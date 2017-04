R. Bogdanas. Nušlavė Putino viltis šokdinti pasaulį

Kada JAV prezidentu buvo išrinktas Johnas Kennedis, jo negaubė ta šlovė, kurią jis gavo po mirties. Atvirkščiai, dalis elito žiūrėjo į jį kaip į populistą, nepakankamai subrendusį tokioms rimtoms pareigoms. Šeimos ir lovos reikalus jis pašė vienoje kaladėje, savo brolį paskyrė JAV vyriausiuoju prokuroru, turėjo romaną su Marilyn Monroe, o viską pridengdavo balta šypsena ir elegantiškąja Jacqueline Kennedy.

Sovietai nusprendė, jog su tokio būdo prezidentu vargo nebus ir pasiuntė branduolinį ginklą tiesiai į JAV pašonę Kuboje. Sovietų Sąjungos vadovas Nikita Chruščiovas atrodė neprognozuojamas, mojavo ir kaukšėjo nusiautu batu per tribūną JT sesijoje.

Tačiau paaiškėjo, kad JAV prezidento valdžia yra kieta ir nubrėžtos ribos peržengti neleis. Sovietai susivyniojo ir Kuba netapo placdarmu branduolinei atakai.

Rusija, kuri save įsivaizduoja kaip apkramtytą Sovietų Sąjungą, po 55 metų nusprendė vėl galinti panašiu būdu imtis bandymo demoralizuoti JAV, kaip per Karibų krizę.

Reagavo gydytojai, bet ne valstybių vyrai

Prezidentas Barackas Obama buvo viešu pareiškimu nubrėžęs raudoną liniją Bašarui Asadui nenaudoti cheminio ginklo, antraip jis sulauksiantis JAV atsako. Ginklas buvo panaudotas. 2013 nuo jo žuvo apie 1500 Damasko priemiesčio Ghoutos gyventojų. Įrodyta, jog tai B. Asado pajėgų nusikaltimas.

B. Obama mindžiukavo nesiryždamas paversti savo veiksmų žodžiais. Jis nuoširdžiai tikėjo, jog konfliktus galima ir reikia spręsti vien tik taikiai. Laukė ir Vakarai, ir Sirija – tiek žudomieji, tiek nusikaltėlis.

Rusijos gynybos ministerijos versija apie zariną sandėlyje yra neįmanoma dėl medžiagos cheminių savybių. Chemija patvirtina tai, ką teigia Vakarų pasaulio lyderiai, remdamiesi žvalgybine informacija – zariną ant Chan Šaichūno numetė B. Asado aviacija, kuri pagal 2013 m. įsipareigojimus zarino negalėjo turėti.

Tada į areną įžengė Vladimiras Putinas ir pasisiūlė sutvarkyti reikalą be karo veiksmų. Kariauti Sirijoje niekas iš Vakarų netroško, todėl buvo pritarta V. Putino planui sunaikinti B. Asado cheminių ginklų arsenalą. Šiuo ėjimu Rusija perėmė iniciatyvą Sirijos veiksmų teatre.

2014-2015 m. B. Asadas bent tris kartus panaudojo cheminį ginklą, bet mažesniu mastu. Reagavo gydytojai, nevyriausybinės organizacijos, bet ne galingi valstybių vyrai. Ištisinis Alepo bombardavimas be jokios atrankos patraukė pasaulio visuomenės dėmesį, todėl tokie B. Asado veiksmai atėmė jam vietą pokarinės Sirijos valdžios sąrangoje, kurią dėliojo nerezultatyvios tarptautinės derybos.

Ilgose Alepo žiaurumų suvestinėse prašapo, jog 2016 sausį B. Asado sraigtasparniai mėtė ant gyventojų bombas su cheminiu ginklu. „Human Rights Watch“ užfiksavo chlorino naudojimą per atakas 2016 lapkritį – gruodį.

Zarino net Hitleris nepanaudojo

Daug baisesnis ginklas už chlorą yra zarinas, sukurtas 1938 nacistinės Vokietijos laboratorijose, bet net Hitleris jo nepanaudojo. Dėl savo pavojingumo zarinas priskiriamas masinio naikinimo ginklų kategorijai. Nervų sistemai jis yra 26 kartus toksiškesnis už cianidą.

1997 m. įsigaliojusioje Cheminio ginklo uždraudimo konvencijoje, kurią 1993 pasirašė 162 valstybės, zariną draudžiama ne tik gaminti, bet ir turėti. Tarp pasirašiusiųjų Sirijos nebuvo. Ji prisijungė 2013, kada Rusija išgelbėjo B. Asado režimą po zarino panaudojimo Ghoutoje, prisiimdama garanto vaidmenį, jog Sirijos cheminio ginklo atsargos bus sunaikintos.

Dalis aukų iš Chan Šaichūno buvo pervežtos gydymui į Turkiją, ir ši po kelių dienų oficialiai patvirtino, jog aptiko kūnuose zarino pėdsakų.

Rusijos versiją apie sukilėlių zariną, kuris pasklido po aviacijos smūgio į ginklų sandėlį, paneigia cheminės zarino savybės. Zarinas gaunamas, sumaišius du komponentus, ir yra labai netvarus – be stabilizatorių jis per kelias savaites ar mėnesius suskyla į nekenksmingus fosforo rūgšties darinius. Priedų, kad jis išsilaikytų ilgiau nei 5 metus, nesugebėjo sukurti nė viena karinė laboratorija. Be to, dėl itin aukšto pH jis ardo tarą, kurioje laikomas.

Zarinas yra binarinis cheminis ginklas, nes du jo komponentai sumaišomi paskutinę akimirką prieš panaudojimą. Rusijos gynybos ministerijos versija apie zariną sandėlyje yra neįmanoma dėl medžiagos cheminių savybių.

