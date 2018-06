Pamatykite, kaip atrodė matematikos egzamino užduotys: klausimai apie pokemonus, automobilius ir Karlsoną

Visiems kandidatams buvo pateikta užduotis, kurią sudarė trys dalys. Pirmoje dalyje buvo pateikta 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais. Antroje dalyje buvo pateikta 6 trumpojo atsakymo uždaviniai. Trečioje dalyje pateikti dar 8 uždaviniai.

Visą matematikos valstybinio brandos egzamino užduotį sudaro 60 taškų, iš kurių 40 proc. atitinka bendrąjį kursą, t. y. 24 taškai, o 60 proc. – išplėstinį kursą, t. y. 36 taškai.

Užduotyje tiek minimalius, tiek kitus bendrojo kurso reikalavimus atitinkantys uždaviniai buvo suformuluoti iš visų egzamino programos matricoje nurodytų veiklos sričių.

Dar prieš egzaminą kilo daug diskusijų. Vieni abiturientai prognozavo, kad užduotys bus lengvos, nes pernai egzaminas buvo ganėtinai sunkus. Kiti liejo neviltį nesuprasdami įvestos naujovės – šįmet tiems, kurie ketina studijuoti tiksliuosius mokslus ir ketina pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, reikėjo surinkti mažiausiai 25 balus. Pernai užteko ir 16-os.

Šįmet 16 balų užtenka ketinantiems studijuoti humanitarinius dalykus. Meno studijų kryptis pasirinksiantiems abiturientams matematikos egzamino rezultato neprireiks.

Po egzamino Nacionalinio egzaminų centro (NEC) direktorė Saulė Vingelienė DELFI teigė, kad egzaminas vyko ramiai. „Šiuo metu esame gavę tik vieną pranešimą apie tualete rastą telefoną. Aiškinsimės, kieno jis“, – teigė NEC direktorė. Pasak jos, nė vienas abiturientas nebuvo išvarytas, kitų incidentų taip pat nekilo.

DELFI pateikia penkias 2018-ųjų metų valstybinio matematikos egzamino užduotis:

1. Mažylis vienas tortą suvalgo per 30 min., o kartu su Karlsonu – per 5 min. Per kiek minučių Karlsonas vienas suvalgo tortą?

a) 5 min.

b) 6 min.

c) 15 min.

d) 25 min.

2. Telefonas kainuoja 300 eurų. Perkant išsimokėtinai, 2 metus kas mėnesį reikia mokėti 15 eurų įmoką. Keliais procentais telefono kaina išauga, perkant jį išsimokėtinai?

a) 10 %

b) 12,5 %

c) 20 %

d) 60 %

3. Cukrus sudaro 6 % arbatos gėrimo „iTea“ masės.

1) Rugilė nusipirko 1,5 kg gėrimo „iTea“. Kiek gramų cukraus yra jos nusipirktame gėrime?

2) Rugilė į 250 g gėrimo „iTea“ įspaudė 5 g citrinos sulčių ir įpylė tiek vandens, kad cukrus sudarytų 4 % gauto gėrimo masės. Kiek gramų vandens įpylė Rugilė?

4. Dvi sesutės – Irutė ir Birutė – kurį laiką gaudė pokemonus. Irutė kasdien sugaudavo po x pokemonų, o Birutė – trimis pokemonais daugiau. Irutė pokemonus gaudė viena diena ilgiau negu Birutė. Birutė iš viso sugavo 484 pokemonus, o Irutė iš viso sugavo 437 pokemonus. Apskaičiuokite x reikšmę.

5. Automobilių stovėjimo aikštelėje iš viso yra 12 stovėjimo vietų vienoje eilėje. Į šią aikštelę atvyko 8 automobiliai. Aikštelėje vienas automobilis užima vieną vietą.

1) Apskaičiuokite, keliais skirtingais būdais 8 automobiliai gali būti pastatyti šiose stovėjimo vietose.

2) Automobiliai atsitiktini buvo pastatyti stovėjimo vietose. Apskaičiuokite tikimybę, kad automobiliai buvo pastatyti iš eilės vienas prie kito, nepaliekant tarp jų tuščių stovėjimo vietų.

