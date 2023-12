Genetinius tyrimus kosmose atlikę mokslininkai pateikė išvadą, kas misijų metu nutinka astronautų organizme

Galimybė stebėti genų išraiškos pokyčių kone pavienių ląstelių lygmenyje bus be galo naudinga ne tik raumenų, bet ir kitų fiziologinių sistemų adaptacijos kosmose tyrimams. Be to, raumenų atrofija, žinoma, svarbi ir Žemėje – sendami ją patiria visi žmonės. Kosminiai tyrimai duos žinių, kurios leis pagerinti ir medicinos paslaugas Žemėje.