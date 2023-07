Serialo „The Last Of Us“ kūrėjai ne pernelyg nutolo nuo tikrovės iškeldami hipotezę, esą vykstant klimato kaitai vieną didžiausių grėsmių žmonijai gali sukelti grybai. AP/TFS/Scanpix/Garry Cole, University of Texas at San Antonio nuotr.

FOTO: Scanpix