3) 8 automobilius atsitiktinai pastačius stovėjimo vietose, į stovėjimo aikštelę atvyko Greta. Ji mėgsta plačiai atverti vairuotojo pusės duris , todėl jos automobiliui pastatyti reikia dviejų vietų. Apskaičiuokite tikimybę, kad Greta galės šioje aikštelėje pastatyti savo automobilį ir plačiai atverti duris.

Egzaminą sudarė 24 užduotys.

Po egzamino abiturientai dūsavo

„Mačiau, kad tiems, kurie mokėsi A lygiu, neturėjo būti taip sunku. Bet man buvo pakankamai sunku“, – DELFI pasakojo abiturientas.

Vaikinas teigė, kad egzaminą laikė tik pastūmėtas mokytojos – tai buvo savęs išbandymas, o ne svarbus žingsnis išsvajotų studijų link. „Iš viso neketinau jo laikyti, bet atėjau, pabandžiau, nieko nepraradau“, – šyptelėjo Augustas.

Tiesa, pasidomėjus, ar tai, ką išmoko matematikos pamokose, jam bus vertinga tolimesniame gyvenime, vaikinas nedvejodamas rėžė: „Ne, tikrai ne.“

Abiturientė Emilija pasakojo, kad tikėjosi kiek kitokio egzamino ir neslėpė – buvo sunkių užduočių. „Buvo tokių užduočių, kurios buvo įveikiamos, buvo ir negirdėtų sąlygų, bet manau, kad išlaikysiu“, – šyptelėjo abiturientė.

Merginai iš egzamino reikia surinkti tik 16 balų, tad ji tikisi, kad pasiseks. Mokykloje matematiką Emilija mokėsi B lygiu, tačiau laukdama valstybinio egzamino nepersistengė: „Šiek tiek mokiausi, bet labai daug pastangų nedėjau.“

Abiturientė teigė, kad jos gyvenime egzaminai nėra labai svarbūs, tad papildomo streso nesukėlė. „Man matematikos neprireiks“, – tikino mergina, paklausta, ar šios žinios jai pravers.

Tačiau ne visi abiturientai, išėję iš egzamino, buvo tokie ramūs. Kai kurie, išgirdę klausimą, kaip sekėsi, atsidusdavo ir nenorėdavo dalytis įspūdžiais.

„Kaip ir tikėjausi, taip ir buvo. Nesu labai didelis matematikos žinovas. Save labiau atveriu kituose dalykuose. Kiek parašiau, tiek parašiau“, – teigė prisistatyti nepanoręs abiturientas.

Išgirdęs klausimą, kiek balų jam reikia surinkti iš egzamino, vaikinas nusijuokė ir guviu balsu tarė: „Reikia tik išlaikyti.“

Daugiau kliūčių nei pernai

Pernai valstybinis matematikos egzaminas, abiturientų nuomone, buvo ganėtinai sunkus, tad dažnas prognozavo, kad šįmet užduotys turėtų būti kur kas lengvesnės. Tačiau tai tik prognozės.

Nors kai kurios detalės matematikos egzaminą kai kuriems abiturientams pavertė tikru iššūkiu. Pernai visiems abiturientams buvo taikoma ta pati kartelė – norint studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, buvo privalu surinkti bent 16 balų. Šįmet kai kuriems abiturientams teks gerokai labiau pasistengti.

Pretenduojantiems į biomedicinos, fizikos ar technologijų mokslų studijas, egzamine reikės surinkti ne mažiau kaip 25 balus. O ketinantiems studijuoti humanitarinėse srityse, meno pedagogikos ar humanitarinių dalykų pedagogikos srityse pakaks ir anksčiau nustatytos ribos – 16 balų.

Tiesa, ketinantiems studijuoti meno studijas, matematikos egzamino rezultatų neprireiks.

Valstybinį matematikos egzaminą birželio 9 d. laikė 18 214 kandidatų. Egzaminas buvo vykdomas 179 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Atliekant egzamino užduotį, kurią sudaro trys dalys, buvo galima surinkti 60 taškų.