Chemija patvirtina tai, ką teigia Vakarų pasaulio lyderiai, remdamiesi žvalgybine informacija – zariną ant Chan Šaichūno numetė B. Asado aviacija, kuri pagal 2013 m. įsipareigojimus zarino negalėjo turėti. Cheminį nusiginklavimą, kuris tada išsaugojo B. Asado kailį, garantavo Rusija.

Išbandymas D. Trumpui

Donaldas Trumpas ir 2013 m. mėgo reikštis tviteryje. Ne kartą jame išdėstė savo požiūrį, jog JAV neturi ginklu reaguoti į cheminę ataką Ghoutoje, ir verčiau B. Obama susitelktų į šalies vidaus reikalus. 2016 m. jis toliau kartojo, kad nėra jokio reikalo veltis į karą prieš B. Asadą. O šių metų kovą valstybės sekretoriaus bei JAV ambasadorės JT lūpomis paskelbta nauja pozicija, jog B. Asado pašalinimas nėra prioritetas JAV, kuriai rūpi, visų pirma, stabilumas regione.

Šį pasikeitimą B. Asadas galimai suprato (arba jam padėjo suprasti sąjungininkai) kaip žalią šviesą bet kokiomis priemonėmis baigti karą. Maskva tokiu būdu svetimomis rankomis galėjo pasitikrinti nebaudžiamumo ribas.

Kovą paskelbta nauja pozicija, jog B. Asado pašalinimas nėra prioritetas JAV, kuriai rūpi, visų pirma, stabilumas regione. Šį pasikeitimą B. Asadas galimai suprato (arba jam padėjo suprasti sąjungininkai) kaip žalią šviesą bet kokiomis priemonėmis baigti karą. Maskva tokiu būdu svetimomis rankomis galėjo pasitikrinti nebaudžiamumo ribas.

Kremlius oficialiai pripažino, jog tame oro uoste būta rusų kariškių, dėl kurių saugumo prieš raketų smūgį specialiu kariniu kanalu rusus įspėjo amerikiečiai. Dabar JAV pradėjo tyrimą, kiek Rusija susijusi su chemine ataka.

Dar vienas įdomus aspektas – kodėl sužinoję rusai neįspėjo sąjungininkų Damaske ir kodėl nebuvo panaudotos rusiškos sistemos S-300, skirtos karinių oro bazių apsaugai nuo antpuolių iš oro?

Balandžio 3 d. įvyko sprogimas Peterburgo metro, apie kurį skelbiama tiek tarpusavyje prieštaraujančių detalių, jog tam reikia atskiro straipsnio. D. Trumpas reagavo, pasigavęs V. Putino nuolat peršamą koncepciją apie bendrą kovą su terorizmu. Matėsi, jog JAV prezidentas toliau juda Kremliaus pageidaujama linkme.

Balandžio 4 d. Sirijoje pasikartoja 2013 rugpjūčio 21 situacija, tik pastiprinta tuo, jog šįkart B. Asadas veikia jau įsipareigojęs neturėti zarino.

D. Trumpas įvaromas į kampą. JAV žiniasklaida nepaliaujamai klausia: ką darysite, prezidente?

Vienas kelias – laikytis savo seniai nustatytos linijos, jog tai – ne JAV reikalas. Pasekmės: moralinis JAV autoritetas smunka toliau, ji pasitraukia nuo galingiausios pasaulio valstybės vaidmens. Į jos vietą skverbiasi ekonomiškai silpna, bet agresyvi ir įžūli Rusija su visai kitokiu pasaulio tvarkos supratimu.

Balandžio 11 d. į Maskvą vykstantis Rexas Tillersonas išklausytų nurodymus, kaip turi elgtis JAV, kuriuos iš anksto garsiai anonsavo Rusijos užsienio reikalų ministerija. Po pirmos reikalavimų porcijos sektų kita. Rytų Europa kartu su Lietuva virstų mainomomis monetomis. Mūsų miegas taptų neramus.

Kitas kelias – parodyti, jog JAV savo vaidmens neatsisako, ir prezidentas nesiduos užspendžiamas. D. Trumpas rengė vieną pasitarimą po kito, kol pagaliau priėmė sprendimą veikti.

Balandžio 6 d. D. Trumpo rezidencijoje Floridoje vakariene prasidėjo Kinijos prezidento Xi Jin Pingo vizitas. Situacija lyg pagal aukščiausius Rytų diplomatijos kanonus, kurie aprašomi kinų klasikiniame 14 a. romane „Trys karalystės“ apie 2-3a. tarpusavio karus prieš susivienijimą. Jaukioje aplinkoje D. Trumpas papasakoja aukštam svečiui apie duotą įsakymą dėl raketų smūgio. Tomahaukai pakilo iš laivų Viduržemio jūroje šešios minutės prieš prezidentams atsisveikinant po vakarienės.

Pasak R. Tillersono, išgirdęs apie sprendimą Xi atsakė, jog supranta JAV veiksmus „dėl vaikų žūties“. Kinija ir JAV sėdėjo už stalo, abi žinodamos, kas laukia toli esančios Rusijos sąjungininko, ir mėgavosi Niujorko steiku su apvaliomis morkytėmis. Kitą dieną Xi paskelbė, jog mato tūkstantį priežasčių, kodėl Kinijos ir JAV santykiai turi gerėti, bet nesą nė vienos priežasties, kuri galėtų juos gadinti.

Tomahaukų smūgis karinei oro bazei ir Nikki Haley pastaba JT Saugumo Taryboje, jog tęsinys įmanomas, nušlavė visas V. Putino viltis šokdinti pasaulį pagal savo madą. Dabar į Maskvą R. Tillersonas atsiveš JAV reikalavimus.