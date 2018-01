Jis taip pat ramina, kad vėliau prašymus užregistruosiantys tėvai nieko nepraras. „Sistema nėra „nulūžusi“, jinai tiesiog priima tiek žmonių, kiek gali. (...) Sistema veikia tokiu principu kaip šviesoforas, kad nesusidarytų perkrova, nevyktų vadinamasis nulūžimas, sistema pati rūšiuoja, kiek žmonių gali įeiti, kitiems iššoka pranešimas, kad šiuo metu yra prisijungęs maksimalus kiekis žmonių“, – penktadienį BNS teigė E. Bingelis. Anot jo, sistemos pajėgumai buvo padidinti, juos dar labiau išplėsti būtų neekonomiška. „Tikimės, kad pirmadienį negalinčiųjų prisijungti žmonių skaičius bus minimalus“, – sakė viceministras. Paklaustas, ar pirmadienį sistema jau turėtų veikti be trukdžių, jis leido suprasti, kad nesklandumų dar gali būti. „Trumpalaikė investicija būtų per brangi kelių savaičių poreikiams – išdidinti taip sistemą, kad ji tokius šuolius atlaikytų. Sistema turi būti ekonomiškai veikianti“, – teigė E. Bingelis. „Labai svarbu pasakyti, kad jeigu žmonės užpildys prašymą ir kokį balandžio mėnesį ar dar vėliau, tai pinigai bus pervedami atgaline tvarka už visą praėjusį periodą“, – pabrėžė jis. Nuo sausio įvedus vaiko pinigus už visus vaikus, prašymai jiems registruojami internetu Socialinių paslaugų informacinėje sistemoje (SPIS) arba raštu savivaldybių padaliniuose. Nepriklausomai nuo pajamų už kiekvieną vaiką nuo sausio bus skiriama 30 eurų mėnesinė išmoka. Ji priklausys visiems šalies vaikams iki 18 metų, o jei jie mokosi – iki 21-erių. Šios išmokos pakeitė iki sausio tėvams galiojusią neapmokestinamų pajamų mokesčio lengvatą, per mėnesį leidusią tėvams susigrąžinti iki 30 eurų. Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams bus mokamos papilomos išmokos. Jei šeima daugiavaikė, ji gaus priedus ir per mėnesį išmoka sudarys 58,5 euro už vaiką iki dvejų metų ir 45,2 euro – už vyresnius vaikus. Jei šeimos pajamos vienam nariui bus mažesnės nei 183 eurai, bendra išmoka už vaiką iki dvejų metų taip pat bus 58,5 euro ir 45,2 euro – už vyresnius. Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, bus mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.











