Mokslininkai siūlo naują laidojimo būdą: neįtikėtina, kuo pasižymi iš grybienos užauginti, o vėliau „užmigdyti“ karstai

Ar žinojote, per kiek laiko suyra įprastoje dirvoje be karsto palaidotas nebalzamuotas suaugęs žmogus? Iki skeleto – per 8–12 metų. Įdėtas į karstą – dešimtmečiais ilgiau. O štai apsėjus grybais, panašu, tetruks tik porą trejetą metų...