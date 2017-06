R. Valatka. Virš Naisių šilelio gęsta valstiečių profesionalų žvaigždės

Skvernelio juokeliai nebeprajuokina. Net saviškių. Tiesą sakant, jie niekada ir nebuvo labai juokingi. Trys ministrai, trys profesionalai dobilai – švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, žemės ūkio – jau nebeturi visuomenės paramos. Greitai kaip niekada.

Koalicijos partneris Skardžius – labiau vaisių ir daržovių bazės direktorius nei Seimo narys. Kaip niekada. Socialdemokratams masiškai gresia apkaltos. Apkalta už sąmoningą Lietuvos juodinimą pasaulyje pasinaudojant tarnybine padėtimi priklausytų ir Verygai. Apkaltų Seime – kaip niekada.

Dar tik kopimo į Laimės žiburį pradžia, o Karbauskio Gretos šilelyje – kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Kur toj valstiečių puikybė pasidėjo? Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, katrų čiulbančių teip daug kam buvo ramu klausytis? Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai? Kur tos pagonių olos, laužai ir urveliai?

Ar Lietuvos kultūrai tapo geriau nuo to, kad Seime su pompa buvo įkurtas Spec. Kultūros komitetas, sukurtas Pirmininko etatas?

Be žado – valstybės teatrai ir merdintis kinas. Tyli jų režisieriai, išskyrus atskirai paimtą Panevėžio Zaikauską. Tyli literatūra ir rašytojai tyli. Muziejai merdi kaip merdėjo – be pinigų eksponatams. Bibliotekos – be naujų knygų, su ašaromis centus toliau skaičiuojančiomis bibliotekininkėmis. Tyli nemokamų bilietų į muziejus ir teatrus laukiantys senukai ir jų anūkai.

Net ir Gretos siuvėjas Juozukas pritilo. Nusigyvenom taip, kad nė padorios žirgo skulptūros Lukiškių aikštėj, ir tos nėr kas nulipdo. Kultūros komiteto Pirmininkas, didysis Naisių markizas Karabasas, kuriam priklauso 35 000 ha šios šalies dirbamų laukų ir didesnis už tuos laukus kultūros kalnas, sėdi Seime piktas, liūdnas ir nelaimingas. Kaip niekada.

Visas Naisių žinyčios pasakėles, kurias mokėjo, – apie tautinį kostiumą kiekvienam vaikui, nemokamą teatrą, muziejus senukams ir anūkams, taurią blaivybę ir pagonybę, dar po mokytoją kiekvienam kaimo vaikui ir fortepijoną Seimui – jau pasekė, bet anei didingų rūmų, anei atvykusios karalienės pagarbos.

Iš visur – tik patyčios. Per dantį traukiantys mokslinės verygizacijos projektai – vietoj lauktos pagarbos Naisių vasaros kūrėjui ir korifėjui. Bet kas baisiausia, tai faktas, kad jo pasakaitėmis nebetiki ne tik nupirkta žiniasklaida, bet net ta tautos dalis, kuri dar prieš metus pati sau kabinosi ant ausų Naisių makaronus.

Pasirodo, net tiems jau reikia ne Širinskienės, Verygos ir Kepenio muilo putų, o politinio kalbėjimo ir politinio veikimo. Tik iš kur tai paimti, kai kelias į valdžią grįstas tik Naisių vasaros pasakaite?

O faktas jau kaip blynas: Karbauskio ir Skvernelio klika neraukia politikos. Net jei randa, kur yra valstybės butelio kakliukas, valstiečiai, prieš imdamiesi platinti tą vietą, kur viskas stringa, ir taip stringančiame konvejeryje suorganizuoja dar tris butelio kakliukus. Taip atšaldydami net karščiausius savo šalininkus.

Valstiečiai yra tokie pat neatsakingi ir demagogai, kaip ir tas save neklystančiu laikantis sostinės krepšinio komandos bosas. Kuris, prisipirkęs nemokančių žaisti pigių žaidėjų, prakišo viską, ką tik galėjo, bet, užuot pripažinęs, kad pats eilinį kartą išsidūrė, kaltę suvertė žaidėjų rasei.

Lygiai taip pat ir valstiečiai nepripažįsta, kad sunkiai serga, ir ne tik atsisako gydytis, bet dar į kairę ir dešinę išrašinėja diagnozes kitiems. Kokios tai ligos simptomas, a, pons Veryga?

Valdyti valstybę, kaip ir krepšinio klubą, galima ir be proto, ir be protingų patarėjų – juk abiejų pinigai tai svetimi. Taip Lietuva iki šiol plius minus ir buvo valdoma. Valdyti šalį galima net ir nepaisant žmonių, kurie savo protu ir darbu kuria šią šalį. Darant specialiai priešingai nei jie sako.

