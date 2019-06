12–toko mama pasibaisėjusi: sūnui į matematikos egzaminą neleido įsinešti vandens

„Labai nustebau, kai sužinojau, kad mokiniams, laikantiems brandos egzaminus, negalima įsinešti savo atsinešto mineralinio vandens, – teigė laišką DELFI parašiusi moteris. – Sūnus patikino, kad salėje ar klasėje, kur laikomas egzaminas, yra talpos su vandeniu ir vienkartiniais puodeliais, tačiau turi pakelti ranką, sulaukti, kol prie tavęs prieis, išsiaiškins, kas nutiko, ir palydės, kad saugiai atsigertum.“

Abituriento mama piktinosi, kad tam gaištamas laikas. „Vietoje to, kad galėtum atsisukti buteliuką ir gurkštelti, toliau kibti į darbą, – tęsė mama. – Bet yra, kaip yra. Visai nesuvokiamas toks sprendimas. Pasvarstėm kodėl taip yra? Tikriausiai dėl to, kad nenusirašytų, daugiau priežasčių nesugalvojom. Mano galva, gaištamas laikas, papildomi trukdžiai tiek mokiniams, tiek egzaminų vykdytojams. Ir nesuvokiama, ką gali mokiniai nusirašyti nuo mineralinio vandens butelio? Galų gale, mokiniui įeinant galima butelį patikrinti. O, be to, kaip auklėjame vaikus, jei kyla mintis, kad jie gali nusirašyti egzaminų metu?“

Mama tvirtino, kad ieškojo reglamentuoto įsakymo, kuriuo būtų draudžiama įsinešti vandens, bet nerado. „Neradau jokio įsakymo, kuriame būtų parašyta, kad negalima įsinešti vandens į egzaminą. Panašu, kad visi yra tiek įbauginti dėl galimų pažeidimų ir skundų, kad sveikas protas tampa antraeiliu dalyku“, – teigė DELFI skaitytoja.

Kitą laišką atsiuntęs abiturientas skundėsi sunkiai pakeliamu karščiu. „Temperatūra vienuoliktą valandą viduje buvo pasiekusi 34 laipsnius. Tapo ypatingai sunku mąstyti, kadangi patalpose buvo labai karšta, trūko oro. Nežinau, ką ministerijoje žmonės sakė apie vandenį, tačiau čia jo buvo vos 2 litrai 8 žmonėms, tad jis pasibaigė per pirmąsias 10 minučių, kai temperatūra dar buvo viso labo 27 laipsniai, – skundėsi abiturientas. – Prakaitas pylėsi upeliais.“

Abiturientas laiške pažymėjo, kad egzaminas buvo itin sunkus, o sąlygos viską tik sunkino. Kad užduotys buvo ne iš lengvųjų, teigė ir dar viena DELFI skaitytoja. Abiturientė laiške rašė: „Egzaminas buvo labai sunkus. Tikėjausi, kad surinksiu bent 15 taškų, tačiau dabar viliuosi tik išlaikyti. Svajonės studijuoti valstybės finansuojamose vietose dingo. Labai liūdna ir tuo pačiu pikta“, – teigė abiturientė.

NEC: mes rekomendavome turėti savo vandens

Nacionalinio egzaminų centro (NEC) Egzaminų skyriaus vedėja, l.e.p. direktorė Asta Ranonytė DELFI teigė, kad apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pridūrė, kad NEC kaip tik ragino į egzaminą atsinešti savo vandens.

„Visais informacijos teikimo kanalais viešinome, kad ne tik raginame, bet beveik liepiame atsinešti vandens. Tai buvo išplatinta ir per mokykloms prieinamus informacinius kanalus, ir tinklalapyje, ir, kiek žinome, buvo ministro raštas savivaldybėms, – teigė A. Ranonytė. – Aišku, jei yra tokių nusiskundimų, vykdymą reglamentuoja ir organizuoja savivaldybės administracijos, todėl raginame nedelsiant kreiptis, kad nagrinėtų tai.“

Į klausimą, ką daryti, jei situacija pasikartos kitų egzaminų metu, atsakė, kad reikia reaguoti iš karto. A. Ranonytė teigė, kad abiturientus į egzaminus atlydi jų mokytojai, tad, jei kokioje nors mokykloje neleidžia turėti savo vandens, reiktų kreiptis į atlydėjusią mokytoją, kad sutartų su kolegomis dėl galimybės abiturientui leisti įsinešti geriamo vandens į egzamino vykdymo patalpą.

„Ne tik raginame, bet ir liepiame naudotis savo atsineštu vandeniu arba užtikrinti, kad patalpoje jo būtų, – tvirtino laikinai NEC direktorės pareigas einanti A. Ranonytė. – Apgailestaujame, kad ne visos mokyklos perskaitė žinutę ar įvertino esamą situaciją.“

NEC tinklapyje iš tiesų yra patalpintas pranešimas su raginimu turėti savo vandens. Penktadienio popietę publikuotame pranešime teigiama: „Dėkojame, kad visi kandidatai brandos egzaminų centruose gali atsigerti vandens, bet didelį nerimą kelia ir kitos savaitės (birželio 17–21 d.) orų prognozės. Todėl prašome paskirtų egzaminų centrais mokyklų vadovų egzamino vykdymui naudoti vakarinėje ar šiaurinėje pastato pusėse, žemesniuose aukštuose ar labiau po medžiais esančias patalpas.

