumiant juos iš Ukrainos. Turime padaryti viską, kad tai įvyktų ir karo nusikaltėliai būtų nubausti“, – kalbėjo Lenkijos prezidentas.

„Nesijaudinkite, mes atstatysime Ukrainą dar gražesnę, nei ji buvo“, – pridūrė jis.

True friends, just listen. After this war, a couple of countries will be deep inside of the hearts of any Ukrainian. Poland is one of them. pic.twitter.com/cmZwRUc0Go