Netgi galima valdyti šalį darant specialiai viską iš pykčio vadinamajam elitui, paniekinamai paskelbus jį nupirktu alkoholio ar kitos pramonės. Tai ir daro Karbauskio valdžia. Nes juk pono galva neišneša, kad Lietuvoje galėtų būti žmonių tiesiog su savo nuomone, įsitikinimais.

Jei iki šiol pigiai nupirkai viską – ir laukus su kumečiais, ir roko žvaigždę, ir pasakų rašytoją, ir Skvernelį su Šakaliene, o jau gretų prisipirkai tai nors visureigiu vežk, kaip kas nors galėtų likti nenupirktas? Visi yra nupirkti, ir vargas tiems, kurie ne su Karabasu.

Nesena kitų tokių pat, kaip joms rodėsi, viską galėjusių, priešų etiketes visiems, kas ne su jais, klijavusių partijų ir jų vadų istorija primena: visi tokie bandymai valdyti ant pykčio kitiems baigėsi liūdnai patiems. Gyvenimas, kad ir labai pavėluotai, vis tiek tokius pastato į vietą. Ir LDDP 1996-aisiais, ir konservatorius 2000-aisiais, ir Paksą 2004-aisiais į vietą pastatė.

Karbauskį su Skverneliu į vietą stato greituoju būdu. Virš Naisių šilelio be pompos gęsta Karbauskio profesionalų žvaigždės. Kildišienė seniai aute. Matelis pasitraukė. Šakalienė perbėgo. Petrauskienė apsikvailino... Beje, o kur dingo Dargužaitė? Tap pat liūdna ir nelaiminga?

Vidutiniškai per du mėnesius Karbauskis praranda po vieną rekrūtą. Sekantis klausimas. Kėdžių mažėjant šansai didėja? Kaip niekada.

Visa prapuolę, tik ant lauko pliko kelios pušelės apykreivės liko: Tomilinas, Širinskienė, Kepenis ir #TheRyga su PSO apgavystėmis ir piktybiniu Lietuvos šmeižimu.

Čia dar lyg tyčia tikram pagoniui, o pagonybės religija, kaip žinoma, yra prietarų rinkinys, Perkūno siųstas ženklas: Seime užgeso šviesos, išsijungė balsavimo sistema ir mikrofonai kaip tik tada, kai teisingai kalbėjo Gražulis. Ir net žaliuzės užsidarė. Kaip niekada dar Seime nebuvo.

Ką čia dar ant čyderstvos padarius ir ką uždraudus, kad pergalingų rinkimų metines Seimo valstiečių frakcija pasitiktų dar tris kartus labiau kaip niekada vieninga?

Čia priėjo Skvernelio Bakas ir pasakė: įkursim nuolatinę Seimo komisiją visų Seimo narių veiklai sekti. Pavadinkime ją, kaip įprasta: Ypatingąja komisija – Čeka. Raskim jai geležinį Feliksą. Pamažu išplėskime valstiečių Čeka veiklą už Seimo ribų.

Policinė valstybė bus! Pradžiai derėtų viešai paskelbti visų žurnalistų, intelektualų, muzikantų, visuomenės veikėjų bei politikų sąrašą, kurie yra nupirkti alkoholio pramonės, įskaitant Prezidentę. Sąrašą skelbti susitikimuose su rinkėjais, prikalti prie visų bažnyčių bei Naisių žinyčios durų.

Dar galima uždrausti skaityti valgant.

Jei tai nepadės, o tai, aišku, nepadės, po Naujųjų metų uždrausti skaityti namuose, kaimo sodybose, darbe, universitetuose, baruose, restoranuose ir parduotuvėse. Leisti skaityti tik specializuotose tam tyčia įkurtose valstiečių pirkiose-skaityklose, prižiūrint Seimo Kultūros komiteto paskirtiems pareigūnams.

Visiems, mirusiems nuo šnapso ir rūkymo, o tokių, kaip žinoma, jau dabar turime per 100 proc., būtina uždrausti statyti ant kapo paminklus.

Taika veganų šiaudinėms trobelėms – karas apsirijėliams balounams! Viešojo maitinimo įstaigose iki 13 val. darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 13 val. uždrausti cepelinus, kugelį, cukrų, picas ir limonadą.

Vestuvių, krikštynų ir jubiliejų pokyliams įvesti 1500 kalorijų normą žmogui. Už nustatytus pažeidimus jaunuosius, jų vestuvių planuotojus ir piršlius bausti priverčiamaisiais darbais Naisių ir kituose „Agrokoncerno“ koncentracijos laukuose.

Pikta nelaiminga liaudis ir pikta bei nelaiminga Seimo valstiečių frakcija – vieningi! Kaip niekada.