Be to, prašome egzaminų vykdytojų leisti įsinešti į vykdymo patalpas atkimštus buteliukus vandens, pasiūlyti vandens jo neatsinešusiems kandidatams, stebėti jų savijautą, teikti pagalbą, jeigu reikia, kviesti medikus. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad dėl sveikatos sutrikimų ar kitų svarbių priežasčių nebaigęs egzamino kandidatas galės jį perlaikyti pakartotinėje sesijoje. Linkime sėkmės“.

Egzaminų sesija baigsis birželio pabaigoje

Valstybinį matematikos egzaminą pasirinko laikyti 18 400 kandidatų.

Egzamino užduotyje 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį kursą, 60 proc. – išplėstinį. Atliekant egzamino užduotį, kurią sudarys trys dalys, bus galima surinkti 60 taškų.

Abiturientų nuotaikos po matematikos egzamino:

Pernai matematikos egzaminas sukėlė itin dideles audras. Specialistai negailėjo kritikos egzamino užduočių sudarytojams ir teigė, kad egzamino rezultatus reikia anuliuoti, o abiturientai skundėsi itin painiomis užduotimis.

Tiesa, kai kurios užduotys abiturientams kėlė ir juoką. Egzamino sudarytojai į užduočių sąlygas buvo įpynę Karlsoną su mažyliu, seseris Irutę ir Birutę, kurios žaidė „Pokemon Go“ žaidimą bei Gretą, kuri mėgo plačiai atverti automobilio dureles.

Brandos egzaminų sesija prasidėjo dar balandžio pabaigoje, anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalimi. Egzaminų sesija baigsis tik birželio 20 dieną. Paskutinis sesijos egzaminas – geografijos.

Studijuoti pasirengę abiturientai privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus. Šįmet, stojant į kolegijas ir universitetus, bus atsižvelgta ne tik į egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį.

Siekiant studijuoti universitete, privalomųjų egzaminų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 40. Siekiant studijuoti kolegijoje, trijų privalomų egzaminų rezultatų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 25.

Išimtis taikoma stojantiems į menų studijas. Pasirinkusiems šias studijas bus skaičiuojamas tik dviejų egzaminų vidurkis – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.

Stojant į aukštąsias mokyklas bus atsižvelgiama ir į mokomųjų metinių įvertinimų vidurkį.

Stoti į universitetus galės tik tie, kurių penkių mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis nei 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Matematikos egzamino užduotys

Tie abiturientai, kurie egzaminą laikė iki paskutinės jam skirtos minutės, turėjo teisę su savimi pasiimti juodraščius. Su DELFI abiturientai pasidalijo matematikos egzamino užduotimis (pateikiame dalį užduočių):

Kuri iš pateiktų skaičių sekų yra aritmetinė progresiją?

a) 4; 9; 16

b) 2; 4; 8

c) 4; 6; 9

d) 2; 4; 6

uždavinys įvertintas 1 tašku

Per mokinių prezidento rinkimus balsuoti turi teisę visi mokyklos mokiniai ir mokytojai. Tačiau į rinkimus atėjo ir balsavo tik 84 proc. turinčių teisė balsuoti. Iš jų 75 proc. balsavo už Manto kandidatūrą. Kiek procentų visų mokyklos mokinių balsavo už Manto kandidatūrą?

a) 80 proc.

b) 75 proc.

c) 63 proc.

d) 59 proc.

uždavinys įvertintas 1 tašku

Jei kūgio ašinis pjūvis yra statusis trikampis, tai kūgio sudaromoji su pagrindo plokštuma sudaro kampą, kurio didumas yra:

a) 90 laipsnių

b) 60 laipsnių

c) 45 laipsnių

d) 30 laipsnių

uždavinys įvertintas 1 tašku

Teigiamieji skaičiai a, b, c, d yra tokie, kad 3a=7b, 5c=4d ir 2c=11a. Kuris teiginys yra teisingas?

a) a < b < c < d

b) d < c < b < a

c) c < d < b < a

d) b < a < c < d

Vaikui kelionė kainuoja 60 eurų. Tai 20 proc. mažiau negu šios kelionės kaina suaugusiajam. Kiek ši kelionė kainuoja suaugusiajam?

uždavinys įvertintas 1 tašku

Įrodykite, kad f(x)=2sin x(sin x + 2,5)

uždavinys įvertintas 2 taškais

Apskaičiuokite, keliais skirtingais būdais visi šeši draugai gali sustoti eilėje taip, kad Lina ir Romas stovėtų greta.

uždavinys įvertintas 1 tašku

Dėžutėje yra 99 vienodo dydžio rutuliai, sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 99. Iš dėžutės atsitiktinai traukiamas vienas rutulys, užrašomas jo numeris ir rutulys grąžinamas atgal į dėžutę. Tarkime, a yra pirmo, b – antro, o c – trečio taip ištraukto rutulio numeris. Apskaičiuokite tikimybę, kad skaičius ab + c yra lyginis.

uždavinys įvertintas 5 taškais