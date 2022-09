Išgėręs ugniagesys važinėjosi po kurortą

Alkoholio išgėrusio pareigūno vairuojamas automobilis „Pontiac Vibe“ sustabdytas pusę devintos vakaro, Klaipėdos pl. ir Perkūno g. sankryžoje.

Prie vairo sėdinčiam Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui-gelbėtojui(gim. 1980 m.) nustatytas lengvas girtumas (0.82 prom.)

Pareigūnas vairavo ne tarnybos metu, buvo be uniformos. Jam surašytas Administracinio nusižengimo protokolas. Be to – gresia nemalonumai tarnyboje.