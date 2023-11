Mėnulio grunto mėginius ištyrę mokslininkai apskaičiavo jo amžių – Žemės palydovas senesnis nei manyta iki šiol

Cirkonio kristalai labai atsparūs smūgiams ir aukštai temperatūrai, bet net ir jie nebūtų išgyvenę Tėjos smūgio į Žemę. Taigi šie kristalai galėjo susiformuoti tik po to, kai Mėnulio pluta sustingo. Vadinasi, pats palydovas turėjo susiformuoti dar šiek tiek anksčiau. Toks amžiaus patikslinimas svarbus, nes leidžia geriau sudėlioti Saulės sistemos jaunystės įvykių chronologiją. Pati Saulė įsižiebė prieš 4,571 milijardo metų, taigi Mėnulis susiformavo per 110 milijonų metų po to.